Vize EU: nejen jednotný konektor, ale také snadno vyměnitelné baterie

Začátkem letošního roku provedl Evropský parlament změnu návrhu zákona, který by výrobcům nařizoval použít jednotný nabíjecí konektor, načež se Apple se svým Lightning konektorem ohradil a argumentoval tím, že by změna konektoru přinesla náklady vyšší, než je (finančně vyčíslený) přínos pro životní prostředí. Podle zdrojů nizozemských novin Het Financieele Dagblad, na které jako první odkázal xda-developers.com, by však měla EU nově pracovat také na návrhu, který nařizuje výrobcům usnadnit výměnu baterií v telefonech.

Leaked EU proposal reveals plan to make smartphone batteries easier to replace https://t.co/5rQrrPd5ba — XDA Developers (@xdadevelopers) February 25, 2020

EU doufá, že by toto opatření mohlo snížit objem elektronického odpadu (neboli e-waste) a prodloužila by se také životnost telefonů. Pokud by však návrh zákona požadoval, aby byly baterie snadno uživatelsky vyměnitelné, znamenalo by to ztrátu výhod, jako je odolnost vybraných telefonů proti prachu nebo tekutinám. Zvýšená ochrana, například certifikace typu IP68, navíc hypoteticky umožňuje používat zařízení déle, neboť se při prvním kontaktu s vodou či prachem nezničí.

Finalizovaný návrh by měl být odprezentován v polovině března, kdy se dozvíme veškeré podrobnosti. Dává podle vás takovéto opatření smysl?