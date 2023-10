Apple a Google deaktivují živé dopravní mapy v Izraeli a Gaze

Engadget upozornil na zprávu izraelského blogu geektime.co.il, který informoval o tom, že společnost Google vypnula živé dopravní aktualizace pro Izrael a Gazu v Google Mapách a aplikaci Waze, což následně potvrdil agentuře Bloomberg její mluvčí. „Stejně jako dříve při konfliktech a v reakci na vývoj situace v regionu jsme z ohledu na bezpečnost místních komunit dočasně zakázali možnost zobrazovat živé informace o dopravních podmínkách a hustotě provozu,“ uvedl mluvčí Googlu. Stejnou funkci pak údajně vypnula také společnost Apple v její aplikaci Mapy.

