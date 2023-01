Elon Musk představil tři novinky pro rozhraní Twitteru

I když Elon Musk na sklonku loňského roku oznámil, že se podvolí výsledkům ankety a pověří vedením své sociální sítě někoho jiného, dal si nějaký čas na hledání adekvátní náhrady. V mezičase ale nezahálí a stále se věnuje vedení firmy. Po kontroverzním zpoplatnění a hledání hranic svobody slova se zaměřil na něco mnohem méně problematického. Jak nastínil ve svém příspěvku, půjde o drobné změny v uživatelském rozhraní.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.



First part of a much larger UI overhaul.



Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.



Long form tweets early Feb.