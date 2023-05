Týden plný novinek od Googlu, Sony a Huawei

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

mNews přináší výběr nejzajímavějších novinek za uplynulý týden. A víte, co se stalo uplynulý týden? Skoro všechno! Čeká nás várka nových telefonů od Sony, Googlu, ale i další důležité zprávy. Tak pojďme na to.

mNews #210 – Týden plný novinek od Google, Sony a Huawei

Sony Xperia V představena

Sony si pro nás přichystalo novou generaci modelů Xperia 1 a Xperia 10. Vlajková loď pro tento rok přinese výraznou změnu ve fotoaparátech. Pryč je dlouho používaný 12megapixelový senzor a přichází snímač s rozlišením 48 megapixelů. Sony zvolilo také netradiční poměr stran. Přední strana zůstává beze změny, uvnitř ale nově najdeme Snapdragon 8 Gen2, který je výkonnější i energeticky efektivnější. Telefon přijde koncem června za 35 tisíc korun. S modelem 10 V je to podobné. Na první pohled vypadá stále stejně a většina parametrů se také nezměnila. Displej se dočkal vyššího jasu a hlavní foťák zase větší plochy snímače. A to je tak vše. Telefon bude možné koupit za 11 tisíc korun na konci června.

Google s kopou novinek

Představena byla celá řada novinek, tak si je pojďme rychle ukázat. Telefon Pixel 7a příliš neoslní inovacemi, ale potěší cenou. Uvnitř najdete vlastní čipset Tensor G2 a hlavní snímač má větší čip. Nechybí 90Hz displej, odolnost IP67 a bezdrátové nabíjení. V Německu se telefon prodává za 12 tisíc korun. Po letech to také Google zkouší na poli tabletů s Pixel Tabletem. Ten má 11palcový displej a výkonem odpovídá třeba i zmíněnému Pixelu 7a. Cena v přepočtu vychází na nějakých 13 tisíc korun.

Asi nejzajímavější z novinek je skládací telefon Pixel Fold. O něm jsme si říkali již minule a ukázalo se, že úniky nelhaly. Za cenu v přepočtu 45 tisíc korun získáte 7,6palcový vnitřní displej, Tensor G2, 12 GB RAM a předností jsou fotoaparáty na zadní straně, které by měly kvalitou odpovídat těm z Pixelu 7 Pro. Potěší také odolnost IPX8. V neposlední řadě jsme se dočkali také veřejného spuštění AI chatbota Google Bard. Ten je dostupný i u nás, ale pouze v angličtině. V blízké budoucnosti by však čeština měla přibýt.

Huawei představil Watch 4 a 4 Pro

V segmentu chytrých hodinek zase přinesl dvě novinky Huawei. Watch 4 a 4 Pro se od sebe liší materiály i velikostí. Vybavenější model má 1,5palcový LTPO AMOLED displej se safírovým sklem a pouzdro z titanu. Hodinky podporují eSIM a v běžném režimu vydrží 4,5 dne na nabití. Úsporný mód výdrž natáhne až na 3 týdny. Levnější varianta má pak ocelové tělo a 3denní výdrž. Oba modely mají samozřejmě základní vodotěsnost, měření EKG a nespočet sportovních režimů. Do Evropy se hodinky dostanou v následujících týdnech, jejich cena začíná na 13 tisících Kč, ty nejvybavenější vás pak vyjdou na skoro 20 tisíc korun.

EU vyhrožuje Applu zákazem

A přestože se představily i další telefony, na závěr jsem si nechal jednu pikantnost. Ačkoliv nebylo nic potvrzeno, mezi lidmi znalými prostředí se proslýchá, že Apple sice splní nařízení nasadit USB-C, ale zároveň by mohl vyžadovat vlastní certifikaci MFI, tedy „Made For iPhone“. Za ni by samozřejmě výrobci příslušenství nadále platili vysoké poplatky, které nyní platí za Lightning konektor. Kabely a příslušenství bez této certifikace by mohly mít omezený datový přenos, výkon nabíjení apod. Na tuto spekulaci už stihl zareagovat komisař EU, který Apple varoval, že podobné praktiky umělého omezování příslušenství mohou vést i k úplnému zákazu prodejů v Evropě.

Jak se situace vyvine, to zjistíme dost možná již letos na podzim, kdy má Apple údajně USB-C do svých telefonů přinést. Co si o tom myslíte, nám dejte vědět do komentářů.