Rok 2021 podle vás: podívejte se na nejčtenější články

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2020 má před sebou posledních několik desítek hodin, tudíž jde o ideální chvíli se ohlédnout za posledními 12 měsíci. V nich jsme pro vás připravili nepřeberné množství článků, recenzí a dalších tematických článků. Jaká témata vás v roce 2021 nejvíce zajímala a které články byly nejvíce čtené?

Zatímco rok 2020 byl ve velké míře ovlivněn virem OOVID-19, což se promítlo i do našich článků a jejich čtenosti, rok 2021 už znamenal návrat do vcelku běžných kolejí. Navzdory tomu, že COVID-19 je tu s námi nadále. V případě běžných článků se největšímu zájmu těšily různé fototesty, které obsadily drtivou většinu první desítky nejčtenějších článků. Dále vás zajímalo to, co se aktuálně dělo. Ať už šlo o nové podmínky oblíbené aplikace WhatsApp nebo sčítání lidu, domů a bytů.

Stabilní oblibě se těší recenze. Jako již tradičně vám nejprve představíme žebříček 10 nejčtenějších recenzí. Lze říci, že i rok 2021 byl rokem Samsungu, který do TOP 10 propašoval hned 4 své letošní novinky. Stejně jako loni se však jihokorejský výrobce musí obejít bez příčky nejvyšší, která mu o stupínek utekla a opakuje se situace z přehledu nejsledovanějších videí.

Zde je seznam 10 recenzí, které vás v období od 1. ledna 2021 do 26. prosince 2021 nejvíce zaujaly: (na článek se přesunete kliknutím na nadpis)

Desítku nejčtenějších recenzí v roce 2021 otevírá Samsung se svým fanouškovským modelem Galaxy S20 FE. V této souvislosti se hodí připomenout, že již za pár dní se dočkáme nástupce v podobě Galaxy S21 FE.

Devátá pozice je nadále ve znamení Samsungu, konkrétně letos jeho nejlevnějšího modelu s podporou 5G, který se na českém trhu letos nabízel. Jedná se o Galaxy A32 5G a je důkazem, že řada Galaxy A se těší značné oblibě.

Pokračuje krasojízda Samsungu, který okupuje i 8. příčku, na které se umístila naše dvojrecenze na Samsungy Galaxy S21 a Galaxy S21+. Vlajkové modely zaujmou každoročně a ani letošek nebyl výjimkou.

Na sedmém místě máme anomálii v podobě telefonu, který vyšel a byl testován již v roce 2020. I přesto se recenze Apple iPhonu 12 mini stala 7. nejčtenější v právě končícím roce 2021. Dodejme, že všechny zbylé přístroje v TOP 10 mají v rodném listě rok 2021.

Chytré hodinky od Amazfitu se stabilně těší značné oblibě. Mezi čtenáři se nejvýše dostala recenze na odlehčený model GTR 2e, který potěšil příznivou cenou, elegantním vzhledem či kvalitním displejem.

Přesně v polovině žebříčku je oblíbený telefon nižší střední třídy – Realme 8. Podotkněme, že jde o jediného zástupce této značky v TOP 10.

Těsně pod stupni vítězů končí skvěle vybavené Poco X3 NFC, které lákalo na kvalitní displej, stereo reproduktory a možnost bezkontaktního placení, což si dokonce dalo i přímo do názvu.

Stupně vítězů začínáme obhajobou. V loňském roce bral bronz Redmi Note 9 Pro a letos na něj navázal jeho nástupce Redmi Note 10 Pro, který nás potěšil například kvalitním 108megapixelovým fotoaparátem.

Počtvrté a dnes definitivně naposled. Se stříbrem se i letos musí spokojit Samsung. Loni jej bral s Galaxy A51, letos obhajuje s Galaxy A52. Nadále platí, že ze všech Samsungů se největší oblibě těší modely Galaxy A5x, což není velkým překvapením. Cena ještě není vyloženě vysoká, telefon není přerostlý a uživatelé přesto mohou očekávat kvalitní displej, čtveřici fotoaparátů a osvědčené prostředí.

V letošním roce si první příčku a titul vůbec nejčtenější recenze uzmuly chytré hodinky. Konkrétně se jedná o Xiaomi Mi Watch, které lákají na příznivou cenu a například dostatečně kvalitní displej i bohatou výbavu.

Nejčtenější články

V roce 2021 jsme vás také každodenně informovali o všem novém ze světa smartphonů, tabletů, mobilních aplikací a operačních systémů, technologických novinek i mobilních operátorů. A jaké články byly v roce 2021 nejčtenější? Níže naleznete jejich žebříček, ve kterém opět uvádíme 10 prvních pozic.