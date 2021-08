EU zase tlačí na jednotný konektor nabíječek. A potřebujeme ho vůbec?

Fotografie: Marcus Urbenz, unsplash.com

Evropská unie vytahuje téma jednotného konektoru pro nabíjení mobilních telefonů. Že máte pocit, že tuto zprávu neslyšíte poprvé? Ano, pohled do minulosti ukazuje, že taková snaha může být i kontraproduktivní.

Čtení některých zpráv vás znejistí takovým způsobem, že se musíte podívat do kalendáře, který se píše rok. Vedle univerzálních zpráv o suchu, vodě nebo jiných nepřízních počasí se obvykle jedná o zprávy spojené s Evropskou unií. Pro impérium takové velikosti plyne čas tak trochu jinou rychlostí. Proto když začneme hledat v archivu mobilenetu články na toto téma, narazíme na docela solidní zásobu:

Narativ je vždy stejný. Hloupí výrobci se nemohou sami shodnout na jednotném konektoru pro nabíječky a ti zlí (Apple) dokonce ani nechtějí. Proto se minimálně pro evropské trhy zavede povinný jednotný konektor, což ušetří miliardy tun elektroodpadu.

Záměr je to bezesporu dobrý, ale z nějakého důvodu jej EU není schopna dotáhnout do úspěšného konce. Třeba také proto, že zhruba první polovina článků mluví o tom, že by se oním konektorem pro všechno měl stát microUSB, zatímco v současnosti to má být samozřejmě modernější USB-C. Už to by mělo být pro odpovědné lidi v EU varováním, že se pouštějí do něčeho, co je tak trochu mimo jejich chápání. Z pohledu prostého uživatele totiž jen zapojíte mobil do zásuvky a nabíjíte. Takže by rozhodně bylo fajn mít jednu nabíječku tak dlouho, dokud by se nerozpadla.

Jenže jak pokročilejší čtenáři mobilenetu tuší, nabíjení je mnohem komplikovanější proces. Zatímco u konektorů panuje už jakási shoda, protože máme toho času jen tři hlavní druhy, u standardů pro rychlé nabíjení je to opravdová džungle. Všechny pracují na přibližně stejném principu: telefon s nabíječkou se domluví, že mu pošle vyšší napětí anebo proud. A přesto tu máme:

Quick Charge (3.0, 2.0...)

Power Delivery (3.0...)

USB Battery Charging (BC)

Adaptive Fast Charging (AFC)

Fast Charge Protocol (FCP)

Spreadtrum Fast Charge Protocol (SFCP)

Pump Express (PE)

...a další

Takže pokud nechcete nabíjet dnešní obří baterie celou noc, obvykle to znamená nákup nabíječky daného výrobce, případně můžete zkusit štěstí s multifunkčním zdrojem. Jenže ani pak není vyhráno, protože výkony pořád rostou a totéž platí i u bezdrátového nabíjení, které má naštěstí jednotný standard Qi. Jenže ani to moc ekologii nepřispěje – jakmile jednou ochutnáte bezdrátové nabíjení třeba takovými 15 W, pak se vám už na třetinovou hodnotu chtít vracet nebude.

Není kabel jako kabel

Když jsem si sestavoval svůj první počítač, dostal jsem důležitou radu: koncovky různých částí a periferií se záměrně liší takovým způsobem, aby je nebylo možné splést – tedy pokud člověk nepoužije hrubou sílu. Dnes mám naopak hrůzu z toho, že u testovaného notebooku omylem zapojím napájení do portu, který na to není určen a takovou situaci neustojí.

Přidejte si k tomu ještě fakt, že krom napájení může USB-C sloužit pro připojení periferií nebo přenos obrazu a rázem tu máte obrovský problém, který je o několik řádů složitější než jen tvar konektoru. Pokud bychom chtěli situaci glosovat vulgárně-cynickou hláškou, stačilo by jen říct, že kolík pasující do zdířky ještě není zárukou spokojeného vztahu.

Kolík pasující do zdířky ještě není zárukou spokojeného vztahu.

Snadno si tak lze představit situaci, kdy budou mít výrobci v rukávu nějaké skvělé řešení – třeba USB koncovku, která bude kulatá, takže už vůbec nebude třeba řešit její orientaci a bude se zasouvat stejně snadno jako pomalu odcházející sluchátkový jack. Jenže EU se rozhoupala a bude si stát za svým.

Nicméně jsou to všechno asi zbytečné úvahy. Než se EU dostane k nabíječkám, zbývají jí daleko důležitější body, jako je koronavirus, letní čas, uprchlická krize a zákaz spalovacích motorů. Než se vše podaří zvládnout, telefony už žádné konektory mít nebudou, protože tou dobou bude vše rychlejší, spolehlivější a levnější bez drátů.