Samsung Galaxy A52 se snaží zaujmout sympatickou cenou i zajímavou výbavou v podobě zvýšené odolnosti IP67 a velkého Super AMOLED displeje či dlouhou výdrží. Ukrývají se pod líbivým zevnějškem také nějaké nedostatky, nebo má tento smartphone zaručený recept na úspěch?

Řada Galaxy A neodmyslitelně patří k jedněm z komerčně nejúspěšnějších telefonů na našem trhu. Receptem na úspěch je přitom podle Samsungu kvalitní displej, dostatek výkonu, slušné fotoaparáty a přívětivá cena. Podaří se horké novince s označením Galaxy A52 navázat na úspěch předešlé generace?

Samsung Galaxy A52 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy A52 4G 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 720G , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2021, Kč

Obsah balení: budiž pochválen

Samsung Galaxy A52 si evidentně nehraje na žádného „environmentalistu“, tudíž v krabičce najdeme nejen datový/napájecí kabel typu USB-A/USB-C, ale rovněž 15W adaptér.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: povedený fotomodul, úctyhodná odolnost

Barevná varianta „Awesome Black“, kterou jsem mohl testovat, není tak zcela černá, ale spíše něco mezi černou a šedou, i ve srovnání s černou verzí Galaxy S21 Ultra je rozhodně světlejší. Barva se mi líbí a chválím také matnou povrchovou úpravu, ačkoliv to neznamená, že se nevzhledným otiskům na zádech zcela vyhnete. Velmi kladný dojem vytváří inovovaný design fotomodulu, jenž plynule navazuje na záda, není zde teda žádná ostrá hrana mezi fotomodulem a zády. Výhodou tohoto řešení je kromě estetického hlediska také o trochu menší množství prachu, které se v těchto místech rádo usazuje.

Vizuál Galaxy A52 se tedy podle mého názoru povedl, a pokud by se vám náhodou nelíbila testovaná barevná varianta, můžete jej pořídit také v modré, fialové a bílé (všechny s přídomkem Awesome).

Certifikace IP67 je v této cenové relaci vcelku rarita.

Novinka naštěstí nejen dobře vypadá, ale také se dobře drží, a to díky příjemně zaobleným (mírně tlustším) bokům včetně rohů. Rozmístění prvků je přitom zcela běžné – vypínací tlačítko a kolébka hlasitosti na pravém boku (v ideální výšce), USB-C, 3,5mm jack a mřížka reproduktoru vespod a slot pro dvojici nanoSIM či kombinaci microSD + nanoSIM nahoře.

Jednou z největších předností Galaxy A52 je ovšem certifikace zvýšené odolnosti IP67. Díky tomu se nemusíte obávat si s sebou vzít telefon k bazénu či jej dokonce opláchnout pod vodou. U telefonů s cenou startující na 9 tisících Kč je to přitom stále poměrně velká rarita. Dalším v tomto ohledu raritním kouskem je například Sony Xperia 10 II s ochranou IP65/68.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

dobře se drží

povedený design s matným povrchem zad

hezky i prakticky zpracovaný fotomodul

Displej: rozhodně nezklame

Displej měl být jedním z klíčových aspektů při vývoji Galaxy A52 a naštěstí mohu potvrdit, že se výrobci povedl. Jedná se o Full HD+ Super AMOLED panel typu Infinity-O (tedy s průstřelem uprostřed), který chrání Gorilla Glass 5 a je vybaven integrovanou čtečkou otisků prstů optického typu. Čtečka má bílé podsvícení i vcelku ideální umístění, takže není až příliš nízko. Její reakce je ve většině případů pohotová a doprovází ji animace (pouze jedna), která je sama o sobě občas trochu strnulejší. Pokud vám však nevadí, že se virtuální „vlnky“ nerozjíždí do všech stran od místa přiložení prstu vždy zcela plynule, nemusí vás to trápit, neboť to na odemknutí telefonu nemá žádný vliv. Další biometrickou možností rozpoznání je poté obličej uživatele, jedná se však pouze o méně bezpečný 2D sken.

Displej má pěkně živé barvy, bezproblémové pozorovací úhly i zcela dostačující maximální jas 800 nitů, který se dokáže aktivovat pouze, máte-li zapnutou automatickou regulaci. Díky tomu jsem neměl problém s čitelností ani na přímém slunečním světle. Neurážela mě ani tloušťka rámečků či samotný „průstřel“, který nepůsobí nijak rušivě a nepřekáží žádným notifikačním ikonkám v horní liště s ukazatelem signálu apod.

Velkou výhodou je navíc 90Hz obnovovací frekvence zobrazovacího panelu, která ovšem není adaptivní. Uživatelé si tedy budou muset vybrat, jestli preferují 60 Hz s delší výdrží, či plynulejších 90 Hz za cenu častějšího nabíjení. Telefon jsem běžně používal v 90Hz režimu a výdrž nebyla vůbec špatná, o čemž se dočtete více v samostatné kapitole.

Líbilo se nám kvalitní Super AMOLED

90Hz obnovovací frekvence

dostatečný maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám animace čtečky otisků prstů v době testování nebyla nejplynulejší

Zvuk: prostě paráda

Galaxy A52 spoléhá na dvojici reproduktorů, z nichž se jeden je dole a druhý v úzké štěrbině mezi zobrazovacím panelem a horní stranou. Zařízení hraje až překvapivě nahlas a neschází ani tolik potřebná kvalita. Telefon bych se nezdráhal označit za nejlépe hrající smartphone za cenu devět tisíc korun v době představení. Problémy neočekávejte ani u kvality telefonních hovorů či poslechu do sluchátek. Vše funguje na jedničku.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: pro herní nadšence není, ale vystačí

O výkon se v případě Galaxy A52 stará 8nm procesor Snapdragon 720G s dvěma jádry Kryo 456 Gold o maximálním taktu 2,3 GHz a šesticí jader Kryo 465 Silver s max. výkonem 1,8 GHz. Grafický výkon obstarává čip Adreno 618, jenž najdeme také ve Snapdragonech 732G a 730G. Spolu se 6 GB RAM a 128GB úložištěm u testované verze jsem neměl s výkonem problém. Telefon se nezpomaluje ani neseká (snad až na zmíněnou animaci odemykání) a na standardní používání má výkonu dostatek. Pokud se řadíte mezi náruživé hráče, kteří chtějí mít dostatek výkonu i na dlouho dopředu, bezpochyby seženete za devět tisíc korun výkonnější smartphone, avšak velmi pravděpodobně na úkor jiných specifikací.

Komu by nestačila 6/128GB verze, může si (pouze na českém trhu) pořídit také variantu s 8/256GB. V případě testované konfigurace počítejte s tím, že uživateli zůstane po zapnutí dostupných zhruba 100 GB, které však může rozšířit až o 1 TB pomocí microSD karty.

Líbilo se nám dostatek výkonu pro běžné uživatele

podporuje paměťové karty

varianta s 8/256 GB (pouze v ČR)

Nelíbilo se nám za devět tisíc korun lze pořídit i výkonnější smartphony

Výdrž baterie: může být i dvoudenní

Galaxy A52 čerpá energii z 4 500mAh baterie, která zcela komfortně dokáže zajistit jednodenní výdrž i při větším zatížení. Pokud se naopak uskromníte a telefon používáte méně (a bez zapnutého Always-On režimu), můžete se dostat i na metu dvoudenní. Pro nabití slouží jedině kabel s maximálním výkonem 25 W, ovšem ani s dodávaným 15W adaptérem nabíjení z 0 do 100 % netrvalo nijak zvlášť dlouho a zabere necelé dvě hodiny.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: oč si jen řeknete

Konektivita u Galaxy A52 nepředstavuje problém, telefon je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.0 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 5.

Líbilo se nám nic důležitého (v současné době) neschází

Nelíbilo se nám 5G varianta za příplatek

Fotoaparát: 64 megapixelů v hlavní roli

Samsung do Galaxy A52 nasadil celkem pět fotoaparátů, na jejichž podrobné specifikace se můžete podívat v přiložené tabulce.

64Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 5Mpx makro kamerka 5Mpx bokeh senzor 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru ?" ?" ?" ?" 1/2.8" Ohnisko 26mm ?mm ?mm ?mm 26mm Velikost pixelů 0,8 µm 1,12 µm ? µm ? µm 0,8 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevný focus pevný focus pevný focus pevný focus

Pokud vám hlavou vrtala myšlenka, jestli výrobce u telefonu s certifikací zvýšené odolnosti, kvalitním displejem a relativně výkonným hardwarem nějak šetřil na fotoaparátech, nemusíte se obávat. Hlavní 64Mpx snímač pořizuje na danou cenu velmi pěkné snímky, kterým nechybí pěkné (saturovanější) barevné podání, dobrý kontrast i správně fungující HDR. Příjemnou přidanou hodnotou je rovněž optická stabilizace. Neaktivujete-li nativní 64Mpx režim (v nastavení poměru stran), budete fotit v 16 Mpx, což je podle mě zcela dostačující, neboť se úroveň detailů v 64Mpx režimu nijak extrémně nezvýší, viz například fotky mapy ve Stromovce. K dispozici je také noční režim, jenž se dokáže částečně automaticky aktivovat, pokud máte zapnutý optimalizátor scény. V případě, že spustíte režim Noc manuálně, telefon zpravidla prodlouží závěrku na 3 až 4 sekundy a pořízený snímek částečně vysvítí s nádechem spíše do žluta.

Noční režim

Noční režim je dostupný také u ultraširokoúhlého objektivu, kde však kvalita snímků za zhoršených světelných podmínek klesá poměrně rychle. Rozsah 123 stupňů je však dostatečný k tomu, aby se vám do záběru vešlo opravdu hodně a líbí se mi také barevné sladění s hlavním snímačem. Automatické ostření však nečekejte a vzhledem 5Mpx makro kamerce to ani tolik nevadí. Pokud fotografujete s ní, je rozhodně nutné mít dostatek světla, poté lze pořídit i vcelku líbivé snímky. Na zádech je rovněž 5Mpx bokeh senzor, který by podle mě obstojně nahradil software, portrétní snímky každopádně nevypadají špatně, stejně jako selfies.

Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS s možností aktivace režimu Super stabilní (v takovém případě však jen ve Full HD a 30 FPS). Při natáčení ve 4K lze přepínat mezi hlavním a ultraširokoúhlým fotoaparátem, přechody však zcela plynulé nejsou.

Samsung Galaxy A52 2160p 30 FPS

Samsung Galaxy A52 1080p 30 FPS

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

5Mpx makro kamerka

Nelíbilo se nám spíše zbytečný bokeh senzor

přepínání snímačů u 4K videa není zcela plynulé

Software: One UI 3.1

Galaxy A52 dorazí k uživatelům s Androidem 11 a povedenou nadstavbou One UI 3.1, která se snadno používá (i při držení jednou rukou), je přehledná a neobsahuje mnoho zbytečného balastu (Facebook nebo Netflix v telefonu například předinstalovaný najdete, avšak s možností aplikace smazat). Reakce zařízení jsou příjemně svižné a potěší také relativně nové bezpečnostní záplaty z února.

Líbilo se nám One UI 3.1

minimum balastu

Zhodnocení

Samsung Galaxy A52 představuje s ohledem na cenu skvěle vyváženou nabídku vlastností, která jistě osloví mnoho zákazníků. Těšit se mohou na kvalitní Super AMOLED panel, zvýšenou odolnost, slušné fotoaparáty i dlouhou výdrž. Jediným nedostatkem tak pro někoho může být snad jen procesor, který najdeme i v levnějších smartphonech. Cílové skupině Galaxy A52 to však podle mého až tak vadit nebude, neboť jim půjde především o dobrý poměr cena/výbava, který novinka bezesporu nabízí.

Konkurence

Pro příznivce Samsungu, kteří touží po vyšším výkonu a lepším displeji, může být zajímavou alternativou Galaxy A52 5G s výkonnějším procesorem, 120Hz obrazovkou a podporou 5G sítí.

Pro příznivce Samsungu, kteří touží po vyšším výkonu a lepším displeji, může být zajímavou alternativou Galaxy A52 5G s výkonnějším procesorem, 120Hz obrazovkou a podporou 5G sítí.

Jestliže máte rádi prostředí MIUI a toužíte po ještě větším displeji se 120 Hz, nenechte si ujít Redmi Note 10 Pro.

Jestliže máte rádi prostředí MIUI a toužíte po ještě větším displeji se 120 Hz, nenechte si ujít Redmi Note 10 Pro.

Chcete co nejvyšší výkon, dlouhou podporu a už delší dobu přemýšlíte nad iOS? Vyzkoušejte iPhone SE s povedeným fotoaparátem a kompaktními rozměry, avšak notně zastaralým designem a obrovskými rámečky kolem displeje.

Chcete co nejvyšší výkon, dlouhou podporu a už delší dobu přemýšlíte nad iOS? Vyzkoušejte iPhone SE s povedeným fotoaparátem a kompaktními rozměry, avšak notně zastaralým designem a obrovskými rámečky kolem displeje.

