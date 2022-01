Apple působivým způsobem ukazuje, jak jeho hodinky zachraňují životy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

O „záchranářských“ schopnostech hodinek od Applu se toho napsalo už mnoho. Připomeňme jejich schopnost řešit nebezpečné pády, dopravní nehodu a poslední verze se nezaleknou ani kardiologických problémů. Není divu, že se tuto schopnost snaží Apple zdůraznit ve své poslední reklamě, ale tentokrát se zaměřuje na trochu jinou funkci.

Jde přitom o obyčejné telefonování na tísňovou linku, které však můžete uskutečnit pouze pomocí hodinek. Video zachycuje autentická volání na americkou tísňovou linku 911, které čtveřice lidí provedla pomocí svých hodinek. Obzvláště dramaticky působí příběh ženy, která je uvězněna v převráceném autě v řece, které se pomalu plní vodou. Ale i „obyčejná“ zlomenina nohy v nedostupném terénu může být pořádný problém. Reklama nicméně sklízí spíše kritiku a je jí vyčítáno, že pracuje se strachem, což je postup, což etické kodexy pro reklamu běžně zapovídají.

Za zmínku rovněž stojí, že podobný styl vyprávění včerně úvodní fráze „911, what is your emergency?“ se v souvislosti s Apple neobjevuje poprvé. Tato společnost je sponzorem amerického seriálu 9-1-1, který sleduje osudy operátorů tísňové linky a hasičské jednotky v Los Angeles. Objevují se zde výhradně její telefony a další produkty. Jejich „product placement“ ovšem není nahodilý, moderní elektronika často pomůže řešit situaci, a posouvá tak děj kupředu ke šťastným koncům – stejně jako úvodní reklama.