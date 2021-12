Osoby trpící chronickým ztrácením a zapomínáním věcí jistě zajásaly, když firmy Apple a Samsung představily chytré přívěsky, které mají právě tomuto zlozvyku učinit přítrž. Jaké jsou mé dojmy z několikaměsíčního používání přívěsků Apple AirTag a Samsung Galaxy SmartTag+?

Chytré přívěsky jsou s námi již nějakou dobu, ale až donedávna se jednalo primárně o zařízení s integrovanou GPS, tedy regulérní „trackery“, které se obvykle umísťují na psí obojky nebo schovávají do vozidel. Výjimku představovala společnost Tile a pár dalších, které se dlouhodobě věnují chytrým přívěskům s vyhledáváním na principu připojení Bluetooth. Teprve nedávno však na vlnu chytrých přívěsků naskočil Samsung a Apple, díky kterým se chytré přívěsky staly mnohem populárnějšími. Po několika měsících používání AirTagu od Applu a Galaxy SmartTagu+ od Samsungu se pokusím shrnout jejich výhody i nevýhody a zkusím odpovědět na otázku, který z nich je lepší.

Konstrukce: zvýšená odolnost vs. otvor na poutko

Chytrý přívěsky v podání Applu i Samsungu jsou v obou případech malé „placky“ o hmotnosti pouhých pár gramů, v mnohém se však liší. Zatímco AirTag je sotva větší než padesátikorunová mince a zachovává si dokonale kulatý tvar, Galaxy SmartTag+ je spíše čtvercový, i když má zaoblené okraje a také je o něco větší. V každém případě však oba produkty dobře splňují „definici“ přívěsku, tedy něčeho malého a snadno přenositelného, co můžete mít neustále u sebe, respektive k něčemu připnuté.

V tomto ohledu má bezpochyby navrch Galaxy SmartTag+, který má v těle (také díky větším rozměrům) otvor pro poutko či kroužek na klíče. AirTag žádným otvorem pro provlečení poutka vybaven není, pokud byste však na poutko přímo v samotném přívěsku trvali, můžete se podívat na návod od ifixit.com, kde ukazují, v jakém místě je vhodné jej udělat. Vrtat do přívěsku však pochopitelně nedoporučujeme, vždy totiž existuje riziko, že se něco nepovede a poškodíte jej.

Mnohem snadnějším řešením je dokoupení jednoho z pouzder. Podobně jako u ostatních produktů Apple se může i AirTag těšit obrovské nabídce pouzder od všech možných výrobců. Pokud chcete mít vše komplet od Applu, můžete sáhnout po originálním pouzdru, které však může být klidně i dražší než samotný AirTag. Osobně jsem však dal přednost jiným výrobcům, od kterých můžete zakoupit pěkně zpracované pouzdro za zlomek ceny, přestože jsem AirTag objednával přímo z oficiálního e-shopu Applu kvůli možnosti gravírování.

Bezplatné gravírování Samsung nenabízí a pravděpodobně by to ani nebylo tak jednoduché jako u AirTagu. Galaxy SmartTag+ totiž chrání spíše hrubší druh plastu, na kterém neulpívají otisky (na rozdíl od lesklého stříbrného kolečka u AirTagu), ale vcelku snadno se poškrábe. Riziko poškrábání pochopitelně hrozí i u AirTagu, i když asi o něco méně za předpokladu, že jej budete nosit v pouzdru.

Po stránce designu jsem příznivcem AirTagu nejen kvůli menším rozměrům, ale také líbivějšímu provedení, které působí přeci jen o něco prémiovějším dojmem než Galaxy SmartTag+. Plusový bod je nutné AirTagu udělit i za zvýšenou odolnost IP67, SmartTag+ má totiž jen IP53. V neposlední řadě považuji za mnohem elegantnější i samotný proces výměny baterie, kdy u AirTagu stačí jen zatlačit a pootočit stříbrnou částí. U Galaxy SmartTagu+ musíte rozlousknout plastové části, ideálně za pomoci nějakého tupého nožíku, pokud nechcete přijít o nehty.

Konektivita a funkce: dorozumí se jen se svými

Applu bývá občas vytýkána kompatibilita příslušenství jen s ostatními produkty značky, což se týká i AirTagu – využijete jej pouze se zařízeními Apple. Na druhou stranu tomu ani v případě Galaxy SmartTagu+ není jinak. Oba přívěsky tedy budou fungovat pouze „se svými“, s čímž se pojí i síť zařízení, která dokáže přívěsky vyhledat.

Pokud přívěsek ztratíte, můžete doufat v to, že se v jeho blízkosti objeví například někdo s iPhonem nebo zařízením Galaxy. Poté obdržíte (anonymně, aniž by o tom dotyčný věděl a jeho údaje byly zveřejněny) notifikaci o tom, kde se váš přívěsek nachází. V tomto ohledu má podle mě AirTag navrch, přeci jen jsou iPhony velmi populární, což pochopitelně zařízení Galaxy také, ale zejména směrem na západ mám pocit, že je zkrátka síť uživatelů iPhonů větší. Každý rok, kvartál či měsíc pochopitelně vycházejí různé statistiky, o tom kolik telefonů jakých výrobců se kde prodalo nebo je aktivně používáno, takže se může počet uživatelů v čase měnit. Další věcí, která hraje do karet AirTagu, je nutnost mít na zařízení od Samsungu aplikaci SmartThings a s touto funkcí (anonymního vyhledávání přívěsků) souhlasit, což činí šanci, že na váš Galaxy SmartTag+ někdo natrefí, ještě zmenší.

Technologii UWB lépe využívá Apple.

Se schopností vyhledat přívěsky, které se dostanou do blízkosti cizích telefonů, se pochopitelně pojí i celá řada skandálů, pokusů o odcizení majetku a dalších příběhů, v nichž hrají chytré přívěsky ústřední roli. Pro tyto účely Apple vytvořil funkci automatického zvukového upozornění v případě, že by se AirTag nacházel delší dobu mimo dosah zařízení, ke kterému je přiřazen. Špehování by tak mělo být obtížnější, na druhou stranu, podobně jako v případě navrtání otvoru, existují i různé návody, jak vcelku neinvazivně odstranit z přívěsku součástku zodpovědnou za zvukové signály. Poté se z AirTagu stane tiché sledovací zařízení, ale sledovaného může při troše štěstí stále upozornit notifikace na jeho iPhonu. Relativně nedávno Apple vydal také aplikaci pro Android určenou k vyhledání AirTagu, vyhledání přívěsku však neproběhne automaticky, takže byste museli pravidelně testovat, jestli se ve vaší přítomnosti nějaký špehovací AirTag nenachází.

Jakmile byste však na takovýto přívěsek narazili, můžete díky NFC přiložením telefonu k přívěsku získat návod, jak jej deaktivovat (vytáhnout baterii) a zároveň získat sériové číslo a poslední tři čísla telefonního čísla majitele.

Velkým tématem je technologie UWB, kterou podle mého názoru prozatím nejlépe využívá Apple, jenž implementoval UWB do iPhonu 11 a novějších (vyšších) modelů, zatímco Samsung využívá UWB pouze u Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra, Note20 Ultra a řady Galaxy Z Fold.

Samotné vyhledávání pomocí UWB je podle mých zkušeností navíc o dost přesnější v případě AirTagu. Zatímco s Galaxy S21 Ultra a SmartTagem+ se zhruba od vzdálenosti jednoho metru telefonu od přívěsku ukazovala již jen vzdálenost 1 metr, iPhone s AirTagem měřil vzdálenost s přesností na desetiny metrů. Využitelnost technologie UWB (tedy jakési přesné GPS na úrovni vaší domácnosti) je však podle mě spíše něčím navíc, neboť bude ve většině případech rychlejší přívěsek zkrátka jen prozvonit.

Praktická využitelnost: klíčky, pes, auto?

Využití chytrých přívěsků může být opravdu široké a většina lidí automaticky napadnou klíčky od domu či auta. Ty mám osobně v podstatě neustále pod dozorem a stane se mi možná jednou za rok, že je v domácnosti nemůžu najít. V mém případě jsem tak AirTag pořídil primárně kvůli naší husky jako sekundární formu dohledání, kdyby se ztratila na procházce. Tento způsob využití je podle mě vcelku smysluplný (i vzhledem k ochraně IP67 v případě AirTagu, což se hodí, pokud se pes vyválí někde v kaluži apod.). Pokud by z nějakého důvodu nestačila psí známka s tel. číslem, případně čip, existuje pravděpodobnost, že se podaří (alespoň poslední) známou polohu psa najít skrze AirTag. Galaxy SmartTag+ může pochopitelně fungovat podobně, ale spíše hrozí riziko, že nepřežije dovádění vašeho čtyřnohého mazlíčka a stejně tak je nižší pravděpodobnost dohledání jeho polohy jinou osobou.

Další, asi nejběžnější využití, je možnost připnout přívěsek ke klíčkům, batohu, kabelce apod. V tomto ohledu mě mrzí, že ani jeden z přívěsků v době testování neumí hlasovým signálem (či notifikací na telefonu) upozornit na to, když se vzdálí od mobilu. Jistě by se hodilo mít možnost tuto funkci aktivovat, pokud vás čeká den plný schůzek na různých místech, abyste nikde nic nezapomněli, a také pro případ, že by se vám někde někdo pokusil věc s přívěskem odcizit.

Jedním z dalších využití, nad kterým momentálně uvažuji, je odstranit součástku generující zvuk z AirTagu a přívěsek schovat někde v automobilu pro případ odcizení. Samsung Galaxy SmartTag+ by v tomto ohledu mohl posloužit částečně lépe, neboť se automaticky nerozvoní po pár hodinách v nepřítomnosti spárovaného telefonu, ale zároveň existuje menší šance na spojení s kompatibilním telefonem, jak už jsem psal výše.

Baterie a další funkce: SmartTag+ jako dálkové ovládání

Přísun energie oběma přívěskům zajišťuje uživatelsky vyměnitelná baterie CR2032, kterou lze běžně zakoupit, výdrž se však liší. Nevím, čím přesně to je způsobeno, ale v případě Galaxy SmartTag+ kapacita baterie mizí podstatně rychleji než u AirTagu, přestože byly oba přívěsky využívány stejně. Samsung Galaxy SmartTag+ by tak měl bez výměny baterie zvládnout přibližně půl roku, AirTag i dvakrát déle.

Co však Galaxy SmartTag+ ztrácí na výdrži, vynahradí použitelností. Na rozdíl od AirTagu má totiž tlačítko, jehož zmáčknutím můžete prozvonit připojený telefon, ale také si vytvořit scénáře pro ovládání domácnosti. V aplikaci tak můžete přiřadit různé akce jak stisknutí, tak přidržení tlačítka a stejně tak si nastavit hlasitost vyzvánění

Zhodnocení

Jelikož jsou oba přívěsky vázané na zařízení výrobců, budou potenciální zákazníci vybírat právě podle toho, který telefon vlastní. V čistě hypotetické situaci, kdy například někdo zvažuje nákup iPhonu či Samsungu a s tím i chytrého přívěsku, se přikláním k AirTagu. Na rozdíl od Galaxy SmartTagu+ bohužel nedisponuje praktickým programovatelným tlačítkem ani otvorem pro poutko, má však delší výdrž, vyšší šanci na vyhledání jinými uživateli, přesnější lokalizaci pomocí UWB a dle mého názoru i líbivější vzhled. Pokud chcete přívěsek používat i v drsnějším prostředí (nebo na psovi), potěší i zvýšená odolnost IP67 či dostupnost různých odolných pouzder.

Foto: Ioannis Papadopoulos, Petr Vojtěch, Martin Fajmon, mobilenet.cz