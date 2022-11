„Odesláno z iPhonu.“ A koho to zajímá?

Když jsme v redakci probírali, jak pojmout informování o působení Elona Muska v Twitteru, nejlépe to shrnoval žert, že bychom měli najmout nového redaktora, který by sledoval výhradně tuto problematiku. Až budoucnost rozsoudí, jestli řízení velké sociální sítě pomocí příspěvků na této síti, které pokrývají prakticky vše, od zásadních strategických rozhodnutí až po naprostý mikromanagement zbytečností, je nový přelomový způsob vedení firmy, anebo jen obří průšvih.

Jednou z věcí, která v této smršti zaujala mou pozornost, je právě taková malá hloupost: Twitter přestane k příspěvkům přidávat informaci o tom, na jakém zařízení příspěvek vznikl. Podle Muska není ve firmě nikdo, kdo by věděl, proč se tato funkce zavedla. Nebo možná byl a nový šéf ho v mezičase stačil vyhodit.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …