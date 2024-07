Velkorysé 512GB úložiště, zajímavý design i podpora rychlého nabíjení. To vše nabízí novinka Oppo Reno 12 Pro, která vstupuje na český trh. Podaří se jí prorazit mezi dravou konkurencí?

Oppo nedávno oznámilo velký „comeback“ na český trh a v případě tohoto telefonu chce zaujmout ve střední třídě. Novinka Oppo Reno12 Pro nabídne líbivý design, navrch má slušnou kapacitu baterie i velký displej. Sklidí úspěch?

Technické parametry Oppo Reno12 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 161,5 × 74,8 × 7,4 mm , 180 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP65 Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7300-Energy , , GPU: ano Paměť vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2024, 14 999 Kč

Obsah balení: více environmentálně to již ani nejde

V sympaticky malé krabičce telefonu najdeme pouze USB-A/USB-C kabel bílé barvy, telefon, příručky a nástroj na vytažení slotu pro SIM.

Líbilo se nám environmentální obsah/balení

Konstrukční zpracování: plastový, ale líbivý

Oppo Reno12 Pro dorazilo v líbivém barevném provedení Nebula Silver, které však (navzdory názvu) naživo „hází“ spíše fialové odlesky. Povrchová úprava a celkový design je nicméně velmi zajímavý a osobně se mi líbí o poznání víc než druhá, relativně fádní, možnost s názvem Nebula Black, kde výrobce horizontálně oddělil spodní a horní část zad. Telefon se rovněž může pochlubit odolností IP65, což sice není špatné, ale jde to i o dost lépe, jak potvrzuje konkurence. V praxi to znamená, že telefon by vám například do bazénu spadnout neměl, ale postříkání vodou zvládne bez problémů.

Kromě chybějící odolnosti IP68 příliš nenadchne ani absence kovových rámečků, které u několika modelů v dané třídě také najdeme. Ve výsledku mi to však až tak nevadí, neboť i použitý kompozit vypadá líbivě a napomáhá zachovat nízkou hmotnost 180 gramů. Celkově se telefon příjemně drží v ruce, ovládací prvky lze snadno nahmatat a slot pojme dvě nanoSIM, avšak žádnou paměťovou kartu. Novinka nepodporuje ani eSIM, což považuji vzhledem k okolnostem za slabinu, zejména v případě, že často cestujete a nechcete řešit fyzické SIM. Haptická odezva je pak spíše průměrná, tedy neurazí, ale ani nijak zvlášť nenadchne.

Líbilo se nám příjemně padne do dlaně

povedený design

Nelíbilo se nám bez podpory eSIM

ochrana IP65, nikoliv IP68

Displej: tak to se povedlo

Obrazovka zaujme minimálně dvěma aspekty: displej chrání prémiové sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, které vídáme u regulérně vlajkových telefonů (navíc je na něm předinstalovaná fólie), obrazovka je navíc zaoblená po všech stranách, přičemž takovéto zaoblení je na danou třídu rovněž neobvyklé. Zaoblení obrazovky je menší a ve výsledku bych řekl, že je ideální pro komfortní používání gest a telefon možná i o něco lépe vypadá.

Působivá je rovněž uhlopříčka 6,7" či velmi tenké rámečky, které by opět mohly odpovídat spíše vlajkovému modelu. Co se týče maximálního jasu (výrobce udává 1 200 nitů), rovněž nemám co vytknout, i když na trhu najdete za podobné peníze i o něco jasnější panely. Za praktickou lze považovat funkci udržování zapnuté obrazovky, když se na ni díváte, nebo třeba režim ochrany zraku, kdy po západu slunce automaticky přechází na teplejší tóny. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz, a jak asi tušíte, nejedná se o LTPO panel, tudíž dochází pouze ke změně obnovovací frekvence mezi 60, 90 a 120 Hz. Potěší podpora HDR10+, Dolby Vision však schází. Co naopak nechybí, to je spolehlivá (optická) čtečka otisků prstů umístěná spíše níže, která reaguje svižně na přiložení prstu a telefon pohotově odemkne.

Líbilo se nám tenké rámečky

zaoblení

ochrana Gorilla Glass Victus 2

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision

Zvuk: postačující

Oppo Reno12 Pro je vybaveno dvojicí reproduktorů, které zvládnou vykouzlit slušnou hlasitost i kvalitu, tím však také výčet jejich schopností končí. Ve srovnání s konkurencí pak Oppo Reno12 Pro hraje pouze průměrně.

Líbilo se nám slušné stereo reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm čipset od MediaTeku

Novinka využívá 4nm čipset Mediatek Dimensity 7300 Energy v doprovodu 512GB úložiště typu UFS 3.1 a 12 GB RAM typu LPDDR4X. Zatímco operační paměť i úložiště si zaslouží pochvalu za velikost i použitý typ paměťových čipů, u čipsetu jsem trochu na vážkách. Najdeme jej totiž i v novém CMF Phonu 1, který se v základu prodává za méně než třetinovou cenu. Není to snad ani tak kritika nedostatku výkonu (i když Oppo se chlubí zejména tím, jak energeticky úsporný tento čipset je), který běžnému uživateli zřejmě postačí a dostupný je i záznam 4K videa, jako spíše toho, co by Reno12 Pro mělo/mohlo mít s ohledem na cenu a třeba i pozici nejlepšího modelu z řady. Během používání jsem narazil na pár slabších chvilek, kdy třeba trvalo otevření fotoaplikace o něco déle, avšak vyloženě stěžovat si na nedostatek výkonu nechci. Přesto má u mě tento model malý černý puntík, protože zde mohl být o dost výkonnější čipset, což potvrzují i přiložené výsledky benchmarků. Pozitivní alespoň je, že vzhledem k nepříliš výkonnému čipsetu se prakticky nesetkáte se zvýšeným zahříváním.

Líbilo se nám štědré úložiště i RAM

Nelíbilo se nám méně výkonný čipset, který neodpovídá zařazení modelu a jeho ceně

Výdrž baterie: bez problémů

Co novinka ztrácí v oblasti výkonu, se (mimo jiné) pokusí vynahradit výdrží. Baterie o kapacitě 5 000 mAh nezaujme na první pohled, přesto nabídne velmi solidní výdrž. I při náročnějším dni vám na konci zpravidla zůstane 40 až 30 % k dobru, což znamená, že novinka je bez větších problémů 1,5denní smartphone a s trochou snahy je možné se dostat i na dva dny používání.

Ve srovnání s mnohou konkurencí boduje rovněž rychlým 80W proprietárním nabíjením (technologie SuperVOOC), které jsem však vzhledem k absenci adaptéru nemohl otestovat. V parametrech jsem dále našel poznámku, že pro standard Power Delivery, který je velmi běžný, by měl maximální nabíjecí výkon činit pouze necelých 15 W (9V;1,5A), což je velmi málo. Někoho může zklamat rovněž absence bezdrátového nabíjení, které třeba podobně drahý Pixel 8a zvládá.

Líbilo se nám slušná výdrž na nabití

možnost výkonného proprietárního nabíjení

Nelíbilo se nám nabíjení přes standard PD je pomalé

schází bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Oppo Reno12 Pro nepodporuje eSIM, zato však nabídne Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4. Také zvládá veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo. Samozřejmostí je rovněž NFC či 5G nebo podpora kodeků, jako je LDAC, LHDC a aptx-HD.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: uspokojí i náročnější?

Oppo disponuje celkem čtyřmi fotoaparáty. Na zádech je 50Mpx primární senzor s OIS, automatickým ostřením a clonou f/1.8 v doprovodu 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu s rozsahem 112 stupňů a světelností f/2.2. Do třetice všeho dobrého zde najdeme doprovodný 2Mpx makro snímač. Čelní stranu pak okupuje 50Mpx selfie s automatickým ostřením.

Výsledné snímky mě však bohužel příliš neohromily, neboť je u nich vcelku patrné slévání detailů (typicky listy u stromů, textura cihel u budovy a další), nepříliš dobře fungující HDR a celkově i vlastnost telefonu se je snažit digitálně vylepšit, avšak bez kýženého výsledku. Vcelku obstojně vypadají noční snímky, které jsou pěkně prosvětlené a mají (na hlavní snímač) dostatek detailů, celkově jsem však spíše kvalitami fotoaparátů zklamán, nemluvě o nasazení zbytečného 2Mpx senzoru. Telefon by si navíc zasloužil také vyladit barevné podání, které leckdy působí nereálně a zvláštně. Video lze zaznamenat maximálně ve 4K s 30 FPS, avšak kvalitou ani stabilizací rovněž příliš neohromí. Paradoxně jsem byl nejvíc spokojen se selfie kamerkou, která podávala vcelku slušné výsledky (a to mě na selfies neužije).

Oppo Reno12 Pro 4K 30 FPS

Líbilo se nám slušná selfie kamerka s AF

Nelíbilo se nám nižší kvalita fotografií i videa

zbytečný 2Mpx senzor

Software: AI, kam se podíváš

Novinka dorazila s nadstavbou ColorOS 14.1 a Androidem 14, ke konci června jsem navíc obdržel (tehdy) aktuální červnové bezpečnostní záplaty. Systém jako takový funguje svižně, bez záseků a lze se v něm vcelku rychle zorientovat, nicméně obsahuje velké množství všemožného a naprosto zbytečného balastu, jako jsou různé hry a aplikace typu TikTok, WPS Office či Facebook (jedna složka předinstalovanými hrami dokonce nese úsměvné pojmenování „Nezbytné hry“) a od čistého Androidu má relativně daleko. Může za to například i předinstalovaný proprietární obchod s aplikacemi či několik zbytečně duplicitních aplikací od Oppa. Novinka samozřejmě láká i na funkce AI, kdy jsou některé již částečně dostupné, ale většina přibyde až později. Klasikou je např. schopnost shrnout text či vylepšení hlasu umělou inteligecí, k dispozici však je/bude i několik dalších.

Líbilo se nám AI

aktuální bezpečnostní záplaty

Nelíbilo se nám velké množství balastu

Zhodnocení

Oppo Reno12 Pro je stylovým smartphonem, který nabídne slušnou výdrž na nabití, velkorysé úložiště i kvalitní displej. Body však zbytečně sráží absence podpory eSIM, slabší fotovýbava a s přihlédnutím k ceně i podprůměrně výkonný čipset, který sice nezpůsobuje problémy během používání, ale telefon by si přesto zasloužil něco lepšího. Oppo tak mohu doporučit především těm, které osloví designem a chtějí vyzkoušet dnes tolik moderní funkce AI za relativně dostupnou cenu.

Konkurence

Google Pixel 8a má sice menší kapacitu baterie než Oppo, podporuje však bezdrátové nabíjení. Oppo boduje rovněž v oblasti displeje, kde má tenčí rámečky, Pixel 8a to však dokáže vynahradit o dost výkonnějším čipsetem, delší softwarovou podporou i odolností IP68.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh

Samsung Galaxy A55 se může pochlubit prémiovějšími hliníkovými rámečky i výrazně lepší softwarovou podporou. Nabíjení je však pomalejší a design méně stylový.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A55 256 + 8 GB Rozměry 161,1 × 77,4 × 8,2 mm , 213 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1480 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Vivo V40 zaujme ještě vyšší ochranou IP68 i kvalitnějším ultraširokoúhlým objektivem. Navíc má o trochu větší displej s vyšším jasem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo V40 Rozměry 164,2 × 74,9 × 7,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 500 mAh , doba nabíjení: 0:48 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz