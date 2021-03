Prémiový telefon ve střední třídě. Přesně tím se pokouší být aktuální novinka v podobě Redmi Note 10 Pro. Má velký a kvalitní displej, výkonný procesor a snaží se lákat na kvalitní fotoaparáty. Samozřejmostí je rychlé nabíjení nebo nejnovější verze Androidu. Jaký je aspirant na krále střední třídy.

Oblíbená série Redmi Note se před pár týdny dočkala jubilejní desáté řady. Vrcholnou variantou pro evropské trhy bude Redmi Note 10 Pro. Zařízení poctivé střední třídy se špičkovým displejem, solidním hardwarem a působivým 108megapixelovým fotoaparátem. Podaří se mu zopakovat úspěchy jeho předchůdců?

Redmi Note 10 Pro – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,5 × 76,2 × 8,1 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 732G , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2021, ?

Obsah balení

Ve světlém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Konstrukční zpracování: má svůj styl

Dnešní doba originalitě příliš nepřeje, čest několika málo výjimkám. Redmi Note 10 Pro si však většinou nespletete. Může za to především zadní strana s výrazným modulem fotoaparátů, který lze brát jako jakési poznávací znamení. Bohužel daní za tento prvek originality je i nepraktičnost v podobě výrazně vystupujícího modulu z jinak tenkého těla telefonu. Jakmile mobil položíte, výrazně se kývá.

Řešením budiž nasazení ochranného silikonového pouzdra, které zmíněnou „nerovnováhu“ odstraní. Nutno však podotknout, že v pouzdru to telefonu nijak zvlášť nesluší a například zcela zanikne další zajímavý detail. Zatímco boky telefonu jsou příjemně oblé a dobře padnou do ruky, horní a spodní hrana je zkosená, díky čemuž dokáže smartphone skutečně stát. Pokud to ale budete zkoušet, buďte opatrní.

Tlačítka najdeme výhradně na pravém boku a tisknou se velmi pohodlně, ať už jde o dvojklávesu regulující hlasitost nebo ploché tlačítko kombinované s velmi dobře fungující čtečkou otisků prstů.

Zpracování je navzdory plastovému rámu bytelné. Čelní i zadní strana je osazena sklíčkem Gorilla Glass 5 a výrobce navrch přihodil i mírně zvýšenou odolnost dle IP53. Lehké zmoknutí by tak telefonu nemělo nijak uškodit. Na těle mobilu bohužel ulpívají otisky prstů a současně i prach, který se hromadí především kolem fotoaparátů.

K telefonu získáte i ochranné pouzdro

Líbilo se nám originální vzhled modulu s fotoaparáty

spolehlivá čtečka otisků prstů

bytelné zpracování

Nelíbilo se nám telefon se velmi špiní

pouze plastový rám

Displej: nechte se hýčkat

Čelní straně dominuje 6,67palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Netřeba dlouze chodit kolem horké kaše, jedná se o nádherný panel, na kterém budete moci oči nechat. Je výborně čitelný za jakýchkoliv podmínek a například průstřel pro čelní fotoaparát je skutečně pouze velmi malý. V tomto ohledu snese Redmi srovnání s vlajkovými loděmi. Telefonu sice chybí informační dioda, ale nabízí povedený Always-on displej, kdy pěkně v barvách vidíte vše podstatné. Lze si navíc nastavit vzhled Always-on displeje a také například i barevnou animaci po stranách displeje, když přijde nové oznámení.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné rozlišení

120Hz obnovovací technologie

Always-on

Zvuk: solidní stereo

Po namlsání se displejem nám telefon dělá radost tím, že nepodceňuje ani zvuk a chlubí se stereo reproduktory na spodní a horní straně. Hrají hlasitě a ve střední třídě i nadprůměrně kvalitně. Poslech hudby je ale i tak lepší realizovat skrze 3,5mm jack na horní části telefonu.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: spolehlivá kombinace

Výkon přináší průměrný Snapdragon 732G v kombinaci s 6GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Výkonu má mobil vcelku dostatek i na hraní her, v případě úložného prostoru je v záloze možnost paměťové karty. Po prvním zapnutí telefon disponuje 107 GB volného místa.

Líbilo se nám dostatečně výkonný procesor

velká operační paměť

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: osvědčený základ

Redmi Note 10 Pro neponechává nic náhodě ani v případě baterie. Kapacita 5 020 mAh slibuje takřka spolehlivě dva dny při středně náročném využívání a podpora 33W nabíjení zajistí, že opětovné dočerpání energie zabere jen něco málo přes jednu hodinu. Po jednom běžném dni, zhruba tedy po 14 hodinách práce, mi telefon hlásil cca 65 % zbývající kapacity baterie. V tomto ohledu tedy panuje spokojenost. Absence bezdrátového nabíjení vzhledem k ceně nepřekvapí.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž na nabití

rychlé nabíjení

Konektivita: 5G? Bohužel

Redmi Note 10 Pro je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 nebo LTE. Ve výbavě nechybí ani NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že telefon podporuje vložení dvou nano SIM karet. Co naopak bohužel chybí a může to překvapit, je podpora 5G.

Líbilo se nám Bluetotoh 5.1

NFC

Nelíbilo se nám chybí 5G

Fotoaparát: 108 Mpx bere vše

Dostáváme se k hlavnímu lákadlu, kterým je čtveřice zadních fotoaparátů. Již zmíněný hlavní 108megapixelový snímač bohužel postrádá optickou stabilizaci obrazu. Doprovází jej ultraširokoúhlý objektiv, avšak s nijak oslňujícími 8 megapixely. Výčet uzavírá 5megapixelový snímač pro makro a 2megapixelová kamerka pro portrétní režim.

Výstup z hlavního fotoaparátu je kvalitní, a to ve dne i v noci. Běžně telefon fotí skládáním 9 snímků do jednoho, tedy ve 12 megapixelech. Snímky jsou ostré po celé ploše i barevně věrné. Pakliže zatoužíte po 108 megapixelech, musíte vstoupit do režimu Pro a zde následně ještě ručně zapnout 108megapixelový režim.

Práce ve vysokém rozlišení je poměrně svižná, nepatrně déle trvá jen prohlížení právě pořízeného snímku. Galerie je však připravena a nabízí opakovaným dvojitým poklepáním snadné přiblížení do nejmenších detailů. Snímky se skutečně hodí na případné výřezy, avšak nikoliv do nekonečna. Při velkém přiblížení se již detaily slévají a vznikají spíše mazanice, zejména za slabšího světla.

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Kvalita je však spíše jen průměrná. Video působí mírně roztřeseným dojmem.

Redmi Note 10 Pro (testovací video) – 4K, 30 FPS

Čelní fotoaparát má standardní 16megapixelové rozlišení a svou kvalitou pro potřeby selfies plně dostačuje.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám velmi slušný hlavní fotoaparát

přehledné prostředí

Nelíbilo se nám spíše zbytečné dva fotoaparáty

Software: Android v nejnovější formě

Prostředí je svěřeno do rukou nejnovějšího Androidu 11 a nadstavby MIUI 12.0. Ta bohužel stále působí trošku nekonzistentně a co se týče přehlednosti, zaostává za mnohou konkurencí. Na druhou stranu je zde podrobné nastavení všeho, co si uživatel usmyslí a navrch se můžete spolehnout na perfektní optimalizaci. Výrobce se také činí co se záplat týče, aktuálně jsou v telefonu již březnové.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

výborná optimalizace

Zhodnocení

Redmi Note 10 Pro je telefonem střední třídy, který klade důraz na kvalitní displej, slušný výkon a číselně lákavý 108megapixelový fotoaparát. Dobře je na tom i co se baterie a nabíjení týče, příjemná je skvělá optimalizace prostředí. Bohužel Redmi mohlo nabídnout přeci jen více. Za cenu, kterou odhadujeme nad hranicí 8 tisíc korun, nám citelně chybí podpora sítí 5G, stejně jako lepší sestava fotoaparátů. Novinka tak bude určena spíše zájemcům o prostředí nadstavby MIUI, kteří ocení výkon či kvalitní displej.

