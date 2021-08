916 měření EKG za jeden rok. Chytré hodinky jsou dobrý sluha, ale zlý pán

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky jsou vybaveny množstvím senzorů, které umožňují podrobně a nepřetržitě sledovat nejrůznější zdravotní údaje, a to včetně těch, které byly dříve přístupné jen profesionálům s drahým vybavením. Přínos je jasný – mnohdy se tak podaří diagnostikovat nebezpečný infarkt ještě před propuknutím příznaků. Jenže všechno má dvě strany a jak popisuje Lindsey Rosman z University of North Carolina, existuje dokonce nový problém, za který jsou chytré hodinky odpovědné. Jedná se o psychické onemocnění podobné kompulzivně-obsedantní poruše a pracovně se mu říká „úzkost spuštěná chytrými hodinkami“.

Jak to vypadá v praxi ukazuje na případě 70leté ženy. Té byla diagnostikována fibrilace síní, kterou se však podařilo zvládnout pomocí léků. Ačkoli tedy netrpěla žádnými potížemi, stala se posedlá kontrolou svého srdečního rytmu. Řečí čísel to znamená 916 měření EKG za jediný rok. Podobné poznatky mají kardiologové napříč USA. V ordinacích často vídají pacienty, kteří mají skutečné nebo smyšlené problémy se srdcem, což se snaží podepřít stohy záznamů ze svých chytrých zařízení.

Původně dobrá myšlenka, aby lidé měli neustále přístup ke sledování svého zdravotního stavu, tak může být za určitých okolností kontraproduktivní. Spouštěče patologického chování totiž mohou být nevinné – mírně zvýšený tep spojený se stresem či námahou nebo nezdařené měření. Jakákoli notifikace ze zařízení tak spouští vlnu úzkosti, která vede k dalšímu měření a tak pořád dokola. Nemusí jít jenom o problémy se srdcem. Zpráva zmiňuje, že podobné problémy může znamenat i neustálé sledování saturace, tedy obsahu kyslíku v krvi. Dvojnásob to pak platí při současné pandemii koronaviru. Nejde však jen o problém, který by trápil pouze jednotlivce. Jak ukazuje případ zmiňované 70leté ženy, nejenže během roku spustila 916 měření EKG, ale také 12× navštívila lékaře, aniž by měla jakékoliv obtíže. Zdravotní systém zatěžují kromě zbytných návštěv i množství informací, které takoví pacienti při vyšetření předkládají.

Podle studie je nárůst takto vybavených přístrojů nevyhnutelný. Je proto klíčové identifikovat jejich uživatele, kteří by mohli být ohroženi návaly úzkosti a zjistit, jaké jsou jejich spouštěče. Také bude potřeba užší spolupráce s výrobci chytrých hodinek, aby pomohli uživatelům lépe pochopit výsledky měření. Jedině tak mohou výhody převažovat nad zápory.