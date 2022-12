Twitter pozastavil účet Mastodonu a zakázal odkazy na jeho servery

Zdá se, že po éře uvolňování se začíná kyvadlo v Twitteru vychylovat na druhou stranu. Vše odstartoval spíše osobní spor mezi Elonem Muskem a Jackem Sweeneym. Druhý zmiňovaný naprogramoval aplikaci, která z veřejných zdrojů sestavuje informace o pohybu Muskova letadla a sdílí je na sociální síti. Ještě než byl tento účet uzavřen, začaly se šířit informace o tom, kde je možné jej sledovat i nadále. Kromě Facebooku je to například i sociální síť Mastodon.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not