Rodina zachráněna před požáry na Maui díky nouzovému SOS přes satelit z iPhonu

Když se mluví o vysílání satelitního SOS signálu z nejnovějších iPhonů, obvykle to doprovází představa, že taková funkcionalita může přijít vhod odvážlivcům v odlehlých koutech světa. Jak ale ukazují poslední tragické požáry na havajském ostrově Maui, osud si pro nás někdy dokáže připravit tak tvrdou zkoušku, že funkce poslední záchrany pro odvážné dobrodruhy bude najednou zachraňovat životy přímo ve vašem domově, kde nemáte s pokrytím signálem nejmenší problémy.

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.



No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf