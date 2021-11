Jak fotí zbrusu nový Honor 50? Vyzkoušeli jsme 108Mpx fotoaparát i noční režim

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na našem trhu před pár dny uvedený Honor 50 zaujme nejen podporou Google služeb, 5G či 120Hz OLED displejem se zaoblením po stranách, ale také velmi solidní fotovýbavou, která čítá 108Mpx hlavní snímač nebo 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

Smartphone, který je možné v předprodeji pořídit se zajímavou slevou, však disponuje také 32Mpx selfie kamerkou a dvojicí 2Mpx senzorů, které jsou spíše jen do počtu. Kompletní specifikace si můžete prohlédnout v tabulce.

108Mpx snímač 8Mpx makro objektiv 2Mpx ultraširokoúhlý objektiv 2Mpx selfie kamerka 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,52" ?" ?" ?" ?" Ohnisko ?mm 17mm ?mm ?mm ?mm Velikost pixelů 0,7 µm ? µm ? µm ? µm ? µm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF fixní fixní fixní fixní

Předtím, než vydáme kompletní recenzi včetně zhodnocení kvalit jednotlivých fotoaparátů, se můžete sami podívat na to, jak snímky pořízené Honorem 50 vypadají. V rámci testování jsme hlavní fotoaparát telefonu vyzkoušeli v různých světelných podmínkách – během dne, v umělém osvětlení i v naprosté tmě. Stejně tak se můžete podívat na ukázky z ostatních snímačů včetně makro a portrétního režimu. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na pořízené fotografie říkáte.

Honor 50 Full HD 60 FPS

Honor 50 4K 30 FPS

Honor 50 4K 30 FPS