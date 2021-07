Co bude další velká věc u mobilních telefonů? Máme 5 tipů

Fotografie: Rodion Kutsaev, unsplash.com

Při sledování současného vývoje mobilních telefonů by člověk snadno mohl propadnout trudomyslnosti. Mnohdy to vypadá, že výrobci už nejsou schopni přijít s ničím novým, což zvláště kontrastuje s bouřlivými devadesátými léty a začátkem milénia, kdy každá nová generace znamenala zásadní zlom. Není však třeba věšet hlavu. Vědci bez ustání pracují na vynálezech, které mohou mobily a jejich používání zásadně proměnit.

Bezdrátové nabíjení v prostoru

I když mají mnozí k nabíjení pomocí principu elektromagnetické indukce výhrady, další na něj nedají dopustit. Stačí se jen naučit odkládat telefon na vybrané místo, a tak se vyhnete nepříjemnému připojování kabelu.

Co takhle přeskočit krok, ve kterém musíte přístroj pokládat na podložku? Společnost Energous pracuje podle androidauthority.com, na systému, který by nabíjel přístroje ve zhruba metrovém okruhu kolem vysílače. Z tohoto principu by mohly těžit nejen telefony, ale i další drobné přístroje. Mobilní zařízení by tak bylo připojené k elektřině stejně jako dnes k Wi-Fi a jeho baterie by sloužila jen jako záloha pro cesty mezi dvěma místy.

Ovládání myšlenkami

Současné smartphony znamenaly obrovský posun v otázce ovládání. Namísto klávesnice a myši přišly s dotykovou obrazovkou, jejíž intuitivní gesta nejsou překážkou ani pro nejmenší děti. Stejně tak udělalo ohromný pokrok ovládání pomocí hlasu, tedy v případě, že mluvíte jedním z podporovaných jazyků.

Obojí je pouze jakýsi prostředník, který se snaží propojit dění ve vašem mozku s počítačovým systémem. To je nejen zoufale pomalé, ale mnohdy i nepřesné. I když se „čtení myšlenek“ může zdát v současném stavu vědy skoro až jako šarlatánské, věnují se tomu největší vědecké kapacity. Kupříkladu Facebook pracuje podle androidauthority.com na systému zadávání textu pomocí myšlenek. Jeho cílem je 100 slov za minutu. Ještě dál jde jde technologie Alter Ego, kterou vyvíjejí na MIT. Jen doufejme, že se všechna podobná řešení v budoucnu obejdou bez podivné konstrukce na hlavě.

Natahovací a rolovací displeje

Zatímco čtení myšlenek je spíše hudba vzdálené budoucnosti, u rolovacích displejů už budoucnost klepe na dveře. Kupříkladu LG už představilo televizi a připravovalo i telefon. Je prakticky jasné, že takto povedený nápad nezapadne a jen co opadnou současné potíže s pandemií a nedostatkem čipů, nejspíše se brzy dočkáme.

Jestli se pak vědcům podaří přijít s dostatečně odolným řešením, které by navíc mohlo být i pružné, pak to bude znamenat silný impuls nejenom pro rozvoj mobilních telefonů, ale hlavně nositelné elektroniky.

Rozšířená realita

Pamatujete ještě na šílenství, které vyvolalo sbírání pokémonů pomocí aplikace a fotoaparátu a které vedlo k mnoha bizarním situacím? Může se to zdát jako zábava pro děti, ale počítačové hry mají schopnost předpovídat, kudy se bude ubírat vývoj obecně. Hezkým příkladem je využití rozšířené reality při navigování. Namísto zkoumání změti čar v mapě se na svět podíváte přes fotoaparát a aplikaci Google Mapy, načež je nade vší pochybnost jasné, kudy se vydat.

Google schopnosti rozšířené reality propaguje v aplikaci Google Lens, která například umí překládat a číst cizojazyčné nápisy. Google se však netají tím, že chce takto prosadit nový způsob nakupování. Uvidíte například hezké boty, zamíříte na ně fotoaparát a už se vám vezou z e-shopu domů. Podobným způsobem lze rozšiřovat i jiné reality, kupříkladu takový YouTube by se jednou mohl proměnit na obří obchodní dům.

Už žádné smartphony

Pokud všechny se všechny předchozí vynálezy dočkají uživatelsky použitelné realizace, pak by to mohlo znamenat jediné: smartphony v současné podobě nebudou potřeba. A co by mohlo nahradit jejich místo? Jednu chvíli to vypadalo na chytré brýle, nikomu se však nepodařilo dostat je do masové produkce, a to včetně nejnadějnějšího kandidáta – Google Glass.

Současné předpovědi tak sázejí například na hodinky vybavené projektorem, nebo různou kombinaci zařízení, které dnes používáme jako příslušenství k telefonu. I když se zdá nesmyslné, že by jednoho dne mohlo přestat existovat zařízení, které už tři dekády udává směr spotřebitelské přenosné elektroniky, stejně nezpochybnitelnou funkci měly v minulém století i telefonní budky.