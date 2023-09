Lehce nostalgické vzpomínání na Lightning

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nevyhnutelné se stalo skutečností. Apple se zachoval poměrně dospěle a u nových iPhonů nasadil USB-C. Zdánlivě drobná změna však vyvolává řadu diskuzí. A jak už to tak u Applu bývá, mnohé jsou vedeny až s fanatickým zanícením.

Mohlo by se zdát, že Lightning je tu s námi už celou věčnost, nabíjel nejen iPhony a iPady, ale i celou řadu příslušenství. Schválně zkuste zalovit v paměti nebo si tipnout, kdy byl představen. Na pomoc si můžete vzít Wikipedii, kde se dozvíte, že debutoval v září 2012 společně s iPhonem 5.

Pouhých 11 let (i když je to v této oblasti opravdu dlouhá doba) stačilo na to, aby si tento konektor vybudoval pověst legendy. Za tu byli mnozí ochotni se bít v internetových diskuzích, kde obhajovali inteligentnější design tohoto konektoru, jeho údajnou vyšší odolnost a také sjednocenost u různých výrobků napříč značkou – na rozdíl od protistrany, která by žila ve schizmatu micro/C asi do skonání věků.

S každým dalším rokem ale bylo víc a víc jasné, kterým směrem se vývoj ubírá, a to bez ohledu na regulace EU. Už v roce 2018 přešly iPady Pro na USB-C. V roce 2020 následoval iPad Air a v roce 2022 iPad 10. generace. Další předzvěstí začátku konce Lightningu se stal dálkový ovladač Apple TV 4K, který byl rovněž vybaven USB-C.

Konektor jako symbol?

Proč tedy Lightning vydržel tak dlouho, když už bylo dopředu jasné, kam jeho budoucnost spěje? Je to jen tím, že Apple je tak velká společnost, že zde každé rozhodnutí trvá dlouhé roky? Anebo je v tom i něco navíc?

O Applu se někdy říká, že je to více náboženství než firma. V tom případě byl odlišný konektor jasným znamením, které indikuje příslušnost k té či oné skupině. Jistou paralelu lze vidět například u toho, jak jistá náboženství předepisují svým stoupencům různé druhy zahalování nebo dietní zvyky. Kdysi, v době a místě svého vzniku, to možná mělo nějaký praktický účel. O tisíce let později a tisíce kilometrů už jinde z toho zůstala jen formalita, kterou věřící demonstruje svoji příslušnost k určité komunitě, a to poslušností.

To ale pomalu padne. Jako by si zástupci jinak nesmiřitelných náboženství sedli ke stolu a podělili se o hostinu, stejně tak si člověk s iPhonem může půjčit nabíječku a kabel na Android, aniž by to jeho nadpozemsky úžasný stroj nějak poznamenalo nebo poskvrnilo.

Tato úžasná shoda však přišla s příslovečným „křížkem po funuse“. Je obtížné odhadovat budoucnost, ale USB-C je nejspíš poslední konektor, který budeme potřebovat, minimálně ve spotřebitelské sféře. Profesionálové na to nikdy nepřistoupí, ale běžný uživatel už dnes může s telefonem dělat vše bezdrátově a brzy nejspíše i bude muset. Je tak možné, že se za dalších 11 let budeme stejně nostalgicky loučit s USB-C, jako dnes máváme Lightningu na jeho cestě do historie.