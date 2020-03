Nejnovější přírůstek do střední třídy čínského výrobce Huawei sází na čtyřnásobný fotoaparát, velký displej s průstřelem a 7nm čipset Kirin 810. Dokáže se však elegantně vypadající telefon vyrovnat s absencí Google služeb a stojí vůbec za pozornost?

Huawei P40 Lite vstupuje do vysoce konkurenčního prostředí střední třídy se solidní hardwarovou výbavou, ale jak dobře víme, jen na výkonu nezáleží a neméně důležitou roli hraje software. V případě řady P40 se bohužel nelze spolehnout na Google služby, čínský výrobce se však snaží a do svého virtuálního obchodu AppGallery každým dnem přidává další aplikace. Jak jsem byl s P40 Lite spokojen, a zda bych vám jej doporučil ke koupi, se dozvíte v této recenzi.

Huawei P40 Lite – videorecenze

Technické parametry Huawei P40 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 76,3 × 8,7 mm , 183 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Huawei Kirin 810 , CPU: 2×2,27 GHz + 6×1,88 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2020, 6 499 Kč

Obsah balení: opravdu jsme ve střední třídě?

V bílé krabičce čeká kromě telefonu také špendlík pro vytažení přihrádky na boku smartphonu, kabel typu USB-A/USB-C a napájecí adaptér o výkonu 40 W. Právě výkon adaptéru mě velmi mile překvapil. Telefony totiž v této cenové kategorii zpravidla takto rychlé nabíjení nenabízí a také výrobce obvykle ty nejvýkonnější adaptéry „šetří“ a přidává do balení vlajkových lodí. Po nákupu Huawei P40 Lite tedy rozhodně nemusíte investovat další stovky či tisíce korun do výkonnějšího adaptéru, neboť dostanete to nejlepší, co má Huawei v portfoliu.

Líbilo se nám 40W napájecí adaptér

Konstrukční zpracování: elegantní sympaťák

Konstrukce Huawei P40 Lite mě příjemně překvapila kvalitou zpracování a rozhodně se tedy nemusíte obávat prohýbajících či vrzajících plastů. Záda, ač plastová, působí naživo lépe, než jak se může zdát při pohledu na fotografie a během testování jsem na nich nezaznamenal žádný škrábanec. Jejich dominantou je čtvercový modul fotoaparátu, který lemuje u testované černé varianty bronzový rámeček. Rámeček je zároveň jediným barevným prvkem celého telefonu, neboť zbytek je černý a osobně musím přiznat, že se mi tento design hodně zamlouvá. Jedinou výtku lze mít snad jen k rychle upatlaným zádům, což je na druhou stranu standardem takřka u všech dnešních telefonů se skleněnými/plastovými zády.

Pochválit musím rovněž umístění vypínacího tlačítka, které má příjemný stisk a ukrývá v sobě čtečku otisků prstů. Ta je kapacitní a i díky tomu nabídne velmi přesnou a rychlou odezvu. Stačí tak letmý dotyk a telefon se odemkne. Na spodní straně pak najdeme 3,5mm jack doplněný o hlasitý reproduktor a USB-C.

Proprietární paměťové karty jsou dvakrát dražší než microSD.

Telefon se drží v ruce velmi příjemně a celkově na mě působí dražším dojmem, než za kolik se ve skutečnosti prodává. Rovněž hmotnost 183 gramů je zcela v normě, takže jej lze vcelku pohodlně nosit třeba i v kapse od saka. Ocenil bych snad jen, kdyby výrobce upřednostnil klasické microSD karty před proprietárním formátem Huawei NM Card, za který si zákazníci připlatí zhruba dvojnásobek. Věřím však, že si většina uživatelů vystačí s integrovaným úložištěm a slot si raději vyhradí pro dvojici nanoSIM karet.

Líbilo se nám elegantní design

špičková čtečka otisků prstů

kvalitní zpracování

dobrá ergonomie