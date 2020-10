iPhony bez nabíječky jsou dobré jen pro Apple. Zákazníci i příroda budou tratit

Fotografie: Apple

Před deseti lety všichni sledovali keynote a čekali, co Apple představí nového. Nyní se naopak s napětím čeká, co dá pryč. Po 3,5mm jacku přišlo na odstřel příslušenství v podobě nabíjecího adaptéru. Podle Applu revoluční krok, který uchrání planetu před tunami oxidu uhličitého. Při troše zamyšlení ale dojdeme ke zcela opačnému závěru. A mnozí za to s radostí zaplatí.

Byl to krok, který na sebe strhl více pozornosti než například sítě 5G se svými gigabitovými přenosovými rychlostmi. Odstranění nabíječky z balení nových, ale i starších, iPhonů je tah, který vyvolal bouři ve sklenici vody ne nepodobnou té provázející loučení s konektorem pro sluchátka.

Nápad má bezesporu něco do sebe. Pokud se vám doma nevrší hromádka starších adaptérů, pak se určitě válí někde ve sběrném dvoře. Nabíječku si tak koupí jen ten, kdo ji skutečně potřebuje. Krabička bude moci být menší, zabere méně místa… Samá pozitiva a sociální jistoty.

Nabíječku si stejně koupíte

Problém ale spočívá v tom, že nové iPhony používají trochu jinou nabíječku než ty staré. Zpětná kompatibilita asi nebude problém, ale kdo by se zdržoval s 5W nabíjením, když ta nová umí 20 W. Ale pozor, další změna spočívá v konektoru na těle nabíječky. Letité USB-A vystřídalo moderní USB-C. Kdyby alespoň bylo na obou koncích, to by si Apple zasloužil potlesk, ale takhle majitelé nových iPhonů čekají další investice. Znáte to, jeden kabel s nabíječkou na chalupu, další do práce...

Cena 590 korun za nabíjecí adaptér je totiž férová jen ve vesmíru nazvaném Apple. Nehledě na to, že lidé stejně budou kupovat jen dvakrát tak drahou MagSafe, protože jinak nedává nákup iPhonu 12 smysl, tedy alespoň v zemi, kde se o 5G pouze hlasitě diskutuje.

Falešné slovíčko ekologie

Namísto jedné větší krabice tak k zájemcům o poslední generaci iPhonů zamíří hned několik menších krabiček. Veškeré sliby o úsporách se tak rozplývají jako polární ledovce.

Veškeré sliby o úsporách se rozplývají jako polární ledovce.

Nejedná se o problém jen jedné firmy, i když dost velké. Její vliv je totiž tak velký, že do roka a do dne budou mnozí výrobci telefonů s Androidem dodávat své přístroje zabalené v papírových sáčcích a vydávat to za ohromný enviromentální počin.

U Androidu bude vše ještě pikantnější o ten fakt, že se výrobci nejenom nedokázali dohodnout na jednotném nabíjecím konektoru, ale každá větší firma má svůj vlastní standard pro rychlé nabíjení. A krmit současné velkokapacitní baterie standardními 10 W je více než otrava.

Řešení by bylo, ale ne pro Apple

Kdyby skutečně panoval zájem o šetření planety a peněženek zákazníků, museli by se všichni domluvit na jednotném konektoru, jednotném standardu pro rychlé nabíjení včetně zaručené zpětné kompatibility a totéž i pro bezdrátové nabíjení.

Kdyby taková utopistická vize nastala, teprve pak by měl smysl prodej telefonů bez nabíječky. Do té doby je to jen prázdné gesto s přesně opačným účinkem.