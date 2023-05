Google Pixel Tablet je návratem na scénu po 8 letech

Na nový tablet od Googlu jsme čekali opravdu velice dlouho. Považte sami, poslední model s názvem Pixel C byl světu představen v roce 2015, tedy před 8 lety. Naděje na novinku svitla přesně před rokem, kdy byl na akci Google I/O 2022 prvně poodhalen Pixel Tablet. Během roku jej však společnost zatím nedodala do prodeje, což však není něco, s čím bychom nepočítali. Samotný Google od začátku avizoval, že prodej bude zahájen až v roce 2023.

Tablet vypadá na první pohled klasicky, Google se tradičně nepokouší šokovat a jde osvědčenou cestou, kdy se poměrně dle očekávání zaměřuje spíše na software a prezentaci možností systému Android. Půjde o spíše větší tablet, o čemž svědčí nasazení 10,95" IPS displeje s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů. V rámečcích kolem zobrazovače najdete 8Mpx fotoaparát pro videohovory. Další fotoaparát, tentokrát na zadní straně, je také 8megapixelový. Samozřejmostí je čtveřice reproduktorů po stranách a nechybí ani nezbytné piny pro připojení dalšího příslušenství.

#PixelTablet is built to deliver uniquely helpful experiences—and it all starts here:



✨ Beautiful 11-inch display¹

🔊 Crisp audio with four built-in speakers

🔋 Amazing battery life

🧠 Cutting-edge Personal AI powered by #GoogleTensor G2#GoogleIO pic.twitter.com/1DgnuBs9zU