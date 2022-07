(Zřejmě) poslední článek, který má smysl psát o Facebooku

Fotografie: Austin Distel, unsplash.com

Pokud ještě stále používáte „Zuckerbergův pekelný vynález“, nemohli jste si nevšimnout zásadní proměny jeho fungování. Pro mnohé to žádné překvapení není, protože sem tento web směřuje už delší dobu. Facebook tak otevřeně rezignuje na fungování coby sociální síť, ale stává se spíše jakousi „internetovou matějskou poutí“, která má hlavně vydělávat.

Hlavní stránka, kterou uvidí všichni po přihlášení, se přejmenovala z Newsfeed na Home. Daleko zásadnější změnou je ale algoritmický výběr příspěvků. To podle Facebooku znamená „unikátní personalizaci pomocí strojového učení, které seřadí obsah tak, aby pro vás měl co největší hodnotu“. Skutečnost je však tristní. Příspěvky vašich přátel nebo sledovaných stránek jsou zatlačeny do pozadí něčím, co vypadá jako „clickbaitový smog“ nejrůznějších videí a článků volně smíchaný s reklamou. Zkrátka takový pokus o TikTok pro dospělé.

Chronologické řazení příspěvků od přátel stále existuje, ale pouze v případě, že víte, že je třeba někde v nabobtnalém menu zvolit krypticky znějící Kanály příspěvků. Nelze pochybovat o tom, že to je jen dočasné řešení, které bude časem nenápadně zrušeno.

Tomu se nelze divit. V podstatě jde o pokračování trendu, který začal už před lety, kdy se Facebook rozhodl ve výchozím nastavení zobrazovat preferované příspěvky. Preferované z hlediska firmy – takové, jež vyvolají co největší zapojení uživatelů, které znamená navýšení času stráveného na platformě, a tím pádem i šanci vás nějak zpeněžit.

Kam to všechno vedlo, to všichni dobře víme. Začali postupně mizet „normální“ lidé a jejich příspěvky, i kdyby to mělo být jenom vyfocené jídlo nebo kočky. Na jejich místo nastoupili nejrůznější konspirátoři a jiní extrémisté. Facebook, respektive jeho vedení, o tom mělo vědět, ale nic nedělali kvůli zisku. Situaci mělo řešit drakonické a nahodilé banování, což spustilo další vlny odchodů uživatelů nebo snížení jejich zájmu se jakkoli angažovat. Facebook tak nakonec musí uživatele zaplavovat náhodnými atraktivními příspěvky, protože jinak by si mohli všimnout, že se zde nic neděje.

Velice symptomatický je v tomto případě přístup Marka Zuckerberga. Ten v rozhovorech mluví jen o společnosti Meta a většinou se soustředí na vágní budoucnost, ve které všichni budeme žít v metaversu, samozřejmě pod jeho taktovkou. Jak zaručit, aby se z tohoto prostoru nestala stejná stoka jako z Facebooku, zatím neví. Na většině fotografií pro tisk má totiž nasazeny nějaké brýle pro virtuální realitu, jako by ani nechtěl vidět, co se děje ve skutečnosti. Takto neslavně, nemastně a neslaně končí sociální síť, jejíž začátky byly naopak tak zajímavé, že se o tom natáčejí filmy a dokumenty. Facebook měl tehdy potenciál vydělat hodně peněz a změnit svět. Podařilo se mu naštěstí jen to první.