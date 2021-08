Spolu s Galaxy Z Fold3 Samsung představil také novou generaci ohebného véčka Z Flip, které nemá ani tolik zaujmout vychytávkami pro navýšení produktivity (například S Pen), jako spíše výjimečným designem. Daří se mu to?

Samsung Galaxy Z Flip3 je jedním z mála telefonů svého druhu – díky konstrukci s ohebným displejem i nekompromisní hardwarové výbavě čítající Snapdragon 888 nebo 120Hz obnovovací ohebný panel. Co mě během používání Z Flip3 nejvíce zaujalo? A proč nejsou ohebná véčka jen hudbou budoucnosti?

Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 86,4 × 72,2 × 17,1 mm , 183 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ano Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 3 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2021, 26 990 Kč

Obsah balení: alespoň ten kabel

Krabička obsahuje, podobně jako u ostatních novějších prémiových telefonů, pouze nabíjecí/datový kabel typu USB-C/USB-C. Kromě nástroje pro vysunutí slotu a obligátních příruček zde tak již nic dalšího nenajdete.

Líbilo se nám v daném segmentu standardní obsah

Konstrukční zpracování: každý si přijde na své

Samsung Galaxy Z Flip3 dokáže zaujmout nejen unikátní konstrukcí, ale také líbivými barvami v lesklém (krémová, fialová, zelená) i matném provedení (černá). V testované zelené působí mobil poměrně nenápadně, eleganci mu však rozhodně upřít nelze a ani s otisky to není navzdory lesklé povrchové úpravě až tak tragické.

Jedna z hlavních výhod tohoto druhu ohebné konstrukce, tedy nízké rozměry v zavřeném stavu, zůstává zachována i u Galaxy Z Flip3. Mezigeneračně dokonce došlo k mírnému zmenšení. V každém případě stále platí, že zaklapnuté véčko se pohodlně vměstná i do zadní kapsy společenských kalhot nebo menší kapsy košile či bundy. Štěstí by mohly mít i ženy, například u dámských riflí jsou totiž mnohdy kapsy až nesmyslně malé. Další výhodou této konstrukce je možnost postavit telefon „na stojáka“, takže můžete mít i na stole při práci na počítači vnější displej neustále na očích.

Čtečka otisků prstů je rychlá a spolehlivá.

V zavřeném stavu je Z Flip3 opravdu kompaktní, ačkoliv se není čeho obávat ani při práci s otevřeným vnitřním displejem. V takovém případě je používání podobné jako například s Xperií 1 III. Notifikační roletku si jednou rukou bez přehmatávání pravděpodobně neotevřete, ale právě proto výrobce podporuje gesto svajpnutí dolů uprostřed displeje. Kolébka ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko je naopak krásně v dosahu. U ovládání hlasitosti si lze také všimnout, jak výrobce upraví orientaci tlačítka v zavřeném (nebo otevřeném stavu) tak, aby spodní část vždy snižovala úroveň hlasitosti. Čtečka otisků prstů se stále ukrývá ve vypínacím tlačítku, což ničemu nevadí – je rychlá a spolehlivá a i poslepu ji lze snadno nahmatat. Šuplíček na levém boku pojme pouze jednu nanoSIM kartu, kterou lze doplnit o virtuální eSIM.

Z konstrukčního hlediska je pravděpodobně nejzásadnější novinkou zvýšená odolnost IPX8, což znamená, že můžete smartphone klidně ponořit na půl hodiny do sladkovodní vody do hloubky až 1,5 metru. Takovéto pokusy bych samozřejmě nedoporučoval, zvýšená odolnost však dokáže navodit jakýsi pocit jistoty, že i kdyby vám telefon zmokl v bouřce, polili jste jej nebo vám náhodou spadl do vody, nemělo by se mu nic stát. Voda sice vnikne do oblasti kloubu, ale k důležité elektronice se nedostane. Jak asi již víte, písmenko X značí, že telefon není odolný vůči prachu ani pevným částicím, což je (nejen) vzhledem k ohebnému displeji pochopitelné.

Během používání mi poměrně rychle přirostla k srdci možnost používat telefon v tzv. režimu Flex, kdy jej necháte napůl otevřený. Nejenže takto můžete pořizovat perfektně stabilizovaná videa nebo fotit a nemusíte hledat místo, o které byste museli opřít telefon klasické konstrukce, ale také můžete v tomto režimu například sledovat videa nebo se účastnit videokonferencí. Často jsem se přistihl, jak mám vedle notebooku pootevřený Z Flip3 a na něm puštěné video právě v tomto režimu.

Na závěr si zaslouží zmínku materiály, které jsou klasicky prémiové. Telefon využívá Corning Gorilla Glass Victus, ale překvapivě také Corning Gorilla Glass DX+ na sklíčka fotoaparátů. Zbytek tvoří podle výrobce až o 10 % odolnější hliník. I díky použitým materiálům působí telefon patřičně prémiově.

Líbilo se nám praktický režim Flex

prémiový design

odolnost IPX8

dostupný v lesklém i matném provedení

kompaktní rozměry v zavřeném stavu

Displej: vychutnejte si adaptivních 120 Hz

Vnitřní obrazovka si zachovala uhlopříčku 6,7" i naprosto dostačující Full HD+ rozlišení či „průstřel“ pro selfie kamerku (ukrytý selfie snímač se třeba objeví u další generace). Nově však nabídne adaptivní 120Hz technologii, která umí měnit frekvenci na základě potřeb a v případě pozorování statického obrazu ji snížit až na 10 Hz, což by se mělo pozitivně projevit na výdrži. Další důležitou novinkou je vylepšená ochranná fólie, která má být až o 80 % odolnější. Teoreticky by tak měla snést i přejíždění hrotu pera S Pen, ačkoliv jej Z Flip nepodporuje. Pocitově je displej podobný tomu z předchozí generace, stejně tak je patrný ohyb kloubu, kde lze vidět i „cítit“ rýhu, rychle si však zvyknete.

Inovace si dopřál i vnější displej, který je nově čtyřikrát větší (nabídne uhlopříčku 1,9" a rozlišení 260 × 512 pixelů). Zde si nyní nebudete prohlížet již jen notifikační piktogramy, případně malý náhled při focení, ale klidně si přečtete doručenou zprávu, spustíte diktafon, časovač nebo si přečtete celé e-maily. Upravit si rovněž můžete widgety, které se zde budou zobrazovat (například počasí, přehrávač hudby nebo plán událostí) i styl hodin. Co naopak zamrzí, to je nemožnost odpovědět na zprávy, a to ani přednastavenou rychlou odpovědí. Vzhledem k tomu, že na podstatně menším displeji chytrých hodinek Galaxy Watch4 lze na zprávy i odepsat, mi zde tato možnost chybí a byl bych rád, kdyby ji výrobce do budoucna přidal. Samsung však mohu pochválit za pěkné barevné podání i dostatečný maximální jas tohoto obdélníkového AMOLED panelu.

Líbilo se nám adaptivní 120Hz obnovovací frekvence

odolnější ochranná fólie

podstatně větší vnější displej

Nelíbilo se nám zbytečně omezené možnosti vnějšího displeje

Zvuk: super upgrade

Předchozí Galaxy Z Flip disponoval pouze jedním hlasitým reproduktorem, což se výrobce rozhodl změnit a implementoval sekundární hlasitý reproduktor kousek nad selfie kamerku. Výsledný efekt stojí za to, neboť se dočkáte solidního sterea, ale i dostatečně kvalitního zvukového podání, které vás nezklame ani na nejvyšší hlasitost. Nechybí dokonce ani náznaky basů. Hlasitost obou reproduktorů je identická nebo velmi podobná, což je také plus. Hovory můžete vyřizovat i v zavřeném stavu, kdy opět potěší dostatečně hlasité „sluchátko“. Dokonce nechybí ani možnost hovor ukončit zaklapnutím véčka nebo naopak přijmout otevřením.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: v zimě vás i zahřeje

Galaxy Z Flip3 nedělá žádné kompromisy a nasazuje velmi výkonný 5nm procesor Snapdragon 888, který má však bohužel také pověst vcelku solidního „topidla“. O to více to platí s přihlédnutím k ohebné konstrukci a snaze poskládat veškeré komponenty do co nejmenšího prostoru. Základní deska s čipsetem je zhruba někde v oblasti vnějšího displeje a pokud na telefonu 10, 15 minut hrajete náročnější hru nebo jej vytěžujete jinými aplikacemi, dokáže se v tomto místě poměrně hodně zahřát. Vyšší teplota není vyloženě něco, co by vás mělo odrazovat od koupě a vyšší zahřívání je patrné takřka u všech smartphonů se zmíněným procesorem, rozhodně je však dobré s ním počítat. Na jednu stranu se mi přitom líbí, že Samsung nasadil společně s 8 GB RAM a 128/256GB úložištěm UFS 3.1 v podstatě to nejlepší na trhu, na druhou stranu vyvstává otázka, jestli by si telefon nevystačil s méně výkonným, ale také méně se zahřívajícím čipsetem.

Líbilo se nám výkon bez kompromisů

Nelíbilo se nám zahřívání (Snapdragon 888)

Výdrž baterie: nečekejte zázraky

Kapacita baterie 3 300 mAh zůstala zachována a tomu rovněž odpovídá výdrž, která je stále víceméně jednodenní. Na začátku testování se mi povedlo telefon ze 100 % kompletně vybít i během 8 hodin (2 hodiny zapnutá obrazovka s aplikací Telegram a Chrome a zhruba 5 hodin zapnutý hotspot). Zdá se však, že se Samsung telefony opravdu „učí“ a přizpůsobují se návykům uživatele. Po několika dnech se mi tak při podobné zátěži podařilo s telefonem přežít jeden standardní den (cca od 7:00 do 22:00).

Nabíjení probíhá drátově maximálním výkonem 15 W, který je omezen právě kvůli konstrukci/zahřívání, případně bezdrátově 10 W. Výrobce nezapomněl ani na podporu reverzního bezdrátového nabíjení o výkonu 4,5 W. Rychlost nabíjení s grafem brzy zveřejníme na mobilenet.cz.

Líbilo se nám vzhledem ke konstrukci a hardwaru solidní výdrž

podpora bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: špičková

Z oblasti konektivity máme díky novému procesoru k dispozici Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i podporu 5G sítí, kterou jsem s operátorem Vodafone mohl vyzkoušet v Praze. Nechybí ani podpora NFC, VoLTE, GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Líbilo se nám kompletní výbava

Fotoaparát: sám sobě stativem

Fotovýbava Galaxy Z Flip3 je v podstatě identická s tím, co jsme mohli vidět u předchozího modelu nebo třeba základních modelů řady Galaxy S21. Ve výbavě tak najdeme 12Mpx hlavní a 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, kterým dělá společnost 10Mpx selfie kamerka.

12Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/2.55" ?" ?" Ohnisko/rozsah 27mm 123˚ 26mm Velikost pixelů 1,4 µm 1,12 µm 1,22 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Pořízené fotografie mají pro Samsung typicky líbivé barevné podání s na můj vkus občas až příliš saturovanou oblohou, slušnou úrovní detailů i dobře fungujícím HDR. Špatně na tom nejsou ani v oblasti nastavení expozice a kontrastu, ačkoliv je zejména v horších světelných podmínkách patrné, že tento mobil na titul nejlepší fotomobil roku aspirovat nebude. Video lze natáčet maximálně ve 4K s 60 FPS a nechybí ani klasická přehlídka fotografických režimů včetně oblíbeného Single Take, který z krátkého záznamu vytvoří několik různých typů videí a fotek vhodných poslat přímo na sociální sítě.

Jak už bylo zmíněno, telefon dokáže díky své konstrukci být sám sobě stativem, takže jej můžete někam položit a nechat natáčet (ideální například pro „Hyperčas“). Líbí se mi také možnost si spustit náhled fotoaparátu na vnějším displeji, takže si můžete pořídit ta nejkvalitnější možná selfies nebo při focení druhé osoby poskytnout náhled hledáčku i jí. Stejně tak je možné přesunout náhled hledáčku mezi horní a spodní částí displeje, pokud máte telefon otevřen v 90stupňovém úhlu. Dále nechybí „Pro video“ s možností manuální úpravy ostření, vyvážení bílé nebo například hodnoty ISO či „Pohled režiséra“, kdy můžete najednou natáčet na kombinaci hlavní nebo ultraširokoúhlý fotoaparát plus selfie kamerka, což se hodí třeba pro vlogování.

Samsung Galaxy Z Flip3 4K 30 FPS

Samsung Galaxy Z Flip3 4K 60 FPS

Samsung Galaxy Z Flip3 1080p 30 FPS

Líbilo se nám solidní kvalita fotek

funkce stativu

ovládání fotoaparátu skrze vnější displej

Nelíbilo se nám někomu může chybět teleobjektiv

Software: Android 11 a One UI 3

V telefonu najdeme operační systém Android 11 s nadstavbou One UI 3.1.1 a červencovými bezpečnostními záplatami. Těšit se můžete na svižný chod, ale i jednoduché umístění dvou oken aplikací na vnitřní displej. Na rozdíl od Galaxy Z Fold3, který je více zaměřený na produktivitu, nečekejte žádné vychytávky v podobě možnosti úpravy poměru stran všech aplikací nebo speciální lišty s často používanými aplikacemi. Vzhledem k podlouhlému tvaru hlavního displeje si však většina uživatelů vystačí právě s rozdělením do dvou oken.

Přímo v telefonu najdeme předinstalované jak aplikace od Googlu, tak od Samsungu, ale i Microsoftu. Nechybí ani široké možnosti nastavení displeje či režimu Always-On. Co může naopak některým uživatelům chybět, je podpora režimu DeX.

Líbilo se nám svižný chod One UI

široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám bez podpory režimu DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Flip3 představuje jeden z nejstylovějších telefonů na trhu vůbec, který se přitom vůbec nemusí stydět za hardwarovou výbavu v podobě Snapdragonu 888 nebo osvědčených fotoaparátů. Zájemci však musí počítat pouze s jednodenní výdrží a bohužel i mírně nevyužitým potenciálem vnějšího displeje či občasně výraznějším zahříváním. Velkým plusem je naopak zvýšená odolnost ochranné fólie i praktická certifikace IPX8. Pokud vás véčka okouzlila, je Galaxy Z Flip3 v současnosti tou nejlepší volbou, mezigeneračně je navíc podstatně levnější.

Konkurence

Rovněž stylová, ale také podstatně dražší Motorola Razr 5G nabízí lepší využití vnějšího displeje. Zájemci se však budou muset spokojit pouze s 60Hz ohebným panelem a méně výkonným procesorem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Razr 5G Rozměry 91,7 × 72,6 × 16 mm , 192 g Displej OLED, 6,2" (2 142 × 876 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 765G , 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 2 800 mAh Kč

Pokud vás očaroval svět „foldables“, ale cílíte spíše na produktivitu, dejte šanci Galaxy Z Fold3. Má podstatně větší ohebný panel, podporuje pera S Pen a nechybí mu ani teleobjektiv.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB Rozměry 158,2 × 67,1 × 16 mm , 271 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz