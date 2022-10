Elon Musk kupuje Twitter. Už zase a tentokrát prý doopravdy

Koupě jedné z nejznámějších sociálních sítí miliardářem Elonem Muskem je bezpochyby zprávou roku. Nejenom díky slavným jménům, ale i výši transakce a také následným problémům. Spor o výši účtů, které nepatří skutečným lidem, hrozil zrušením celého kontraktu nebo vleklými soudními spory. V úterý zástupci miliardáře oznámili Twitteru dopisem, že hodlá v této transakci pokračovat, čímž potvrdili dřívější zprávy, že věci jsou opět na dobré cestě.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.