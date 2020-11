EKG u Apple Watch může vystrašit, k lékaři chodí lidé většinou zbytečně

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Funkce EKG na Apple Watch může podle nové studie vést ke zbytečným návštěvám lékaře. Pouze asi 10 % lidí, kteří navštívili lékaře poté, co si všimli abnormálních výsledků funkce EKG na svých hodinkách, bylo nakonec diagnostikováno srdeční onemocnění.

„Zjištění ukazuje, že domácí monitorovací zařízení mohou vést ke zbytečnému zatěžování zdravotní péče“, uvedla v e-mailu pro The Verge autorka studie, Heather Heatonová, odborná asistentka urgentní medicíny univerzitní nemocnice v Rochesteru v Minnesotě. „Může to být drahé jak pro pacienty, tak i pro systém zdravotnictví“, dodává.

Heatonová a studijní tým zkontrolovali zdravotní záznamy pacientů se zmínkou o Apple Watch na každém pracovišti kliniky, a to od prosince 2018 do dubna 2019. Studijní tým našel záznamy s 264 pacienty, kteří uvedli, že jejich Apple Watch často upozorňují na znepokojivé výsledky. Z těchto lidí 41 výslovně uvedlo, že dostalo výstrahu ze svých hodinek (ostatní mohli výstrahu také dostat, ale nebylo to uvedeno v jejich zdravotních záznamech). Polovina pacientů měla srdeční diagnózu určenou, včetně 58 lidí, u kterých byla dříve diagnostikována fibrilace síní. Asi dvě třetiny lidí měly další příznaky, včetně točení hlavy nebo bolesti na hrudi.

Pouze u 30 lidí ze studie diagnostikoval lékař srdeční problém. Tato falešná hlášení, i když je pacient zdravý, mohou mít sekundární vliv: mohou způsobit zbytečný tlak na pacienty, stres i úzkost. Dokonce i lidé, kteří nemají příznaky, stejně jako někteří účastníci studie, mohou cítit potřebu kontaktovat lékaře, a tím zatěžovat systém zdravotnictví. „Pro uživatele Apple Watch je těžké ignorovat upozornění, že by mohli být ve vážném zdravotním stavu,“ uvedl Kirk Wyatt, odborný asistent pediatrie na klinice Mayo a autor studie.

„Některé z těchto trendů nejsou úplně nové. Lékaři roky sledovali, jak pacienti přicházejí poté, co zkoumali svůj zdravotní stav on-line,“ uvedla Heatonová. Chytré hodinky dnes stále sledují uživatele, i ty, kteří nutně nepotřebují diagnózu. Apple není jedinou společností která nabízí hodinky s EKG, mají je například i Samsung Galaxy Watch3, stejně jako Fitbit Sense. Když si představíme, že takové produkty budou používat miliony lidí a pouze procento z nich bude mít reálný problém, opět to povede k zatížení zdravotního systému a ke stresu samotných pacientů. Lidé pod 22 let by se navíc výsledky řídit neměli vůbec.

Chytré hodinky mohou být samozřejmě i užitečné ke sledování zdravotního stavu, není ale stále jisté, do jaké míry jsou tyto informace relevantní. Velká část výzkumu prováděného na Apple Watch se například zaměřuje na to, jak dobře dokážou hodinky detekovat fibrilaci síní, ale nesleduje, jak dobře ji lze v reálu použít jako screeningový nástroj v kontextu zdravotní péče. Bez těchto informací se lékaři obávají, že by zařízení mohla pacientům spíše uškodit a způsobit zbytečný zmatek a stres.