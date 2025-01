Ohýbáme ve velkém stylu, vyzkoušeli jsme 10,2" skládačku Huawei Mate XT

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jak velký by měl být ideální skládací smartphone à la tablet? Na tuto otázku si musí každý technologický nadšenec odpovědět sám, ovšem Huawei v tom má alespoň pro tuto chvíli jasno a odpovědí na ni je model Huawei Mate XT. Tento unikátní skládací smartphone s úhlopříčkou 6,4", 7,9", respektive 10,2" jsme si mohli sami vyzkoušet a zde jsou naše dojmy.

Tohle váš telefon neumí! Huawei Mate XT má 3 velikosti

Zařízení, které vás okouzlí

Pokud již kontrolujete stav vašeho bankovního účtu, musíme vás zklamat, neboť se na českém trhu, alespoň v tuto chvíli, tento netradiční smartphone objevit nemá, tedy alespoň ne v rámci oficiálního prodeje. Je to docela škoda, neboť se využitelnost takovéhoto smartphonu oproti standardním skládačkám tohoto typu značně „rozšířila“. V kompletně složeném stavu se jedná o víceméně běžný telefon – tloušťka činí stále přijatelných 12,8 milimetrů, přičemž například iPhone 16 Pro má 8,3 milimetrů. Vzhledem k typu zařízení je nicméně zmíněná tloušťka až překvapivě malá, neboť jej můžete velmi rychle z běžného smartphonu transformovat na širokoúhlý tablet. Začněme však pěkně popořadě.

Ve složeném stavu se totiž novinka i díky zaobleným okrajům velmi příjemně drží. Fakt, že část rámečku tvoří i samotný displej, pak napomáhá tomu, že v ruce telefon neklouže a ani necelých 300 gramů se nezdá jako přehnaných. V kontextu možnosti zařízení rozbalit skutečně velmi rychle zapomenete na hmotnost i rozměry ve složeném stavu, protože budete opakovaně žasnout, jak velkou obrazovku lze z kompaktního zařízení vykouzlit.

V každém případě platí, že pokud si nevystačíte s 6,4" obrazovkou, můžete ji rychle upgradovat na 7,9". V tomto směru Mate XT připomíná ostatní skládačky tohoto typu a dostane se vám víceméně čtvercového poměru stran. Když ale ani to nestačí, můžete jej během chvilky rozbalit na 10,2". V tomto případě se jedná už o velmi širokoúhlý poměr stran a nutno dodat, že takovouto obrazovku by mohlo Mate XT závidět i mnoho moderních vozů s jejich displejem určeným pro infotainment. Ve vozidle byste navíc mohli Mate XT ocenit právě jako skvělý „zobrazovač“ mapových podkladů.

V případě držení takto rozbaleného Mate XT na výšku pak máte takřka perfektní poměr stran pro konzumaci obsahu ze sociálních sítí, jako je Instagram či TikTok. Použitý LTPO OLED má přitom špičkové barvy a stran kvality zobrazení jsme si během krátkého používání nevšimli žádných ústupků. Jemnost rozlišení, maximální jas i 90Hz obnovovací frekvence jsou více než dostačující.

Důležité je také zmínit, že Huawei tuto funkcionalitu dobře odladil rovněž po softwarové stránce. Ať už budete telefon zavírat či rozbalovat, nemusíte se obávat žádných trhaných animací či obecně problémů zařízení s určením, zdali má ještě zobrazovat obsah na všechny tři části displeje, nebo méně. A má Huawei Mate XT také vůbec nějakou (zjevnou) slabinu?

Má i nějaké nedostatky?

Během krátkého používání jsme si všimli zajímavého předělu mezi druhou a třetí částí displeje, kdy druhá (středová) část pod určitým úhlem (při vypnutém displeji) opticky přesahuje do třetí části, což může na první pohled vypadat jako šmouha, jinak jsme však neshledali nic neobvyklého, a to ani v oblasti zpracování pantu. Jedinou opravdovou výtku tak máme snad jen k nedostupnosti takovéhoto produktu na českém trhu. A co vy? Jak se vám líbí netradiční skládačka od Huawei? Napište nám do komentářů.