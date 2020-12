Vlajkový procesor Qualcomm pro příští rok ponese magické označení Snapdragon 888

Navzdory četným únikům a informacím o procesoru Snapdragon 875 (nástupci modelu 865), se má (podle 9to5Google.com odkazujícího na prezentaci Qualcommu) nový procesor jmenovat Snapdragon 888.

Finally, we built the #Snapdragon 888 #5G Mobile Platform to enable you to take pro-level photos and videos. With our new gigapixel ISP, you can capture photos and videos at 2.7 gigapixels per second, or 120 photos at 12 MP resolution in 1 second. 📷 💪 #SnapdragonSummit pic.twitter.com/QxnHk9npHl