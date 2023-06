Automatické volání záchranářů je další věc, kterou nezvládl Apple ani Google

Fotografie: Clark Van Der Beken, unsplash.com

Na začátku byl bohulibý záměr: naučit elektroniku rozpoznat autonehodu nebo nebezpečný pád a automaticky přivolat záchranáře. Necelý rok ostrého provozu této funkce ukazuje takové nedostatky, které mohou životy také klidně brát.

Loni na podzim představil Apple iPhone 14, jeho odvozeniny a hodinky Watch 8 společně s modelem Ultra. I když se hlavní pozornost novinářů soustředila na technologicky zajímavé SOS volání přes satelity, pro běžného uživatele se daleko zásadněji jeví funkce, která dokáže detekovat autonehodu. Pokud jste po ní v tak špatném stavu, že nedokážete komunikovat, obstará to za vás telefon nebo hodinky.

Apple tak vytrvale pokračuje v reklamní kampani na hraně etiky, která se do našeho podvědomí snaží zasadit semínko strachu, že bez jeho produktů nás čeká trýznivá a zcela zbytečná smrt. Tuto kampaň pak přiživují i četné zprávy o tom, koho a jak se podařilo zachránit ze zdánlivě bezvýchodné situace pomocí elektroniky s nakousnutým jablkem ve znaku.

Jenže ne vždy je všechno stoprocentní. Když se záhy po zahájení prodeje nové generace iPhonů a hodinek začaly objevovat zprávy o nouzových volání z horské dráhy, byla to spíše jenom úsměvná kuriozita. Pak ale přišla zima a s ní se majitelé těchto přístrojů vydali na sjezdovky, odkud se opět ozvala falešná volání o pomoc. A že to není problém jen v zahraničí, ale i na českých horách, ukazuje i reportáž České televize.

Po zimě přišlo jaro, léto a s ním i hudební festivaly. Představte si, že posilněni alkoholem uslyšíte svoji oblíbenou skupinu, a tak se jako zamlada vrhnete do kotle a hudební produkci si vychutnáte řádným tancem. Náhlé a rychlé pohyby však vaše hodinky vyhodnotí jako vážné nebezpečí a volají tísňovou linku – to není jen nějaká hypotetická úvaha, ale realita, kterou popsala reportáž americké televizní stanice WKRN.

V ní si šerif z Manchesteru v americkém Tennessee stěžuje, že jeho oddělení přijímá zhruba pětkrát tolik tísňových hovorů než loni. Důvodem je hudební festival Bonnaroo, kterého se účastní až 80 tisíc lidí. Mnoho z nich má nové hodinky, o jejichž funkcích má jen mlhavé povědomí a rozhodně netráví čas pod pódiem tak, že by jim při křepčení věnovali nějakou extra velkou pozornost. A to je Bonnaroo zaměřen na pop, rock, country a folk. Jak by to vypadalo na nějakém metalovém festivalu? Raději ani nedomýšlet.

A aby toho nebylo málo...

A takto bychom mohli pokračovat dál, neobvyklých aktivit, které hodinky vyhodnotí jako nebezpečí, je celá řada. Pohyb těla v prostoru je zkrátka stochastický systém, který nejde popsat nějakým univerzálním způsobem platným pro všechny situace.

Nationally, all emergency services are currently experiencing record high 999 call volumes. There's a few reasons for this but one we think is having a significant impact is an update to Android smartphones...



📷thanks to @NYorksPolice pic.twitter.com/TbmRQgTsUe — National Police Chiefs' Council (NPCC) (@PoliceChiefs) June 17, 2023

To nedošlo jak lidem v Applu, tak v Googlu, kteří tuto funkci bezmyšlenkovitě zkopírovali do Androidu. Výsledek? Podle reportáže BBC je to pětinásobný nárůst nouzových volání na linku 999, ze kterého vedení policie opatrně viní funkci telefonů běžících na tomto operačním systému a žádá, aby si ji lidé vypnuli v menu.

Reportáž dále odhaluje, proč je to takový problém. Zdravý rozum i legislativa vyžadují, aby operátoři taková „tichá volání o pomoc“ prověřili. V průměru jim trvá 20 minut, než vyloučí, že nejde o skutečný problém. Tento čas a lidé pak mohou chybět při řešení skutečných potíží.

A je to nefér: když hodinky nebo telefon někoho zachrání, je to hned vidět a dostane se jim zásluh. Když naopak tytéž přístroje někde přetíží dispečink tísňové linky a někdo kvůli opožděné péči zemře, padne chyba na hlavu záchranářů. Proto Apple ani Google nespěchají s nápravou. Případné pokuty za zneužití tísňové linky by ostatně šly za uživateli. Připomíná mi to situaci, kdy můj synovec dostal na cesty do první třídy dětské hodinky se SIM kartou. Na Silvestra na chalupě v horách pak s kamarády zjistili, že z nich lze volat na tísňová čísla, což také hned vyzkoušeli. O „zpestření“ oslav se pak postarala policejní hlídka, která přijela prověřit, jestli je vše v pořádku.

Čekal bych, že v Applu a Googlu pracují ty „nejbystřejší mozky planety“, které budou mít trochu více rozumu než parta šestiletých dětí.