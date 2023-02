Chcete lepší dosah příspěvků na sociální síti? Udělejte to jako Elon Musk...

Fotografie: Souvik Banerjee, unsplash.com

Běžný uživatel obvykle přemýšlí, jak omezit dosah svých příspěvků na sociálních sítích – typicky chce něco sdílet jen s rodinou nebo s virtuálními přáteli, ale už ne s celým světem. Na druhé straně existují takoví, kteří naopak chtějí svůj obsah dostat k co nejširšímu počtu lidí. Obvykle jsou to z podstaty marketingové příspěvky, ale mnohdy mají jiný účel než jen něco prodat. Typicky se v této souvislosti hovoří o ovlivňování veřejného mínění.

Pokud chcete zvýšit dosah, máte u mnoha sítí legální možnost si jej zaplatit jako reklamní, případně můžete sázet na to, že jej díky virálnímu náboji začnou uživatelé šířit sami. Nyní se ale rýsuje další možnost, jak to udělat – kupte si sociální síť a vyhoďte z ní všechny inženýry, kteří nesouhlasí s tím, že vaše příspěvky jsou zde ty nejdůležitější. Alespoň tak se dá popsat příběh, který na základě výpovědí a konverzací zaměstnanců Twitteru přináší Platformer.

Článek popisuje bizarní výlevy o tom, že se o půl třetí ráno v komunikačních kanálech Twitteru začal řešit naléhavý problém. Nešlo však o hackerský útok nebo kolaps systému, ale to, že Elon Musk prohrál pomyslný „twítovací souboj“ s americkým prezidentem. Bidenův tweet, v němž uvedl, že bude podporovat svou ženu při fandění Philadelphia Eagles, zaznamenal téměř 29 milionů zobrazení. Musk, který rovněž tweetoval svou podporu Eagles, vygeneroval něco málo přes 9,1 milionu zobrazení, než tweet ve zjevné frustraci smazal.

A nejedná se o chvilkový rozmar. Jak ukazují zdroje autorů článku, Musk je posedlý tím, jaké mají jeho tweety dosah. Jeden z inženýrů dokonce přišel o práci, když si šéfovi dovolil oponovat, že snížení zobrazení je dané tím, že zájem o jeho osobu obecně poklesl. Následovala mimořádná porada v neděli večer, kam Musk zamířil svým soukromým tryskáčem. K práci na projektu, který se ve společnosti rychle stal prioritou číslo jedna, bylo staženo zhruba 80 lidí. Zaměstnanci pracovali celou noc a zkoumali různé hypotézy o tom, proč se Muskovy tweety nedostaly k tolika lidem, jak by podle něj měly, a testovali možná řešení.

Po bádání se pracovníci dobrali k řešení. Jedním z hlavních důvodů, vedle řady technikálií, bylo i to, že řada uživatelů dala Muskovy příspěvky do filtru, protože je považovala za příliš kontroverzní anebo jich už měla prostě dost. Už v pondělí byl ale „problém“ opraven. Twitter nasadil kód, který způsobí, že jeho tweety obejdou filtry určené k tomu, aby lidem zobrazovaly co nejlepší obsah. Algoritmus nyní uměle zvýšil dosah Muskových tweetů tisícinásobně. Tak se zajistilo, že se jeho tweety umístily výše než tweety kohokoli jiného ve feedu.

Pokud jste tedy začátkem týdne měli pocit, že Twitter je plný Muska, nebyla to náhoda. Sám jeho majitel to přiznal způsobem sobě vlastním, a to prostřednictvím „memu“ s kontroverzním obsahem. V dalším příspěvku zase poprosil uživatele, aby zůstali naladěni, dokud nevyladí „algoritmus“.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Problém tak nejen ukazuje, proč skutečně Elon Musk vytáhl z kapsy 44 miliard dolarů, ale na daleko větší problém. Jen hrstka lidí totiž skutečně rozumí tomu, jakým způsobem sociální sítě určují relevantní obsah, jeho doporučení a distribuci dalším uživatelům. Správci Twitteru mají nyní zadání o hodně jasnější, i když na druhou stranu jim při selhání hrozí okamžitá výpověď.