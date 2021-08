Kdy odzvoní Lightningu a dojde ke sjednocení konektorů? EU chystá novou legislativu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Používání jednotného nabíjecího (a datového) konektoru u smartphonů je již několik let tradičně diskutovaným tématem, k němuž se vyjadřují nejen uživatelé, ale logicky také výrobci telefonů a v neposlední řadě i zástupci EU. Nepřekvapí tak, že dle informací euractiv.com ve spolupráci s Reuters Evropská komise v současnosti usilovně pracuje na legislativě, která by měla sjednotit nabíjecí/datové konektory a jejíž finální podoba by měla být prezentována již během několika týdnů, konkrétně v září tohoto roku.

Pokud se opravdu stane nařízení o využívání jednotného konektoru realitou, bude jím nejvíce zasažen americký Apple, který i u nejnovější generace iPhonů 12 využívá proprietární Lightning konektor, a to navzdory tomu, že na (vybraných) iPadech či MacBoocích již najdeme univerzálnější USB-C. Podle studie Evropské komise přitom využívalo v roce 2019 USB-C nebo microUSB 79 % prodaných telefonů, zbývajících 21 % pak Lightning.

Navzdory tomu, že Apple v minulosti podepsal dobrovolné memorandum o důležitosti sjednocení nabíjecích konektorů, varuje před unáhleným a vynuceným příkazem měnit konektory, tedy i napájecí adaptéry. Podle Applu by takovéto nařízení „poškodilo inovaci“ a podílelo se na vytvoření „hromady elektroodpadu“. Podle Applu rovněž odvětví pomalu směřuje k jednotnému nasazení USB-C, žádná regulace ze strany úřadů tedy podle něj není třeba.