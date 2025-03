Nejlepší telefon střední třídy? Už nehledejte, Google právě představil Pixel 9a

Fotografie: Google

Střední třída se postupem let hodně proměnila a v mnoha ohledech si nezadá ani s výrazně dražšími vlajkovými modely. Skvělým příkladem je toho i nejnovější Pixel 9a, který navazuje na extrémně povedený Pixel 8a. Jaké inovace nejnovější „Áčko“ přináší a skutečně se vyrovná nejlepším telefonům na trhu?

Mírně větší, mírně lehčí

Jako první si můžeme u novinky všimnout přepracovaného designu, který postrádá ikonický obdélníkový fotomodul z novodobých Pixelů. Na druhou stranu jsou díky tomu záda víceméně plochá, podobně jako například u iPhonu 16e, což může být pro někoho velmi vítanou změnou. V oblasti rozměrů pak došlo k menšímu nárůstu, což je pochopitelné s ohledem na větší úhlopříčku. Novinka má rozměry 154,7 × 73,3 × 8,9 milimetrů a je tak o 2,6 milimetru vyšší a o 0,6 milimetru širší. Tloušťka zůstala naopak zachována a hmotnost je dokonce o 2 gramy nižší, tu výrobce stanovil velmi přesně na 185,9 gramů.

V oblasti použitých materiálů se přitom můžeme těšit na kompozitní skleněná záda v matné povrchové úpravě a hliníkové rámečky, což naznačují i anténní předěly. Na typickém rozmístění ovládacích prvků, tedy kolébky hlasitosti nacházející se pod vypínacím tlačítkem, se rovněž nic nezměnilo. Novinka pak bude dostupná kromě černého a světlého (porcelánového) provedení také ve fialovém odstínu Iris a růžové Peony. Vítanou novinkou je pak rozhodně také zvýšená ochrana, která povyrostla z IP67 u Pixelu 8a na regulérní vlajkovou IP68.

Vlajkový výkon a jasnější displej

Stran displeje došlo na již zmíněný nárůst z 6,1" na 6,3" a jedná se o tzv. Actua obrazovku s maximálním jasem až 2 700 nitů, což je velmi pěkná hodnota zaručující špičkovou čitelnost, ačkoliv o tom se ještě přesvědčíme během našeho testu. Jas je zároveň mezigeneračně o 35 % vyšší. Tento POLED panel má rovněž zcela dostačující jemnost 422 PPI (tj. 2 424 × 1 080 pixelů), podporu až 120Hz obnovovací frekvence i HDR obsahu a chrání jej sklo Corning Gorilla Glass 3, tedy stejné sklo jako u Pixelu 8a. V obrazovce rovněž najdeme čtečku otisků prstů, která je však z pochopitelných důvodů optického typu, nikoliv ultrazvuková, jako je tomu u zbývajících Pixelů 9.

Důležitou roli nepochybně sehraje také výkon, který obstará 4nm Google Tensor G4 doplněný o bezpečnostní čip Titan M2 a také 8 GB operační paměti v kombinaci s 128GB až 256GB úložištěm. Lze tak předpokládat naprostý dostatek výkonu pro běžné používání, ale také náročnější multitasking nebo třeba využívání různých funkcí souvisejících s AI. Samozřejmostí je integrovaný asistent Gemini nejnovější generace, Google VPN, ale také různé vychytávky jako je Magic Editor, Best Take atd. Novinka dorazí s Androidem 15 a má přislíbeno 7 let softwarových aktualizací, tedy nových verzí operačního systému Android, ale také bezpečnostních aktualizací. Z hlediska bezpečnosti pak nechybí ani nouzové SOS volání či detekce autonehody.

Pixel s největší baterií a adekvátní fotovýbavou

Špičková by mohla být také výdrž, neboť telefon disponuje 5 100mAh baterií. V tomto ohledu mimochodem Pixel 9a porazil, byť jen o 40 mAh, také vlajkový Pixel 9 Pro XL. Pokud vám tak jde o výdrž, bude Pixel 9a jasným favoritem, přičemž výrobce slibuje více než 30 hodin používání na jedno nabití. K doplňování energie bude k dispozici nabíjení kabelem o výkonu max. 23 W, ale také bezdrátové s využitím standardu Qi o výkonu max. 7,5 W. USB-C konektor navíc není, jako např. u již zmiňovaného iPhonu 16e nikterak ošizený, jedná se o verzi 3.2, takže nabídne i vysoké přenosové rychlosti dat. Pouze je nutné počítat s tím, že USB-C/USB-C kabel v balení je pouze 2.0.

Na závěr se sluší zmínit fotovýbavu, která je jedním z hlavních lákadel Pixelů. I v tomto ohledu výrobce vylepšoval. Hlavní snímač nabídne 48Mpx rozlišení s Quad PD Dual Pixel ostřením a optickou stabilizací. Clonové číslo činí f/1.7 a samotná velikost senzoru 1/2". Společnost mu dělá 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.2 a rozsahem záběru 10 stupňů, tento snímač má velikost 1/3,1". Novinkou je pak podpora makro snímků, stejně tak bude k dispozici 4K záznam až v 60 FPS, v případě 13Mpx čelní kamerky s rozsahem 96,1 stupňů pak maximálně 4K s 30 FPS. Chybět nebudou ani funkce jako Astrophotography, Top Shot, Frequent Faces a další.

Cena a dostupnost

Pixel 9a bude dostupný na Google Storu a u maloobchodních partnerů v průběhu dubna. Startovací cena (128GB úložiště) činí 13 990 Kč (549 eur). Za 256GB variantu si zájemci připlatí 2,5 tisíce Kč, vyjde je na 16 490 Kč.