První testy iPhonu 15 Pro ukazují, že titanový rám paradoxně není odolnější

Nová generace iPhonů se pomalu dostává mezi první uživatele, mnozí jej pečlivě zkoumají. Zatímco se většina zaměřuje na čistě uživatelské detaily, jako je například nové akční tlačítko, mnozí najdou odvahu vyzkoušet s úplně novým telefonem něco, čemu byste se nejraději vyhnuli po celou dobu jeho života: pád na tvrdou zem.

Důvod je jasný. Nově použitá slitina titanu má být lehčí a hlavně odolnější. Apple to na své prezentaci několikrát zdůrazňoval s odkazem na to, že stejný materiál se používá i u sond, které zkoumají Měsíc. Co se ale stane, kdy se telefon rozhodne „prozkoumat“ povrch Země, která mu předtím udělí gravitační zrychlení? To podrobně zachycuje následující video.

Na základě testů se zdá, že nové zaoblené titanové hrany nejsou z hlediska odolnosti při pádových testech lepší než konstrukce staršího iPhonu 14 Pro. Zatímco plochý nerezový rám u staršího modelu pohltil velkou část nárazu, u novinky se zdá, že se náraz rozšířil do předního a zadního skla a způsobil pavučinové praskliny.

Za tím může být paradoxně odolnost použitého materiálu. Nerezová ocel může v mnoha případech fungovat jako tlumič nárazů, protože se při zatížení ohýbá. Titan je poměrně tuhý, což znamená, že jakýkoli náraz se musí rozptýlit do jiných oblastí zařízení. Titanový rám ale může vykazovat lepší výsledky například v odolnosti proti ohybu nebo kroucení.

Samozřejmě je potřeba podobné „nevědecké“ testy brát s jistou rezervou. Spolehlivě však ukazují, že ani nový „zázračný“ materiál není zárukou toho, že telefon neutrpí po pádu poškození. Nutnosti používat kryty nebo ochranná skla se jen tak nezbavíme.

