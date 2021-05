Společnost HMD Global započala rokem 2021 novou etapu mobilních telefonů Nokia. Etapu, která bude rozhodně jiná a přichází ve jménu ekologie. Etapu, kterou nejvíce pocítí peněženka zájemců. Nokia X20 se na českém trhu prodává bezmála za 10 tisíc korun a za ně nabízí nepříliš oslnivý procesor, čtyři fotoaparáty nebo čistý Android 11 s dlouhou podporou.

Po dlouhé době k nám dorazila novinka od Nokie, která má alespoň dle výrobce ambici prorazit. Prozatím se nám pod kůži zapsala zejména cenou téměř 10 tisíc korun. Hlavním lákadlem má být nejnovější prostředí a hojnost aktualizací na tři roky dopředu. Bude to však stačit k úspěchu, ačkoliv zbylá výbava budí rozpaky?

Nokia X20 – videorecenze

Technické parametry Nokia X20 Kompletní specifikace Konstrukce 168,9 × 79,7 × 9,1 mm , 220 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 480 , CPU: 4×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 470 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2021, 10 490 Kč

Obsah balení

Prodejní balení vypadá na pohled identicky jako u starších Nokií, avšak výrobce se rozhodl najet na rádoby ekologickou vlnu. Mobil tak postrádá nabíjecí adaptér. Škoda, že prostor po něm v krabici zeje prázdnotou. V balení kromě telefonu najdete jen USB kabel a 100% kompostovatelné pouzdro.

Konstrukční zpracování: obyčejný plasťák

Na první pohled si Nokia příliš práce s designem nedala a máme před sebou vlastně identický model jako loni či předloni. Nokia X20 je také poměrně velká, především šířka narostla na 80 milimetrů a o pohodlí při držení nemůže být ani řeč.

Telefon působí neuvěřitelně obyčejně.

Mnohem horší však je, že smartphone působí neuvěřitelně obyčejně, za což mohou i lacině vypadající plasty. Ne, že bych měl něco proti plastům, ale není to něco, co v této podobě chcete vidět u telefonu za deset tisíc korun. Pochvalu si výrobce zaslouží alespoň za matná záda, která nepřitahují otisky prstů. Samotné zpracování je však solidní a telefon rozhodně nijak nevrže. Vážně ale zamrzí zcela nulový progres. Novou Nokii hravě zaměníte se starými modely řady 3 či 4.

Nepohodlné držení pak ještě prohlubuje vysoká hmotnost 220 gramů. Jedná se opravdu o extrémní hodnotu, kterou běžně vídáme u mobilů celoskleněné či keramické konstrukce. Nokia to „zvládla“ s plastovými zády, bohužel. Špatnou ergonomii podtrhují nevhodně umístěná boční tlačítka, a to včetně velké klávesy kombinované se čtečkou otisků prstů. To se Nokii jednoduše nepovedlo. Čtečka alespoň funguje poměrně spolehlivě.

O ochranu telefonu se může postarat výrobcem dodávané pouzdro, kterému rozhodně nelze upřít značnou míru originality. Žádný průhledný silikon či fádní barvy se nekonají. Pouzdro se pohodlně nasazuje, je příjemné na dotek a současně je v rámci ekologie 100% kompostovatelné. Bohužel zvětší již tak značné rozměry telefonu.

Líbilo se nám matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

telefon se špatně drží

nevhodně umístěná tlačítka

pouze plastová záda

Displej: dnes již nestačí

Čelní straně dominuje 6,67palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením a bohužel i poměrně masivními rámečky. Finové, zdá se, usnuli zimním spánkem a zapomněli, že již máme rok 2021. Kdyby zapracovali na rámečcích, telefon by nejen lépe vypadal, ale také by se pohodlněji držel. Samotný displej je pouze průměrný. Ano, je dostatečně jemný i velký, jenže proč jsme se nedočkali OLED panelu nebo vyšší obnovovací frekvence, když obojí je u konkurence běžné? Na to zná odpověď zřejmě jen Nokia.

Na každý pád ani v tomto ohledu proti konkurenci neobstojí. Dodejme, že ochrana displeje byla svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass 5. Za vyzdvihnutí stojí alespoň fakt, že Nokia X20 disponuje režimem Always-On, navzdory nasazení IPS panelu. Pokud budete chtíti, displej může neustále decentně svítit a bílé zobrazovat hodiny, datum, počasí a zmeškané události.

Líbilo se nám slušný IPS panel

praktický Always-On

Nelíbilo se nám čekali bychom AMOLED panel

jen 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: škoda chybějícího sterea

Na těle Nokie X20 najdeme nejen USB-C, ale i 3,5mm jack, což je super. Poslech hudby je tak naštěstí možný právě přes jack, neboť jediný hlasitý reproduktor na spodní hraně kvalitou neoslní.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: nedostatečný

Hardware působí jako z jiného segmentu. Posuďte sami. Připadá vám adekvátní nasadit do telefonu za 10 tisíc korun Snapdragon 480? Zřejmě ne. Nám také ne. Telefon se sice nezadýchává, zdaleka ne, ale u velmi náročných aplikací už mu spuštění trvá déle, totéž může nastat u her. Mohli bychom nad tím mávnout rukou, jenže nejde veškerá konkurence nabízí za stejné peníze výrazně výkonnější stroje. Nic nezachrání 8GB RAM nebo 128GB úložiště (po spuštění je dostupných 112 GB), které lze rozšířit až 512GB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká operační paměť

podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší procesor

malé úložiště

Výdrž baterie: solidní průměr

Příliš optimismu nepřináší ani baterie s kapacitou 4 470 mAh. Naštěstí optimalizace se výrobci povedla a zhruba 1,5 dne je metou reálnou i pravidelně dosažitelnou při středně náročném využívání. Kritiku si ale zaslouží pouze 18W nabíjení, které rychlostí neoslní. Mnohem horší je, že Nokia nasedla na „eko vlnu“ a do krabičky nedala nabíjecí adaptér. Místo po něm ale zůstalo. Ve výsledku tak budete muset využívat adaptér po svém starém telefonu, případně si dostatečně výkonný dokoupit.

Nelíbilo se nám výrobce nedodal nabíječku

pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G na značkách

Navzdory velmi průměrnému procesoru jsme se dočkali podpory sítí 5G, v tomto ohledu tedy Nokia X20 naštěstí nijak nezaostává. Dále tu máme rychlou Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či nejnovější Bluetooth 5.0. Samozřejmostí je nasazení moderního USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Vždy velmi rychle našla polohu a nevykazovala velké odchylky.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: tři zbytečné

Již tradiční kruhový fotomodul na zadní straně ubytovává čtveřici fotoaparátů, jenže jaké je to nemilé překvapení, že hned tři by tu vůbec nemusely být, a to navzdory tomu, že Nokia neopomněla dodat logo Zeiss, které samozřejmě vůbec nic nedokazuje.

Hlavní snímač má 64megapixelové rozlišení a podává velmi dobré výsledky s věrnými barvami i ostrostí po celé ploše. K dokonalosti mu však chybí optická stabilizace obrazu. Nokia nasadila i ultraširokoúhlý objektiv, avšak s velmi nízkým 5megapixelovým rozlišením, kvůli čemuž jsou výsledky výrazně za očekáváním a odpovídají mobilům za pár tisíc. Zbylé dva fotoaparáty sloužící pro makro a portrétní snímky jsou jen 2megapixelové, opět tedy spíše zbytečné.

Záznam videa smartphone zvládá, ale schválně, kdy naposledy jste viděli telefon za 10 tisíc Kč, který by neuměl 4K videa? Nevíte? Právě se na něj díváte. Vrcholem Nokie X20 je Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Plynulost je bohužel náladová a video někdy i tak působí trhaně. Důvodem možná bude fakt, že u videí s nastavenými 60 snímky za vteřinu se ne vždy této plynulosti přiblížíte. Ta totiž kolísá již od 40 FPS.

Nokia X20 (testovací video) – 1080p, 60 FPS

Nezapomeneme ani na čelní fotoaparát v průstřelu displeje se 32 megapixely, který pořizuje kvalitní fotky, jak dělané pro sdílení na sociálních sítích.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám postrádá optickou stabilizaci obrazu

nekvalitní ultarširokoúhlý snímač

makro fotoaparát s nízkým rozlišením

videa nejsou plynulá

Software: sázka na vše

Silnou stránkou Nokií má být prostředí a podpora. Nokia X20 využívá služeb takřka zcela čistého Androidu 11 a dubnových bezpečnostních aktualizací. Chod je svižný, optimalizace se tedy povedla. Výrobce slibuje tříletou podporu, což znamená, že by na telefon měl dorazit například Android 14. Je to lákavé, ale dnes již vyloženě nic světoborného. Nokia rozhodně telefony nemůže stavět jen na softwarové podpoře, která by měla být samozřejmostí. Ve výsledku tak vidíme, jak výrobce vsadil vše na software, ale bohužel si neuvědomil, že je rok 2021 a podobným směrem se ubírá kdekdo.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

skvělá optimalizace prostředí

příslib 3leté podpory

Zhodnocení

Na nové Nokie jsme čekali dlouho. Namísto vysněné vlajkové lodě jsme se dočkali letošního vrcholu v podobě Nokie X20, která by nebyla špatná, nebýt extrémně vysoké ceny. Za 9 699 Kč vám výrobce nadělí mobil s průměrným displejem, podprůměrným procesorem, velkými rámečky, méně pohodlným držením či sestavou nijak oslnivých fotoaparátů. Pochválit Nokii můžeme jen za matná záda či povedené prostředí s adekvátní podporou. A to je zatraceně málo. Netřeba dodávat, že konkurence Nokii X20 vymaže z povrchu světa.

Konkurence

Patrně největší ukázkou toho, jak je Nokia tentokrát mimo, je Samsung Galaxy A52 5G, který je sice nepatrně dražší, ale nabízí zvýšenou odolnost, mnohem lepší displej, výkonnější procesor či fotoaparát s optickou stabilizací obrazu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč

Ještě vyšší výkon nabídne nové Poco F3, které má procesor Snapdragon 870, skvělý 120Hz AMOLED displej nebo podporu rychlého nabíjení. A cena? Takřka identická s Nokií.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco F3 256+8 GB Rozměry 163,7 × 76,4 × 7,8 mm , 196 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 520 mAh , doba nabíjení: 0:52 hodin 10 079 Kč

Extrémně vysokou cenu Nokie X20 nakonec dobře ilustruje i Realme 7 5G, které nabízí výkonnější procesor, výrazně lepší displej či rychlé nabíjení. Cena je přitom o více než 3 tisíce korun nižší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 5G 128+6 GB Rozměry 162,3 × 75 × 9,1 mm , 194 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 800U , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:03 hodin 6 490 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz