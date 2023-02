Koupil jsem si Samsung Galaxy S23 a mrzí mě jen jedna věc...

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Poslední „esková“ řada s číslem 23 se Samsungu podle mnoha ohlasů povedla. Hlavně si pak všichni pochvalují výdrž těchto přístrojů. Ta jde na vrub nejen zvýšené kapacitě baterií, ale i novému čipsetu a celkovému nastavení přístroje. Ale je tu jeden nepříjemný háček...

Na jednu stranu to vypadá, že Samsungu, stejně jako ostatní firmám v oboru, dochází dech a inovují jen v malých krocích nebo vůbec. Při zběžném pohledu na rodinu S23 byste jen těžko hledali důvod, proč přejít z loňské generace, méně náročným uživatelům mohou dobře sloužit i mnohem starší přístroje díky dlouhé podpoře a kvalitnímu zpracování.

Jakmile se ale ponoříte hlouběji, je znát velký krok kupředu, což je ostatně nosná myšlenka v nadpisu naší recenze. Osobně mě zaujala hlavně výdrž, která je zvláště u malých telefonů problém. To pořád přetrvává, když hledáte limity telefonu například při hraní nebo spuštěné navigaci, malá zásoba energie v baterii je znát. Na druhou stranu je telefon perfektně úsporný ve chvílích, kdy ho nepotřebujete nebo využíváte jen zlehka.

Pro ilustraci přikládám pár hodnot úbytku baterie při různých činnostech. Není to nějak přesné nebo vědecké měření, ale poskytne vám jasnou představu o tom, jak dlouho telefon při dané činnosti vydrží:

Letecký mód – 0,3 %/hod.

Telefon na Wi-Fi, synchronizace zapnuta – 1 %/hod.

Poslech Spotify přes Bluetooth sluchátka – 2 %/hod.

Wi-Fi hotspot pro kancelářskou práci – 8 %/hod.

Bezdrátový Android Auto s navigací a hudbou – 14 %/hod.

Osobně pamatuji tu hrůzu, kdy některé Androidy nebyly schopny ukočírovat samy sebe nebo nainstalované aplikace a za hodinu nicnedělání si řekly o 3 nebo 4 procenta ze zásob energie. Tady mám ale přesně opačný pocit: telefon spotřebovává energii jen v případě, kdy to po něm chci.

A teď ten problém...

Řešení, jak bojovat se slabou baterií, je hned několik. Buďto si koupíte obří telefon s pořádnou baterií nebo powerbanku. Anebo vybíráte telefon s tak rychlým nabíjením, že případné doplnění „šťávy“ je otázkou pár minut (pokud máte kompatibilní nabíječku i kabel). Případně strategicky rozmístíte bezdrátové nabíječky tam, kde se obvykle vyskytujete a nějaké nabíjení telefonu už neřešíte.

U řady S23 se dlouho spekulovalo, jestli bude mít 10, nebo 15 W u bezdrátového nabíjení. Správně je vyšší hodnota, ale musíte na stránkách se specifikacemi číst i to drobné písmo s hvězdičkou Zde se dozvíte následující: „Fast Wireless Charging 2.0 s výkonem 15 W nebo vyšším je v současné době k dispozici s bezdrátovými nabíječkami Super Fast Wireless Charger a Super Fast Wireless Charger Duo. Bezdrátové nabíječky se prodávají samostatně. Ostatní bezdrátové nabíječky kompatibilní s WPC podporují bezdrátové nabíjení pod 5 W.“

Co to znamená v praxi? Plného výkonu dosáhnete jen s nabíječkami od Samsungu, po položení na běžnou Qi podložku zahlásí telefon nekompatibilitu a nabíjí zmiňovanými 5 W, což znamená skoro čtyři hodiny z nuly na sto. Jinými slovy, pokud tak dlouho čekat nechci, mám vyházet celou svou Qi kompatibilní sestavu nabíječek do elektroodpadu a zamířit do obchodu pro nové bezdrátové podložky. Ty se dělají jen v nepraktickém provedení „naležato“, pouze ve dvou barvách a za „lidovou“ cenu okolo tisícovky, zatímco Qi kompatibilní nabíječky začínají na dvou stovkách.

Nepřipomíná vám toto chování něco? Vše funguje perfektně, ale pouze v případě, že si koupíte příslušenství s tím správným logem ve znaku. Nesnažte se vymýšlet něco jiného, protože vám to pokazí „uživatelský zážitek“. U Samsungu něco takového nevidíme poprvé, třeba jeho hodinky zpřístupňují některé zdravotní funkce v případě připojeného telefonu stejné značky. Že lze takové omezení obejít ukazuje, že je čistě komerčního, nikoli technologického rázu.

Jinými slovy, u Androidu jsem hlavně kvůli té svobodě, nebo alespoň pocitu, že můžu volně přecházet mezi výrobci telefonů a jejich příslušenství. Kdybych chtěl být zavřený v „zlaté kleci“, už bych tam dávno byl.