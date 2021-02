Existují dokonalé chytré hodinky, a jestli ano, co by měly umět? A co kdyby měly stát jen tři tisíce korun (99 eur)? Takovéto otázky si možná položili inženýři v Xiaomi, když navrhovali Mi Watch. Jestli se jim povedlo vyrobit „dokonalé“ chytré hodinky (v mezích dané cenové kategorie), prozradím na řádcích níže.

Klady široká nabídka sportovních režimů

vyměnitelné pásky

skvělé prostředí hodinek

povedený displej s Always-On

dlouhá výdrž Zápory omezená možnost exportu sportovních aktivit

bez interního úložiště