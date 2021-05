Postavili jsme Xiaomi Mi 11 Ultra na stativ a vyzkoušeli 120× zoom

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V redakci pro vás nadále testujeme zbrusu nové Xiaomi Mi 11 Ultra, které láká na nekompromisní výbavu po všech směrech. Možná i proto se výrobci nebojí nasadit na západních trzích sebevědomou cenu takřka 32 tisíc korun. Na druhou stranu před sebou máme telefon s nejmodernějším procesorem, opravdu velmi rychlým klasickým i bezdrátovým nabíjením, zvýšenou odolností, 120Hz AMOLED panelem či špičkovými fotoaparáty. A právě těm se budeme věnovat i dnes.

Již jsme se podívali na klasické možnosti focení, avšak Mi 11 Ultra je pomyslným mistrem zoomu. Umožňuje přibližovat buď digitálně plynule, nebo využít přítomného teleobjektivu, která dokáže scénu bezztrátově přiblížit 5×. V nabídce je též 10násobný hybridní zoom, jehož výsledky jsou nadále velmi působivé. Vrcholem je však přiblížení 120×, což mimochodem žádný jiný telefon na současné trhu nenabízí.

Ačkoliv má Mi 11 Ultra optickou stabilizaci obrazu, je nasnadě, že ani ta nedokáže zázraky a udržet telefon v klidu při 120násobném přiblížení je nemožné. Na displeji sice pomáhá například hledáček, který ukazuje, kde zhruba se na celé scéně nacházíte, ale obraz se neustále třese. Paradoxně i tak dokáže telefon pořídit alespoň částečně slušný snímek. Pro lepší výsledky se bude hodit telefon umístit do alespoň obyčejného stativu. Jinými slovy vyřešit problém přirozeného třesu lidských rukou.

V dnešním foto testu jsme proto Xiaomi Mi 11 Ultra umístili do stativu a využili také možnosti samospouště, což znamená, že se telefon v době pořízení snímku nikdo nedotýkal. Samospoušť byla nastavena na 5 vteřin, během kterých telefon již jen v klidu stál uchycený ve stativu a tudíž by mělo být docíleno co nejkvalitnějších fotografií při přiblížení.

Ukázkové fotografie ze stativu

Ukázka přiblížení fotoaparátů Xiaomi Mi 11 Ultra od 0,5x do 120x