Huawei Mate 50 Pro a iPhone 14 Pro poměřily síly v našem slepém fototestu

Huawei Mate 50 Pro i Apple iPhone 14 Pro se řadí k nejlépe vybaveným smartphonům na trhu, a to jak v oblasti výkonu, tak co se fotovýbavy týče. Novinky jsme se proto rozhodli postavit proti sobě ve slepém fototestu, jehož výsledek (odhalení, které smartphony stojí za kterými fotografiemi) vám přineseme ještě v průběhu tohoto týdne. Ještě předtím, než se pustíte do porovnávání snímků, si můžete prohlédnout podrobné specifikace.

Huawei Mate 50 Pro

Standardní senzor 3,5× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 50 Mpx 64 Mpx 13 Mpx Světelnost objektivu f/1.4 až f/4.0 f/3.5 f/2.2 Ohnisková délka 24 mm 90 mm 13 mm (120°) Stabilizace optická optická bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF PDAF PDAF

Apple iPhone 14 pro

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm Stabilizace optická bez stabilizace optická Zaostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří vzorku č. 1, druhý pak vzorku č. 2 (posuvník umístěn vlevo). Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu a teleobjektivu.

Veškeré snímky byly vyfoceny na automatiku bez dodatečných úprav. K přiblížení můžete stačí kliknout na ikonku lupy.