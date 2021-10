Sluchátka dobíjená sluneční energií? Urbanista Los Angeles tvrdí, že to zvládnou

Fotografie: Urbanista

Solární nabíjení drobné elektroniky si obvykle spojujeme s velkými externími panely, s nimiž lze za jasného dne dobíjet powerbanku nebo mobil. Pokud dojde na integraci slunečního panelu přímo do těla zařízení, pak výsledky nebývají nijak valné, snad s výjimkou hodinek, kde může slunce výrazným způsobem prodloužit výdrž v nějakém úsporném módu.

Sluchátka firmy Urbanista s nezvyklým názvem Los Angeles o sobě tvrdí, že mají „virtuálně nekonečnou výdrž na baterie“. K základní kapacitě akumulátoru, která zajistí výdrž 80 hodin, se totiž přidává solární panel v svrchní části hlavového mostu. První testy ukazují, že pokud jste s nimi venku za slunného počasí, pak při poslechu víc energie vyrobí, než spotřebují. K nabíjení je pak stačí položit například na okno. A samozřejmě nechybí ani USB-C. Při určitém způsobu používání ale nabíječku skutečně nebudete potřebovat.

Bohužel výdrž je asi to poslední, čím sluchátka zaujmou. Mají sice ANC, ale to v této cenové kategorii (169 liber, tedy asi 5 tisíc korun) představuje prakticky standard. Naopak zamezí absence drátového připojení, jelikož zdířka na 3,5mm jack ustoupila co největší baterii. Příliš povzbudivě nezní ani podpora pouze základních kodeků SBC a AAC.