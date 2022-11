Fairphone 4 je i vzhledem k tomu, že u nás nemá oficiální zastoupení, tak trochu raritním kouskem, který jsem si chtěl již delší dobu vyzkoušet. Unikátní je na něm navíc prakticky všechno – hardware i software, nadstandardně dlouhá záruka a samozřejmě také přístup značky k životnímu prostředí. Jedná se o smartphone, který zaujme pouze environmentální nadšence, nebo má potenciál dostat se do širšího povědomí běžných zákazníků?

Nová značka na trhu (nejen) ve světě chytrých telefonů chce zákazníky obvykle oslovit cenou (Xiaomi, Realme a další) nebo například netradičním designem (Nothing). Fairphone na to jde ale úplně jinak a cena ani vzhled v tomto případě příliš velkou roli nehrají. Co je naopak prioritou číslo jedna, je environmentální přístup. Nejen o něm je recenze Fairphonu 4.

Fairphone 4 (RECENZE) – Rarita pro environmentální nadšence?

Technické parametry Fairphone 4 Kompletní specifikace Konstrukce 162 × 75,5 × 10,5 mm , 225 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej TFT IPS, 6,3" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 4 000 × 3 000 px Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 256 GB / 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 3 905 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2021, Kč

Obsah balení: nenajdete v něm adaptér ani kabel

Mnoha výrobcům je stále vytýkáno, že do balení k smartphonům nepřidávají adaptér a někteří dokonce ani kabel. V případě Fairphonu 4 to však dává dokonalý smysl, neboť environmentální přístup je hlavním poselstvím značky. V pěkně zpracované krabičce tak na uživatele čeká pouze samotný telefon. Na stránkách výrobce fairphone.com si pak mohou v případě zájmu dokoupit originální příslušenství.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: klame tělem

Pro lepší pochopení kontextu si dovolím na začátek této kapitoly shrnout pár faktů o značce Fairphone i jejich počátcích. Nizozemská společnost Fairphone totiž vznikla již v roce 2013 a přestože se z ní za necelých deset let působení nestala žádná „superstar“, stabilně se rozrůstá. Málokdo navíc ví, že se Fairphone zrodil vlastně náhodou kvůli návštěvě Konga. Právě cesta zakladatele Fairphonu do této země ve střední Africe, kde zkoumal nakládání s nerostnými surovinami a neutěšivé pracovní podmínky v těžebním průmyslu, jej přivedla k nápadu zlepšit svět. Proto založil crowdfundingovou kampaň, kde se poštěstilo vybrat dostatek peněz na výrobu první generace Fairphonu. V Kongu se mimochodem kromě mědi, cínu a zlata těží také kobalt, který se využívá v bateriích.

Nepřekvapí tak, že Fairphone 4 je maximálně přívětivý k životnímu prostředí neboli, jak se s oblibou říká, „environmentally friendly“. Rámeček je z recyklovaného hliníku a že je kovový, je patrné i kvůli plastovým anténním předělům. Hmotnost činí nemalých 225 gramů, výhodou však je, že je telefon dobře vyvážený a z ruky vám jen tak nevypadne. Boky jsou poměrně tlusté, na druhou stranu jsou zaoblené a třeba čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku má velkou plochu a navíc je velmi rychlá a spolehlivá. Na boku si pak můžete okamžitě všimnout menší prohlubně, pomocí níž lze odloupnout zadní kryt.

Ten má mimochodem (na straně vnější) pěkný trojúhelníkový design fotomodulu, decentní logo výrobce a přímo na něm (tentokrát na straně vnitřní) si můžeme všimnout NFC antény vhodné například pro bezkontaktní placení. Možnost uživatelsky oddělat záda se však pojí také s tím, že zde najdeme pouze certifikaci IP54, mobil přitom budí dojem „obrněnce“ a leckoho by napadlo, že bude mít IP68. Americký vojenský standard MIL-STD-810G však splňuje.

Skutečně zajímavá podívaná čeká až po oddělání krytu zad. Zde totiž najdeme piktogramy označující jednotlivé součástky, takže je jasné, že abychom se dostali ke spodnímu reproduktoru, je nutné oddělat spodní část, pro přístup k fotoaparátům zase horní a tak dále, viz videorecenze. Pod baterií pak je rovněž slot pro nanoSIM (telefon podporuje také eSIM) a dokonce i místo pro paměťovou kartu, což je příjemným bonusem (výrobce nespecifikuje maximální podporovanou velikost). Jen je nutné počítat s tím, že každá výměna SIM či paměťovky logicky vyústí ve vypnutý telefon.

Ohledně designu, respektive piktogramům u komponent, ještě dodám, že Fairphone samozřejmě podporuje iniciativu „Right to Repair“ a uživatelům garantuje dlouhou dostupnost náhradních součástek. Ti si je mohou objednat a třeba i díky tomu, že zde nejsou speciální šroubky s drážkou Torx, nýbrž klasické křížové (označované i jako Philips), si pak mohou součástku doma snadno sami vyměnit a zařízení používat o něco déle. Stejně tak jim nic nebrání si pořídit třeba sekundární baterii a prodloužit si výdrž přehozením baterky za nabitou. Ostatně iFixit udělil Fairphonu 4 nejvyšší možné hodnocení deset z deseti.

Na závěr uvedu, že vyšší cena produktů Fairphone (k ní se teprve dostanu) se odráží rovněž v etickém přístupu k zaměstnancům zodpovědným za výrobu. O všech certifikacích a třeba i využití tzv. fairtrade zlata se můžete dočíst přímo na stránkách výrobce.

Líbilo se nám recyklované a fairtrade materiály

odolnost dle IP54 navzdory možnosti sundat kryt

spolehlivá čtečka otisků prstů

pohodlně se drží

skóre opravitelnosti dle iFixit 10/10

možnost uživatelsky vyměnit součástky

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

Displej: nešlo by to udělat lépe?!

Fairphone 4 by měl být logicky technologicky nejvyspělejší smartphone z nabídky výrobce, který však při pohledu na cenu zkrátka budí rozpaky. Například displej je pouze typu IPS LCD, má obyčejnou 60Hz obnovovací frekvenci, ale hlavně neskutečně zastarale působící rámečky. Při pohledu na ně si zkrátka každý musí položit otázku, jestli je toto pomyslná daň, kterou je ochoten zaplatit za smartphone vyrobený s ohledem k přírodě i etickým pracovním podmínkám a hlavně, zda by to nešlo udělat lépe. Podle mých informací by totiž měla být produkce OLED panelů přívětivější k životnímu prostředí, a tak je opravdu velká škoda, že se výrobce rozhodl nasadit zastaralý IPS LCD panel, který v dnešní době najdeme snad už jen u telefonů v ceně okolo čtyř tisíc korun. Slušný je alespoň maximální jas, který stačí pro čitelnost na slunci, ale ten bohužel celkový dojem nespraví.

Líbilo se nám slušný maximální jas

Nelíbilo se nám neuvěřitelně tlusté rámečky

pouze IPS LCD s 60Hz obnovovací frekvencí

použití OLED panelu by bylo přívětivější k životnímu prostředí

Zvuk: nezklame vás

V oblasti zvuku si naštěstí Fairphone 4 trochu spraví jméno, neboť disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů se slušnou kvalitou i dostatečnou hlasitostí. Jedinou výtku mám snad jen k absenci 3,5mm jacku, protože právě to by se mi sem vzhledem k rozměrům zařízení a zastarale působícímu displeji náramně hodilo. Navíc by to bylo svým způsobem rovněž environmentálním krokem, neboť dříve zakoupená drátová sluchátka nepotřebují integrovanou baterii jako jejich moderní bezdrátové alternativy, jejichž životní cyklus je tak značně kratší.

Líbilo se nám slušné stereo reproduktory

Nelíbilo se nám slušel by mu 3,5mm jack

Výkon hardwaru: Snapdragon je jasnou volbou

Po stránce výkonu výrobce vsadil na ne tak často používaný 8nm Snapdragon 750G doplněný o 6/8 GB RAM a 128/256GB úložiště. Výkonu má Fairphone 4 dostatek, jednotka ISP zvládá natáčení ve 4K s 30 FPS. Díky tomu, že se jedná o procesor od Qualcommu, může být zaručena i dlouhá softwarová podpora. Chod systému je svižný a asi nikoho nepřekvapí, že se jedná v podstatě o čistý Android.

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

Výdrž baterie: velký telefon, menší baterka, slušná výdrž

Jak už bylo zmíněno, pokud by někdo náhodou chtěl, může si pořídit sekundární baterii a výdrž zařízení rázem zdvojnásobit. Při běžném používání však i tak baterie o menší kapacitě 3 905 mAh zvládá na plné nabití komfortně celý den používání. Díky konstrukci je navíc možné se podívat, jaké fyzické rozměry má vlastně článek se zmíněnou kapacitou. Pravdou ovšem je, že zařízení, kde si uživatelsky nic nevyměníte, by pravděpodobně s danými rozměry mělo už alespoň 4 500 mAh nebo hned 5 000 mAh. Nabití z 30 na 70 % mi pak trvalo zhruba 30 minut, tudíž nijak oslnivý výsledek, stejně tak vzhledem ke konstrukci schází i podpora bezdrátového nabíjení. Maximální nabíjecí výkon výrobce stanovil na 20 W.

Líbilo se nám slušná výdrž

možnost prohodit baterii a zvýšit výdrž

Nelíbilo se nám na rozměry zařízení je kapacita baterie spíše menší

Konektivita: vše, co je potřeba

V oblasti konektivity neschází NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Samozřejmě se dostalo i na 5G.

Líbilo se nám vše důležité telefon zvládá

Fotoaparát: nezklame, ale má mouchy

Zmínit si zaslouží rozhodně i fotoaparáty, které mají rozlišení 48 Mpx a společnost jim dělá ToF senzor. Výsledky neurazí, především se mi pak líbí velké množství detailů i při focení na ultraširokoúhlý objektiv. Barevně je Fairphone spíše věrný realitě, tudíž nečekejte žádné zářivé barvičky, stejně tak si zvládne správně nastavit expozici.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Označení snímače Sony IMX582 Sony IMX582 Sony IMX576 Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 25 Mpx Clona f/1.6 f/2.2 f/2.2 Velikost senzoru 1/2" 1/2" 1/2,78" Velikost pixelu 0,8 µm 0,8 µm 0,9 µm Typ ostření automatické automatické pevné OIS ano ne ne

Snad jen ostření by mohlo být přesnější, ne vždy je totiž fotka správně zaostřená, a také fotoaplikace působí trochu zastarale. Zamrzí třeba nepraktické umístění přepínače mezi hlavním a ultraširokoúhlým objektivem, které se při focení na šířku nachází zbytečně daleko a musíte hodně natahovat palec. Stejně tak je tady i několik kategorií scén, což bývalo kdysi populární, ale dnes už to v telefonech nevídáme a vše je svěřeno do rukou automatiky. Video lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS a kvalitou vás nezklame, stejně jako 25Mpx selfie kamerka.

Líbilo se nám slušná fotovýbava

bez zbytečných 2Mpx senzorů apod.

Nelíbilo se nám zastarale působící fotoaplikace s nepraktickým umístěním prvků

Software: nejdelší podpora v říši Androidu

Softwarovou podporu výrobce garantuje až po dobu 7 let, což je v říši zařízení s Androidem nejdelší možná podpora vůbec. Samozřejmě je ale otázkou, jak bude třeba za oněch 6 až 7 let použitý procesor a další hardware dostačovat. Co se týče svižnosti aktualizací, to příliš jásat nelze, neboť Fairphone 4 má stále Android 11, což je v době nasazení Androidu 13 velká škoda. Stejně tak zamrzí, že měl i v průběhu testování (listopadu) stále „jen“ zářijové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám velmi dlouhá garance softwarové podpory

Nelíbilo se nám zatím stále jen Android 11

Zhodnocení

Fairphone 4 zájemce vyjde (v základním provedení se 128GB úložištěm) na 579 eur, tedy zhruba 14 tisíc korun, což není vůbec málo především vzhledem k technologické zastaralosti použitého IPS LCD panelu, na který se při přechodu z lepšího vskutku hodně těžko zvyká. Na druhou stranu budete mít v ruce netuctový produkt s možností až pětileté záruky, což je další unikát společnosti Fairphone, který se může pochlubit mnoha environmentálními certifikacemi, ale také zodpovědným přístupem k zaměstnancům i v dnešní době raritní možnosti oprav doma na koleni se zajištěním originálních dílů.

Pokud se tedy rozhodujete pro koupi nového telefonu, jste spíše konzervativní, nepotřebujete k životu nejnovější a nejlepší hardwarovou výbavu (především ne displej) a také máte v plánu si ponechat telefon co nejdéle, představuje podle mě Fairphone 4 zajímavou volbu. A pokud se výrobce do budoucna rozhodne pořádně zapracovat na displeji a Fairphone 5 představí s moderním OLED panelem, věřím, že se značka i mnohem rychleji dostane do širšího povědomí zákazníků.

Konkurence

To, na co sází Fairphone 4, vám v současnosti žádný jiný výrobce nenabídne, i když se o něco tak trochu podobného snaží například Nokia X30. Za podobné peníze dostanete násobně kvalitnější displej, rámeček z recyklovaného hliníku a také z více než 60 % recyklovaná plastová záda. Použitý procesor má však méně výkonu, telefon má také jen jeden hlasitý reproduktor a stejně tak schází obdobně dlouhá softwarová podpora i možnost až 5leté záruky.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nokia X30 5G Rozměry 158,9 × 73,9 × 8 mm , 185 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB Akumulátor 4 200 mAh

Za konkurenci bych paradoxně označil i iPhony, neboť mám ve svém okolí (a vy pravděpodobně také) nemalé množství uživatelů, kteří svůj iPhone používají třeba již sedmým rokem, což je z environmentálního hlediska samozřejmě ideální. V podobné cenové relaci lze zmínit například iPhone SE (2022), který je kompaktnější, má odolnost IP67 i podporu bezdrátového nabíjení, ale také menší (a stejně špatný) IPS LCD panel s rámečky. Alternativně lze zmínit (v podobné ceně) třeba iPhone 12 mini, který má sice slabší výdrž na baterii, zato má sympaticky malé rozměry, vyšší výkon i lepší fotoaparáty a také displej. Nevýhodou iPhonů je pak absence uživatelské výměny komponent.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone SE (2022) 128 GB Rozměry 138,4 × 67,3 × 7,3 mm , 144 g Displej TFT IPS, 4,7" (1 334 × 750 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , Paměť úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 2 018 mAh Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 12 mini 64 GB Rozměry 131,5 × 64,2 × 7,4 mm , 133 g Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , ne Akumulátor 2 227 mAh Kč 15 490 Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz