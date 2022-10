Apple Watch Ultra vs. Galaxy Watch5

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple Watch Ultra cupertinská společnost prezentuje jako ideální nástroj pro sportovce, kteří ocení delší výdrž, ale například také přesnější dvoufrekvenční GPS. V naší podrobné recenzi jste se mohli dočíst, že výdrž se skutečně komfortně dostává na hranici dvou, eventuálně až tří dnů na jedno nabití, jež je na druhou stranu relativně pomalé. To stejné platí pro Samsung Galaxy Watch5 Pro, které mají rovněž bezproblémovou dvoudenní výdrž i odolnější zpracování než „základní“ Watch5. Po stránce přesnosti určení lokace (i přítomnosti dalších senzorů) jsou však Galaxy Watch5 Pro shodné s klasickými Galaxy Watch5, jež jsme měli k dispozici, a proto vám přinášíme srovnání s nimi. V případě kladných ohlasů v budoucnu rádi zpracujeme i srovnání Watch Ultra a Galaxy Watch5 Pro.

Za zapůjčení Apple Watch Ultra děkujeme iWant.cz, kde si můžete rovněž hodinky zakoupit.

Nejvíc důležitý sportovní režim? Přeci chůze

Za nejčastěji používaný sportovní tracking lze jednoznačně označit chůzi, která je pro lidské tělo pravděpodobně nejpřirozenějším druhem „sportu“. I proto jsme se zaměřili na to, jak rychle a spolehlivě zvládnou testované hodinky chůzi detekovat, respektive jaké metriky jsou schopny zaznamenat a jak přehledně je prezentovat uživateli.

Hned na začátek uveďme, že pokud bychom měli porovnávat rychlost rozpoznání chůze, vedou v tomto ohledu jednoznačně Galaxy Watch5. U obou hodinek jsme pochopitelně měli možnost automatického rozpoznání chůze aktivovanou, ovšem v případě Apple Watch Ultra docházelo mnohdy k nabídce trackování až po velmi dlouhém ušlém úseku. V jednom extrémním případě dokonce Apple Watch Ultra nabídly možnost monitoringu až ve chvíli, kdy se ocitly zpátky doma po zhruba hodinové procházce svižným tempem venku. Částečnou útěchou pro tyto případy je, že hodinky zpravidla začnou chůzi měřit, i když uživateli nenabídnou možnost aktivace monitoringu. Pokud tedy hláška vyskočí například po půl hodině chůze venku a potvrdíte ji, nepřijdete o záznam (minimálně) části dat z předešlé půl hodiny.

Samsung Galaxy Watch5 každopádně nabídnou monitoring chůze prakticky okamžitě už doslova po pár minutách, co se uživatel pohybuje. Zároveň oproti Watch Ultra (i jiným Apple Watch) velmi pohotově detekují, když se přestanete pohybovat, a nabídnou okamžitě pozastavení monitoringu.

V disciplíně toho, jak rychle a spolehlivě hodinky začnou měřit, potažmo jak rychle umí rozpoznat, že si dáváte přestávku, tedy za nás jednoznačně vyhrávají hodinky Samsung Galaxy Watch5.

Naměřená data a přehlednost

Druhá kategorie, která může mnoho uživatelů zajímat, je přehlednost naměřených dat a jejich prezentace uživateli, což se pojí s přidruženými aplikacemi na spárovaných chytrých telefonech. Platí přitom, že podobně jako nelze Apple Watch spárovat s jinými telefony než s iPhony (respektive zařízeními s iOS), nelze ani Galaxy Watch5 spárovat s jinými smartphony než těmi vybavenými operačním systémem Android (tedy iPhony, ale i novější zařízení Huawei mají smůlu). Například Samsung Galaxy Watch3 bylo možné díky proprietárnímu operačnímu systému Tizen s iOS používat.

Záznam z měření chůze u Apple Watch Ultra

Záznam z měření chůze u Galaxy Watch5

I v této disciplíně pak podle našeho názoru vyhrávají Galaxy Watch5, které zkrátka zobrazují data přehledněji, viz přiložené screenshoty z obou aplikací. Údajů o chůzi je zde navíc více a jsou podrobnější. V případě chůze nelze vyexportovat ani u jednoho z porovnávaných modelů data ve formátu GPX, čímž se dostáváme k další disciplíně, kterou je běh.

Běhej jako o život

Jak již bylo zmíněno na začátku, Apple Watch Ultra lákají na vylepšenou dvoufrekvenční GPS, zatímco Galaxy Watch5 Pro oproti Galaxy Watch5 nijak přesnější určení polohy uživatele neslibují. V praxi jsme však nezpozorovali žádný markantní rozdíl. Oboje hodinky zaznamenaly uběhlou trasu velmi podobně a oboje hodinky měly své slabé chvilky, kdy trasu zaznačily v místech, kde se zkrátka během procházky nevyskytovaly. V některých sekcích trasy je pak patrné, že Apple Watch Ultra měly oproti Galaxy Watch5 navrch, ovšem doporučujeme nemít přehnaná očekávání, neboť nešlo o markantní rozdíly.

V oblasti detekci běhu v rámci sportovního monitoringu se nám líbí, že na velkém displeji Apple Watch Ultra lze mít v jednu chvíli zobrazeno až šest ukazatelů najednou, samotnou velikostí uhlopříčky i vyšším maximálním jasem jsou pak údaje na zobrazovacím panelu Apple Watch Ultra oproti Watch5 a Watch5 Pro zkrátka snáze a rychleji rozpoznatelné.

Záznam z měření běhu u Apple Watch Ultra

Co se pak týče možnosti exportu do GPX, podporují jej pouze Galaxy Watch5, i když Apple Watch Ultra zvládají alespoň export do XML. V obou případech je pak vhodné zmínit, že do hodinek si můžete doinstalovat oblíbené běžecké aplikace, jako je například Strava, a s tím získat i funkce, na které jste zvyklí. Podobně jako u chůze nám pak přijde zobrazení dat naměřených z běhu o něco lepší u Galaxy Watch5, samozřejmě zde však sehrávají roli osobní preference každého uživatele.

Záznam z měření běhu u Galaxy Watch5

V oblasti výdrže jsme pak po spuštěném aktivním měření po dobu zhruba půl hodiny zaznamenali u Galaxy Watch5 dvojnásobný úbytek (v procentech kapacity baterie) oproti Apple Watch Ultra, tj. cca 4 % vs 2 %. Dodejme však znovu, že konkurentem pro model Ultra by byly Galaxy Watch5 Pro s větší baterkou, kde by byl úbytek menší, pravděpodobně podobný jako u Watch Ultra.

Spánek

Poslední disciplínou, na kterou jsme se zaměřili během souběžného používání Galaxy Watch5 a Apple Watch Ultra, je spánek, i když ne každý holduje spaní s hodinkami na zápěstí, což může platit dvojnásob u poměrně velkých Apple Watch Ultra.

I v tomto případě platí, že oboje hodinky umí zaznamenat délku spánku, která víceméně byla stejná, ale také spánkové fáze včetně bdění. Odhadnout, jestli odpovídají údaje o naměřeným lehkém či hlubokém spánku, případně REM, není dost dobře možné. Co však můžeme porovnat, je fáze bdění. Galaxy Watch5 zaznamenaly 30 minut, zatímco Apple Watch pouze jednu minutu. A v tomto ohledu se musíme přiklonit k výsledkům z Galaxy Watch5 jako mnohem věrnějším, neboť doba bdění zcela jednoznačně přesahovala jednu minutu. Nejednalo se jen o vzbuzení se a ležení v posteli (v bdělém stavu), ale také chůzi (včetně schodů). Údaj o jedné minutě bdění během noci tedy ani vzdáleně neodpovídá skutečnosti.

Záznamy z měření spánku u Apple Watch Ultra

Záznamy z měření spánku u Galaxy Watch5

Z hlediska naměřených dat si pak lze u Apple Watch Ultra všimnout také měření teploty, které je v tuto chvíli v podstatě k ničemu, ovšem je zde k dispozici a ukazuje po několika dnech spánku s hodinkami odchylku od naměřeného standardu. Hodinky Galaxy Watch5 senzor teploty rovněž mají, ale zatím jej nevyužívají, viz naměřené metriky.

Zhodnocení

Chytré hodinky lze porovnávat v desítkách různých disciplín a u výbavou srovnatelných modelů tedy nelze jednoznačně tvrdit, že jedny jsou horší než ty druhé (spíše rozdílné). V tomto případě a se zohledněním porovnávaných metrik však v našem „minitestu“ zvítězily Galaxy Watch5. Naměřené metriky podle nás působí přehledněji, stejně tak potěší možnost exportu do GPX přímo z oficiální aplikace, přesnější měření spánku (minimálně stavu bdělosti) a rovněž svižná automatická detekce chůze.

Apple Watch Ultra na druhou stranu nabídly mírně přesnější záznam trasy i lepší čitelnost a větší přehlednost údajů na displeji (vzhledem k velikosti panelu je to zřejmé). Do komentářů se nezapomeňte podělit o vaše zkušenosti s chytrými hodinkami a případně i napsat, které srovnání byste rádi viděli v budoucnu a na které disciplíny by mělo být zaměřené.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch Ultra Konstrukce 44 × 49 × 14,4 mm , 61,3 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej OLED, 1,92" (502 × 410 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 542 mAh , nabíjení: bezdrátové