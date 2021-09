mobilenet.cz sice není klasickým místem pro testování počítačů, ovšem někdy výjimku udělat musíme. Tu si vysloužil nejnovější iMac. Nejen proto, že ve světě počítačů patří k unikátním vzhledem, ale občas šokuje i výbavou. Přemýšlíte o jeho nákupu? Dnešní recenze odhalí jeho klady i zápory.

Čas od času se na mobilenet.cz podíváme na zoubek zajímavému notebooku, konvertiblu nebo tabletu. Zcela výjimečně si do redakce necháme zaslat i zajímavý počítač, v tomto případě jsme se na zoubek podívali iMacu 24" z roku 2021. Ten po dlouhých letech přinesl designovou změnu, přidal nové barvy a nasadil procesor vlastní výroby – M1. Ten už známe z nejnovějších iPadů i MacBooků, a tak bylo jen otázkou času, kdy se dostane i do iMaců. A to se před pár měsíci také stalo.

Černý rámeček okolo displeje je minulostí

iMac je ikonický zástupce počítačů typu all in one a Apple si dal na jeho nové verzi záležet. Aby se zavděčil masám, přispěchal i se zajímavými barevnými variantami, přičemž pochopitelně nezapomněl ani na ikonické stříbrné provedení. Bude to však stačit na dalších pár následujících let? To prozradí dnešní recenze.

Rozměry (včetně a bez stojanu) 54,7 × 46,1 × 14,7/1,15 cm Hmotnost 4,48 kg Displej 23,5", 4 480 × 2 520 pixelů (218 PPI) Procesor osmijádrový Apple M1 Úložiště 256 GB RAM 8 GB Konektivita (vyšší model) 2× Thunderbolt (USB 4, USB-C), 2× USB 3 (USB-C), ethernet, jack Podpora Touch ID ano (na klávesnici) – vyšší model Reproduktory 4× basový, 2× výškový Mikrofony ano, 3× FaceTime kamera Full HD rozlišení, 1 080p Barevné varianty modrá, zelená, růžová, stříbrná, žlutá, oranžová, fialová Cena 38 000/44 000 Kč

Obsah balení: vše potřebné, navíc stylově zabalené

iMac vám domů dojde v hnědé přepravní krabici, ve které je krabice od samotného iMacu. Ta je velmi hezky zpracovaná. Nemáme namysli jen pěkné grafické zobrazení produktu, ale také konstrukci krabice. Už samotné ucho je látkové a ladí s barvou iMacu. Drobnost, ale cítíte, že máte co dočinění s prémiovým produktem.

Krabici je dobré položit vodorovně na stůl a následně zvednout víko. Pak se odhalí samotný iMac. Po jeho vyndání se dostanete k „zásuvkám“ s klávesnicí, myší, nabíjecím kabelem, zdroji a také s kabelem USB-C–Lightning. Ten se hodí pro nabíjení klávesnice i myši, případně Magic Trackpadu. Veškeré kabely jsou opletené materiálem, který velmi připomíná textil a je v barvě iMacu, v našem případě tedy zelený. Apple nezapomněl ani na nálepky, jedna je lesklá, druhá matná.

Líbilo se nám vše potřebné

pocit z prémiového produktu

Konstrukční zpracování: iPad na stojanu

Už v případě předchozí generace iMaců se mnozí divili, jak Apple do tak tenkého těla vměstnal vše potřebné. U nejnovější generace je tento údiv ještě větší, a to i s ohledem na to, že jsme v roce 2021. iMac 24" vypadá z profilu opravdu neuvěřitelně tence, podobně jako iPad. Ctí i podobnou designovou linku, bočnice jsou tedy zkosené, ploché a hrany zase poměrně ostré.

Nám iMac dorazil v zelené variantě, nabízí se však ve více odstínech. V základní variantě (Apple dělí barvy na levnější a dražší) můžete iMac zakoupit ve stříbrné, růžové, zelené a modré. Pokud plánujete koupit dražší variantu, budete si navíc moci vybrat ještě ze žluté, oranžové a fialové. Celkem tedy máte k dispozici 7 barevných variant, což je ve světě stolních počítačů velký nezvyk. Přesto, pokud vzpomenete na iMac z konce devadesátých let, zde bylo k dispozici ještě více barev – konkrétně 13.

Aby to nebylo tak snadné, barva se liší na zadní i přední straně. Vzadu je vždy sytá, pastelová, vepředu je vybledlejší, odstín tak zcela nekoresponduje. Rámeček displeje je pak vždy bílý, u předchozí generace byl černý. Kupříkladu námi testovaná zelená je zezadu opravdu luxusní, je matná a z různých úhlů vypadá jinak – od temně (lesně) zelené až po skoro černou. Na světle lehce zesvětlá. Přední strana je i díky skleněnému povrchu více „mléčná“ a konkrétně v zelené nepůsobí zrovna luxusně, ovšem to je otázka vkusu.

Tak či tak, je možná škoda, že se Apple nesnažil více sjednotit obě barevné plochy, případně neponechal rámeček obrazovky černý. Pokud patříte mezi konzervativce, doporučujeme stříbrnou variantu, která vypadá nejvíce konzistentně zezadu i zepředu.

Logo Applu je vzadu, je opravdu výrazné a koresponduje s barevnou variantou iMacu. Apple jej navíc využil jakožto průchod bezdrátových antén. Vpředu již žádné logo není, to je vcelku nezvyk. Stojan nově není zapuštěn do těla iMacu, ale náklon korigujete díky válci, který je k tělu iMacu přichycen. Ani nový iMac bohužel není výškově nastavitelný.

Tělo iMacu je neuvěřitelně tenké.

Tělo iMacu je hliníkové, což majitele předchozích generací nepřekvapí. Levý bok je osazen 3,5mm jackem, vzadu se poté nachází dva porty Thunderbolt/USB 4 a v případě vyšší verze i dva porty USB 3. RJ-45 na zádech nehledejte, je na nabíjecím zdroji, což je praktické, protože nepřekáží a nekazí design. Bohužel se to opět týká jen vyšší verze, ta základní nemá ethernet vůbec, můžete si jej však za 800 Kč nakonfigurovat při nákupu. Slot na kartu SDXC a klasické USB-A zmizelo z těla nového iMacu úplně.

Apple iMac 24" Apple iMac 21,5" Úhlopříčka 23,5“ (59,69 cm) 21,5“ (54,6 cm) Rozměry 54,7 × 46,1 × 14,7 cm 52,8 × 45,0 × 17,5 cm Hmotnost 4,48 kg 5,48 kg Barvy modrá, zelená, růžová, stříbrná, žlutá, oranžová, fialová stříbrná

Na zadní straně dále je vypínací hardwarové tlačítko a uprostřed stojanu také konektor pro napájení. Je nově magnetický a kulatý, takže každé zapojení je doprovázeno cvaknutím.

Magnety jsou velice pevné, jen tak vytrhnout kabel se vám nepovede, nefunguje tedy na principu MagSafe nabíječek. U iMacu by to ani nedávalo smysl, protože bez elektrické energie se neobejde. Vzhledem k barevnému kabelu adaptéru a kovové koncovce ladí iMac jako celek mnohem více, než jak tomu bylo u pogumovaného kabelu u předchozí generace iMaců. Na druhou stranu, do původní generace se vešel zdroj, nově je zdroj mimo iMac podobně jako třeba u MacBooků. Zdroj není malý, ovšem můžete jej schovat vedle stolu.

Nabídka konektorů je chudší.

Apple novým iMacem nahradil iMac 21,5 s velikostí palců, což znamená, že se úhlopříčka zvětšila. Rozměry iMacu jsou 54,7 × 46,1 × 14,7 cm (včetně tloušťky stojanu, bez něj 1,15 cm), původní iMac s 21,5 palci měl rozměry 52,8 × 45,0 × 17,5 cm (tloušťka bez stojanu byla proměnlivá, iMac se ke stranám zužoval). Nový iMac je tedy lehce širší a vyšší, ovšem získáte mnohem větší obrazovku. Téměř neuvěřitelná je hmotnost, kdy celý nový iMac váží jen 4,48 kg (u původního iMacu to bylo přesně o kilogram více).

Mírnou změnou designu pak prošla i Magic Keyboard, Magic Mouse a Magic Trackpad. Nově jsou všechny zmíněné periferie zaoblenější a barvou lemu korespondují s barvou iMacu. Pokud si zakoupíte dražší variantu iMacu, získáte navíc klávesnici Magic Keyboard s podporou Touch ID. Tu můžete zakoupit i samostatně, ovšem jen ve stříbrné barvě a za cenu 4 490 Kč, respektive 5 290 Kč s číselnou sadou. Pokud si ji pořídíte při nákupu levnějšího iMacu, nakonfigurovat si ji můžete za cenu 1 500/2 300 Kč, což se jistě vyplatí. Navíc dorazí v barvě iMacu, čehož později již nedosáhnete. Klávesy jako takové předělané nejsou, stisk je poměrně měkký a ač působí luxusně, zrovna dvakrát pohodlná není. Je totiž lehce stísněná.

Líbilo se nám extrémně tenký

elegantní design

více barevných variant

velmi lehký

Nelíbilo se nám chybí slot na kartu SDXC a USB-A

ethernet jen u dražšího modelu (nebo na konfiguraci)

zadní a přední část barevně nekoresponduje

Zvuk a kamera: to se nám líbí

Reproduktory jsou pochopitelně součástí těla iMacu. Zvuk se šíří ze spodní hrany, která je děrovaná. Nový iMac je osazen hned dvěma páry basových reproduktorů (wooferů) a dvěma výškovými reproduktory. Díky tomu Apple docílil prostorového zvuku. Původní iMac byl osazen stereo reproduktory. Nelze říci, že by kvalita byla mezigeneračně skokově jinde, ovšem hlasitost je velmi slušná a zážitek také, o což jde především. Bez problému ozvučíte velkou místnost, v našem případě obývací pokoj či kuchyni.

Apple zapracoval i na mikrofonech, jsou na těle hned tři a navržené tak, aby potlačovaly zpětnou vazbu, filtrují navíc hluk na pozadí. K tomu se váže i výrazné vylepšení kamery FaceTime . Ta nově podporuje 1 080p video, rozlišení tedy bylo zdvojnásobeno. Snímač zachycuje více světla a na pozadí díky procesoru M1 koriguje kvalitu videa (vyvážení bílé, expozici, potlačování šumu a podobně).

Vylepšení jsou vítaná, ovšem přichází dost pozdě.

Díky vylepšeným mikrofonům a FaceTime kameře jsou videohovory o poznání kvalitnější, k čemuž Apple trochu dokopala i pandemie, kdy lidé mnohem více času trávili za monitorem počítače a kamery na iMacu do této doby patřily k tomu horšímu průměru. Zde tedy Apple nijak přechvalovat nebudeme, lepší kameru měl do iMaců dosadit již dávno. Dobrou zprávou je, že náprava proběhla se vším všudy a nově je kvalita videohovorů opravdu na špičkové úrovni.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

dobrá maximální hlasitost

vylepšené mikrofony

lepší kamera FaceTime

Displej: 24, nebo 23,5 palců?

I když všude naleznete označení iMac 24", realita je trochu jiná. iMac má úhlopříčku 23,5", je tedy o 2 palce větší než předchozí generace. Rozlišení Retina displeje činí 4 480 × 2 520 pixelů, dle Applu jde zkráceně o 4,5K. Výsledná jemnost 218 PPI není taková paráda jako u mobilních telefonů, ovšem na iMac si díváte z trochu jiné dálky.

Displej je neuvěřitelně jemný, kontrastní, zkrátka je radost na něj pohledět. Apple udává maximální jas 500 nitů, což není žádný zázrak, ale opět, jde o hodnotu, která neurazí. Nechybí technologie True Tone, která upravuje vyvážení bílé v rámci dne. Funkci si již delší dobu pochvalují uživatelé iPhonů, iPadů a MacBooků. Je součástí i 27palcové verze iMacu s původním designem.

Rádi se dotýkáte? Tak hledejte jinde.

Možná se ptáte, zda Apple investoval i do speciální vrstvy proti odrazům světla, kterou má například Apple ProDisplay XDR a 27palcový iMac. Odpověď zní ne, neinvestoval. Náklady na ni totiž nejsou zrovna nízké a i tak jsou odrazy akceptovatelné, i pro profesionálnější použití.

Asi vás nepřekvapí, že displej iMacu není dotykový, prostředí macOS s tím zkrátka nepočítá. Pokud však budete pořizovat iMac, zřejmě již doma nějaké zařízení od Applu máte. Apple v takovém případě doporučuje využít jiné zařízení a ovládání si zpříjemnit režimem Kontinuity.

Líbilo se nám ideální úhlopříčka

dobré barvy

slušná jemnost displeje

Výkon a funkce: M1 to jistí

iMac je osazen procesorem M1 (žádná alternativa s Intelem již neexistuje) s aktivním chlazením, a to přestože například MacBook Air s procesorem M1 jej nepotřebuje. Aby to Apple ještě trochu zkomplikoval, základní model je osazen jen jedním ventilátorem, dražší model dvěma. Vzhledem k tomu se mírně liší výkon (hlavně v zátěžových testech), zhruba o 10 %. Před nákupem je tedy dobré rozmyslet se, na co vlastně budete nový iMac používat. Liší se i počet konektorů. Zatímco základní model je osazen 2× Thunderboltem (USB 4, USB-C), dražší nabídne ještě 2× USB 3 (USB-C). Žádné USB-A na těle nehledejte, stejně jako slot pro paměťové karty. Co se týká bezdrátové komunikace, Apple iMac 24" je osazen Wi-Fi 6 (802.11ax), nechybí ani Bluetooth 5.0.

Apple iMac 24" – základní model Apple iMac 24" – vyšší model Apple iMac 21,5" Konektory 2× Thunderbolt (USB 4, USB-C), jack 2× Thunderbolt (USB 4, USB-C), 2× USB 3 (USB-C), ethernet, jack 2× Thunderbolt 3 (USB‑C), 4× USB‑A, ethernet, jack, slot na kartu SDXC

U obou variant iMacu můžete počítat s osmijádrovým procesorem a 7/8jádrovým GPU podle verze. Základem je 8GB RAM a 256GB SSD, nakonfigurovat si můžete až 16 GB RAM a 2TB úložiště. Za takovou kombinaci zaplatíte dalších 30 tisíc korun navíc, ovšem jen u dražší varianty. U té levnější je maximem 1 TB za 12 tisíc korun.

A jak je to s kompatibilitou aplikací? Díky nástroji Rosetta 2 bez větších problémů spustíte i aplikace, které jsou napsané pro Intel. Ano, jsou pomalejší než ty primárně vytvořené pro procesory M1, ovšem při běžné práci větší rozdíl nepoznáte. Významní vývojáři se snaží aplikace tvořit již rovnou pro procesory M1, protože v očích Applu jde o jediný procesor, který v budoucnu bude k dispozici u všech jeho počítačů. Výkon procesoru je úctyhodný, přesto se nijak závratně neliší od toho, co již můžete znát, pokud vlastníte například MacBook Pro s procesorem M1.

Zdroj již do tenkého těla vměstnat nešel

Jak už jsme nastínili, výkon je velmi podobný tomu, co již známe. Je tedy téměř identický s Macem mini s procesorem M1, stejně jako s MacBookem Pro s procesorem M1. Rozdíl lze pozorovat ve srovnání s MacBookem Air, což je však základní model v nabídce Applu. Zde by se možná hodilo poznamenat, že pokud potřebujete výkon procesoru M1, ovšem máte vlastní monitor a klávesnici, možná vám bude stačit iMac mini s cenou okolo 22 tisíc korun. Dostanete totiž stejný procesor ve stejné konfiguraci, jako má dražší varianta iMacu 24".

iMac 24" – základní model iMac 24" – vyšší model Geekbench 5 CPU (single/multi) 1 748/7 582 bodů 1 736/7 631 bodů Geekbench 5 Metal GPU 19 873 bodů 21 525 bodů 3DMark Wild Life Extreme 4 427 (26,5 FPS) 4 930 (29,5 FPS) Cinebench R23 7 002 pts (Multi Core) 7 722 pts (Multi Core)

Jak můžete vidět výše, výkon levnější a dražší varianty iMacu 24" se dle veřejně dostupných nezávislých testů liší zhruba o 8 až 10 %, teplota je pak vždy vyšší u základního modelu kvůli nasazení jen jednoho ventilátoru. Při dosažení vysoké teploty sníží procesor frekvenci a slábne jeho výkon.

Dobrou zprávou je, že Apple osadil oba iMacy stejně rychlými SSD, počítat můžete s rychlostí 2 300 MB/s při zápisu a 2 700 MB/s při čtení. To jsou špičkové hodnoty a SSD vás tak rozhodně zdržovat nebudou.

Líbilo se nám rychlý procesor M1

kompatibilita aplikací díky nástroji Rosseta 2

velmi rychlé SSD

Nelíbilo se nám rozdíl ve výkonu jednotlivých verzí

horší konektivita

Závěr: když síla dobře vypadá

Apple iMac 24" (2021) je překvapivě výkonný AiO PC, které dobře vypadá a na poměry Applu je vcelku dostupný. Základní varianta startuje na částce 38 tisíc korun, výkonnější verzi s ethernet portem, dvěma USB 3.0 navíc, klávesnicí s Touch ID a dvěma ventilátory zakoupíte na od 44 tisíc Kč, za 512GB úložiště si připlatíte dalších 6 tisíc korun, stejně jako za dvojnásobnou RAM.

Pokud kromě základní práce plánujete i střih videí a editaci fotografií, vyplatí se dražší verze z dlouhodobého hlediska více. Investujete totiž do budoucnosti, respektive do všech náročnějších aplikací, které by mohly základní verzi dříve či později zadýchat. Pokud chcete vyšší výkon, ovšem máte omezenější rozpočet, stále můžeme doporučit Mac mini, který za zhruba 22 tisíc nabídne výkon srovnatelný s iMacem za 44 tisíc korun. Kvalitní monitor, klávesnici a myš pořídíte za pár tisíc korun, stále tak ušetříte poměrně dost peněz.

Za zapůjčení Apple iMacu 24" (2021) děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete počítač zakoupit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz