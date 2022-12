Tim Cook se během návštěvy Japonska zastavil v tajné laboratoři Sony

Současný šéf Applu, Tim Cook, je známý svými výlety do Japonska (i dalších zemí), kde s oblibou navštěvuje vývojáře, edukační zařízení, ale také regulérní obchodní partnery. K jedněm z těch důležitějších patří bezpochyby i tradiční japonská společnost Sony, jejíž senzory iPhony využívají. Tim Cook se tak podíval do speciální laboratoře v prefektuře Kumamoto, odkud zveřejnil fotografii, kde mu evidentně expert ze Sony vysvětluje něco souvisejícího s fotovýbavou iPhonů 14.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi