Pixel 7a moc neinovuje, ale cena se drží příjemně nízko

Přídomek „a“ u pořadového čísla telefonů Pixel již tradičně znamená, že se jedná o odlehčený model, který nabídne to nejdůležitější ze svého vybavenějšího sourozence, ale za přijatelnější cenu. Nejinak tomu bude u modelu 7a.

Ten pohání čip Tensor G2 společně s 8 GB RAM. Co se další výbavy týče, chce i tento model zaujmout hlavně fotoaparátem. Senzor hlavní kamery má být o 72 % větší než v případě předchůdce.

Introducing #Pixel7a, the newest A-Series device that meets our helpfulness standards and more, including an upgraded camera, the power of Google Tensor G2 and high class performance inside and out. Pixel 7a is available starting today. #GoogleIO pic.twitter.com/yptoXGaPzv