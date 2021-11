Apple má nový obor. Kromě záchrany budoucnosti se pustil i do vylepšování minulosti

Fotografie: Michal Maliarov, mobilenet.cz

Apple iPhone 4. Pro některé to byl jen jeden z řady, který měl problémy s anténami, pro jiné zlomový model. Upřít mu však nelze, že rozpoutal šílenství s úniky informací, které trvá dodnes. Boj s nimi se přitom neomezuje jen na současnost a budoucnost…

Vzpomínáte ještě na iPhone 4? Model z roku 2010 se zapsal do historie zejména aférou známou jako „antennagate“, kdy telefon při specifickém úchopu kovového rámu ztratil signál bezdrátových sítí. Při zpětném ohlédnutí je ale patrné, že stál i za vznikem dalšího fenoménu, který se s námi táhne až do dnešních dnů. Jde o tzv. „úniky“, které vytáčejí šéfa Applu k nepříčetnosti a kvůli kterým v této firmě existuje speciální oddělení.

Něco takového nebylo před deseti lety zdaleka tak obvyklé. Většina lidí tehdy měla ještě tlačítkové telefony, které jim prodal jejich operátor, a hlavní míra pozornosti odborných médií se tou dobou ze setrvačnosti soustředila na Nokii a další klasické hráče, nad nimiž se zanedlouho zavřela voda.

I přestože Steve Jobs a jeho kolegové pracovali na „Project Purple 2“, což bylo kódové označení prvního iPhonu, přes dva roky, podařilo se jim celou záležitost poměrně dobře utajit. „One more thing“ však měla tak masivní úspěch, že zopakovat překvapení tohoto druhu se už asi Applu nepodaří. Úniky začaly být tak masivní, že se z nich dal seskládat kompletní produkt ještě před jeho uvedením. Při představování již zmiňovaného iPhonu 4 tak Jobse už každý poslouchal jen na půl ucha, což je přesný opak toho, co potřeboval a co chtěl. Poznat je to i na atmosféře v sále, kde je občasný potlesk spíše jen vlažnější.

Mohlo by se zdát, že toto všechno je dávná historie, ostatně není nic staršího než včerejší noviny. Články na webu ale mají tu (ne)výhodu, že se dají měnit i zpětně. To se stalo třeba na gizmondo.com, kde článek z dubna 2010 detailně popisuje zkušenosti s novým iPhonem, který však měl být oficiálně uveden až za několik týdnů. Nezdá se vám na něm něco zvláštního? Ano, není v něm ani jediný obrázek. Redaktoři gawker.com si povšimli, že tento problém je mnohem širší a týká se nejen webů, které spadají pod stejného vydavatele, ale i některých dalších, jako je například Buzzfeed. Ten svoji činnost na rozdíl od Gizmonda alespoň okomentoval tak, že příslušné obrázky představují značný risk v případě sporu o copyright.

Zní to sice věrohodně, ale instinkt napovídá, že to není celá pravda. Představa, že jako redaktor nebo šéfredaktor ráno vstanu a začnu se probírat deset let starými články, jestli jsem v nich náhodou špatně necitoval, je více než přitažená za vlasy. Jistojistě zde musel být nějaký vnější impuls, jestli přišel z Applu nebo z nějaké pověřené firmy, to je otázka. Nicméně takové chování, kdy se značka snaží ukázat nakousnuté jablko v co nejlepším světle, je pro firmu typické.

Je to jako scéna z románu 1984, před nímž Apple svého času paradoxně varoval v televizní reklamě. Hlavní hrdina Winston Smith zde pracoval v Oddělení záznamů na Ministerstvu pravdy. Jeho úkolem byla úprava novin a jiných starých materiálů takovým způsobem, aby vždy odpovídaly aktuálním politickým názorům Strany. Na rozdíl od něj ale máme úžasný web.archive.org, kde si můžete zmiňovaný únik prohlédnout v celé jeho kráse včetně dobových fotografií. Alespoň zatím.