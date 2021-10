Jak fotí 108Mpx fotoaparát Xiaomi 11T Pro? Včetně ukázky nočních snímků

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno představené Xiaomi 11T Pro, které startuje na atraktivní ceně 15 999 Kč, nabídne (jak už je tomu u Xiaomi zvykem) za málo peněz hodně muziky. Pokud by vás náhodou nezaujal 6,67" AMOLED panel s ochranou Corning Gorilla Glass Victus, který podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, je zde také Snapdragon 888 či reproduktory, na nichž se podílela společnost Harman Kardon. Telefon je však zajímavý také fotovýbavou, která čítá například vcelku unikátní 5Mpx makro kamerku s automatickým ostřením či 108Mpx senzor Samsung ISOCELL HM2.

108Mpx snímač 5Mpx makro objektiv 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv 16Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.75 f/2.4 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/1,52" 1/5,0" 1/4,0" 1/3,06" Ohnisko 26mm 50mm ?mm (120˚) ?mm Velikost pixelů 0,7 µm 1,12 µm 1,12 µm 1,0 µm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF autofocus fixní fixní

Předtím, než vydáme kompletní recenzi včetně zhodnocení kvalit jednotlivých fotoaparátů, se můžete sami podívat na to, jak snímky pořízené Xiaomi 11T Pro vypadají. V rámci testování jsme hlavní fotoaparát telefonu vyzkoušeli v různých světelných podmínkách – během dne, v umělém osvětlení obchodního domu i v naprosté tmě. Stejně tak se můžete podívat na ukázky z ostatních snímačů včetně makro a portrétního režimu. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na fotografie pořízené Xiaomi 11T Pro říkáte.

Na celou obrazovku Ukázka selfie snímku s vypnutým a aktivovaným HDR