Uživatelé toužící po menších telefonech nemají v posledních letech na růžích ustláno. Vlajkové lodě jsou zpravidla velká „pádla“, a pokud se již na trhu objeví malé zařízení, často nedisponuje až tak zajímavou výbavu, případně má jiné nedostatky. Řešení ale přináší Apple s novým iPhonem 12 mini. Jak se povedl nejmenší 5G telefon současnosti?

iPhone 12 mini je nejen malým, ale také výkonným zařízením, kterému v podstatě oproti zbylým iPhonům 12 nic nechybí. Má to však jeden háček, který může odradit i nejzarytější příznivce menších telefonů. Jaký? Na to odpovím v této recenzi.

Apple iPhone 12 mini – videorecenze

Technické parametry Apple iPhone 12 mini 64 GB Kompletní specifikace Konstrukce 131,5 × 64,2 × 7,4 mm , 133 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A14 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 14 Akumulátor 2 227 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost listopad 2020, 21 990 Kč 21 990 Kč

Za zapůjčení iPhonu 12 mini děkujeme společnosti Alza.cz a.s., provozující internetový obchod Alza.cz, kde si smartphone můžete zakoupit.

Obsah balení: nová doba, zvyknete si?

V balení, které je přizpůsobeno velikosti telefonu (takže je to mimochodem také nejmenší ze čtveřice nových iPhonů 12), najdeme jen naprostý základ. Tedy alespoň podle Applu, který považuje napájecí adaptér za položku, kterou si uživatelé dokoupí, případně využijí starší adaptér. Kromě nálepky s jablíčkem, telefonu a kabelu typu Lightning/USB-C se v balení nic dalšího neukrývá. Překvapuje vás to? Připravte se, tato podoba balení se totiž do budoucna pravděpodobně stane novým standardem nejen u Applu.

Líbilo se nám malá krabička

Nelíbilo se nám bez adaptéru i sluchátek

Konstrukční zpracování: vězeňský favorit

iPhone 12 mini je malý. Tak malý, že by se snad mohl stát novým favoritem trestanců, kteří do vězení potřebují propašovat chytrý telefon. Pokud by však neuspěl na tomto poli, jistě zaujme spoustu uživatelů „na svobodě“. iPhone 12 mini může být totiž ideálním telefonem pro dámy, ale stejně tak pro všechny zákazníky, které omrzely velké mobily, u nichž je často nepohodlné ovládání jednou rukou. V případě iPhonu 12 mini totiž komfortně dosáhnete takřka všude, kam potřebujete, aniž byste museli „ručkovat“ po telefonu nebo riskovat, že vám vypadne z ruky.

Černé barevné provedení je magnetem na otisky.

Navzdory menším rozměrům zůstal zachován „nový“ designový jazyk s plochými rámečky, tudíž nečiní problém iPhone postavit na spodní stranu a natáčet takto třeba časosběrné video nebo vyřídit videohovor. V testované černé variantě se připravte na velmi časté leštění skleněných zad, na kterých se objeví otisky v podstatě ihned poté, co telefon vyleštíte. Nejpraktičtější barvou (v tomto ohledu) se jeví bílá. Dalším řešením je nasazení pouzdra.

Ve všech ostatních ohledech je iPhone 12 mini stejný jako dříve testovaný iPhone 12. Spolehnout se můžete na kvalitní zpracování i ochranu Ceramic Shield. Výrobce zároveň uvádí, že je možné telefon ponořit do hloubky až 6 metrů po dobu 30 minut. Pokud se vám však iPhone podaří vytopit, máte smůlu.

Nakonec zmíním haptickou odezvu. V této oblasti jsou iPhony několik roků napřed oproti konkurenci. Haptika dokáže vibrovat různými způsoby a různou intenzitou, a ačkoliv to lze těžko popsat slovy, výrazně to přispívá uživatelskému komfortu.

Líbilo se nám nezvykle malé rozměry

vysoká odolnost

prémiové zpracování

bezkonkurenční haptická odezva