5 neobvyklých způsobů, jak nabíjet mobilní telefony

Fotografie: Andreas Haslinger, unsplash.com

Jak nabíjíte svůj mobilní telefon? Ať už drátově, bezdrátově nebo z powerbanky, potřebnou energii jste získali z elektrické sítě. Existuje však řada způsobů, jak tuto závislost obejít. Některé praktické, jiné spíše bizarní.

1. Solární nabíjení

Solární články není potřeba blíže představovat, ve svém oblíbeném e-shopu jich jistě pár najdeme. Proto si namísto jejich představování projdeme pár fyzikálních veličin, jejichž pochopení vám pomůže vybrat správný model. Výrobce obvykle udává maximální výkon, který je zařízení schopné poskytnout. Počítejte, že mobil obvykle potřebuje alespoň 10 W, abyste jeho nabíjením nestrávili příliš dlouho času. Někdy proto výrobci kamuflují tuto hodnotu za maximální proud, který lze získat na výstupu. Ten je pak potřeba vynásobit pěti (volty), čímž získáte potřebný výkon ve wattech.

Ale pozor, uvedené hodnoty označují ideální stav. V našich zeměpisných šířkách to obvykle znamená jasný letní den okolo poledne s kolmo dopadajícími paprsky. To není vždy samozřejmost, a tak raději berte vyšší výkony i za cenu hmotnosti a rozměrů. Z výše uvedeného navíc vyplývá, že solární panely na powerbankách postrádají valnějšího smyslu. Jejich výkon se obvykle pohybuje okolo 1 W, což je při spotřebách dnešních zařízení spíše takové „homeopatické placebo“.

2. Voda

Stejně jako jsou součástí krajiny solární panely, narazíme na řekách a přehradách také na hydroelektrárny. Otázkou je, zda by se síla proudící vody dala nějak zkrotit i s nějakým mobilním zařízením.

Nabíječka Water Lily Turbine slibuje, že to dokáže. Sice váží něco přes kilogram a taky k provozu potřebuje docela rychle tekoucí vodu (5 až 10 km/h), ale pak je schopna poskytnout až 15 W a nabíjet dokonce i zařízení, která na vstupu vyžadují 12 V. V horských oblastech se spoustou bystřin to tak může být zajímavá alternativa k solárnímu nabíjení, protože vodní proud bývá stabilnější zdroj než sluneční svit. Pokud na něj narazíte.

3. Oheň

Podle některých se jedná o ten nejúžasnější vynález v historii lidstva. Jakmile člověk spoutal sílu ohně, dramaticky to vylepšilo jeho jídelníček, ochránilo jej to před dravci a otevřelo cestu ke zpracování kovů. Moderního člověka ale ze všeho nejvíce zajímá, jestli by se tak dal i dobíjet telefon.

BioLite CampStove 2+ tvrdí, že je to jednoduché. Jedná se asi o kilogramová kamínka, ve kterých můžete ohřívat asi litr vody. Při správném postupu to nezabere ani 5 minut. A kromě teplé večeře produkuje i elektrický proud. Výkon 3 W sice nepůsobí nijak převratně, ale někde uprostřed divočiny se to může hodit. Navíc nemusíte připojovat mobil během vaření, ale můžete se spolehnout na integrovanou powerbanku s kapacitou 3 200 mAh. A jako bonus zde najdete i LED osvětlení.

4. Na kole

LED a jejich nízká spotřeba energie způsobila, že dnešní osvětlení jízdních kol lze napájet pouze pomocí baterií. Skoro v zapomnění tak upadlo dříve hojně používané dynamo.

Pokud už máte něco za sebou, nejspíše si ho pamatujete sami. K přednímu kolu se mechanicky přitiskl váleček, který přenášel točivý pohyb dovnitř ústrojí, kde se za pomocí magnetů vyrábí elektřina pomocí úplně stejného principu jako v elektrárně. Takže si tak lze nabít i mobil. PedalCell slibuje výkon 7 W při pohodové rychlosti 15 km/h. Maximálně je generátor schopen dodávat až 20 W a samozřejmě ho lze odpojit v případě, že energii nepotřebujete.

5. Brambory a jablka

Nejspíše jste někdy viděli pokus, kdy lze kombinací citrusového plodu, mědi a zinku vyrobit malé množství elektrického proudu. Otázkou je, jestli lze takto vyrobit dost proudu pro nabíjení telefonu.

Stejnou otázku si v roce 2014 položil Caleb Charland, přičemž jeho cílem bylo získat dost energie pro bezdrátové nabíjení Lumie 930. Nečekejte ale žádný kapesní gadget, kam byste místo tužkových baterií strkali zeleninu a ovoce. Výsledkem jeho práce je stěna o rozměrech 6 × 2,5 metru. Najdete na ní celkem 800 kusů brambor a jablek. Cílem akce tak podle autora bylo poukázat na to, jak cenným zdrojem pro nás potraviny jsou.