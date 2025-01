Vlajkové OnePlus 13 může být už dnes vaše. Jaké jsou české ceny?

Fotografie: OnePlus

Aktuální vlajkový model OnePlus 13 byl světu oficiálně představen již poslední říjnový den loňského roku. Avšak až nyní, zkraje roku 2025, se novinka dostává i na český trh. Případní zájemci se mohou těšit na opravdu špičkovou výbavu, která začíná už elegantním a přitom vysoce odolným tělem se stupněm krytí IP69.

Spolehnout se můžete na špičkový LTPO OLED displej od společnosti BOE má úhlopříčku 6,82", vysoké rozlišení a obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz. Hardware je vybaven procesorem Snapdragon 8 Elite, tedy tím nejlepším od Qualcommu. Na českém trhu budete moci volit mezi verzí s 256GB pamětí a 12GB RAM, nebo 512GB pamětí a 16GB RAM. To by mělo postačovat i těm skutečně náročným uživatelům.

V robustním modulu na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů. Hlavní snímač Sony LYT-808 má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje ho 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung S5KJN5 s možností pořizovat i makro snímky. Nakonec je zde 50megapixelový periskopový objektiv s ohniskovou vzdáleností 73 mm a možností trojnásobného přiblížení bez ztráty kvality. Záznam videa je možný až v 8K při 30 snímcích za sekundu. V průstřelu displeje je připravena 32megapixelová kamerka se schopností záznamu 4K videa.

Zásadní novinkou je také nasazení křemíkovo-uhlíkové baterie, která má kapacitu 6 000 mAh. Nabíjení probíhá 100 W drátově a 50 W bezdrátově, ale OnePlus mlčí o podpoře magnetického nabíjení.

Nové OnePlus 13 si můžete zakoupit na českém trhu už dnes. Základní dostupná verze s 256GB pamětí vyjde na 25 990 Kč. Pokud chcete více paměti, připravte si 28 990 Kč.

S kódem „oneplus13“ získáte u Mobil Pohotovosti slevu 2 500 Kč na nový OnePlus 13 ve variantě 16 GB/512 GB. Zároveň k OnePlus 13 nebo 13R obdržíte hodinky OnePlus Watch 2R v hodnotě 6 990 Kč zdarma. Akce platí do 21. 1. na mp.cz.