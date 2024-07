Povědomě štíhlé tělo, displej bez výřezu a fantastická výdrž – i tak by se dala popsat Xperia 10 VI, která vstupuje na trh mezigeneračně levnější a v říši smartphonů Sony s vlajkovou softwarovou podporou. Podaří se jí i tentokrát zabodovat?

Sony (a japonské společnosti obecně) je poměrně konzervativní a mnohdy se zdá, že se řídí podle hesla „Proč něco měnit, když to funguje?“ V tomto duchu dorazila i Xperia 10 VI, která je v mnoha ohledech identická s předchozí generací, přesto nabídne minimálně jedno klíčové vylepšení. Jak se Xperia 10 VI osvědčila v testu a vyplatí se uvažovat o její koupi?

Technické parametry Sony Xperia 10 VI Kompletní specifikace Konstrukce 155 × 60 × 8,3 mm , 164 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ? Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2024, 9 990 Kč

Obsah balení: nic než telefon

Papírová krabička (či spíše obal) Xperie 10 VI je maximálně environmentální a kromě příruček a telefonu samotného neobsahuje již vůbec nic.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: jděte po barvách

Na rozdíl od předešlé generace se do redakce podívala konzervativní černá verze Xperie 10 VI, která možná potěší „staromilce“, avšak praktická rozhodně není. Zatímco (matné) rámečky mají velmi slušnou „antišmouhovou“ úpravu, což znamená, že na nich neulpívají (viditelné) otisky, o zádech to rozhodně říci nejde. I pokud si tak chvíli před používáním černé Xperie 10 VI umyjete ruce a důkladně si je utřete, téměř okamžitě se na zadní straně začnou střádat nepěkné otisky. Pokud jste předtím konzumovali arašídy či snad jen máte ruce trochu mastné, zašpiníte si záda bleskovou rychlostí. Rozhodně proto doporučuji sáhnout po jiné barevné variantě (ideálně bílé), která bude otiskům rozhodně odolávat lépe.

Po konstrukční stránce se pak jedná o takřka identickou kopii předešlé generace, těšit se tak můžete na v této třídě nadprůměrnou ochranu IP65 i IP68, dnes již téměř nevídaný 3,5mm jack na horní straně, slot na SIM, který lze vytáhnout pouze za pomocí nehtu (obsáhne nanoSIM (podporuje i eSIM) a paměťovou kartu o velikosti max. 1,5 TB) či klasický podlouhlý tvar. Nic se nezměnilo ani na čtečce otisků prstů ve vypínacím tlačítku, která je oproti konkurenci stále mírně pomalejší a ne vždy zcela spolehlivá, i když jsem s ní vesměs žádný zásadní problém neměl. Podobně jako u Xperie 1 VI bych nicméně i zde rád viděl spíše kvalitní čtečku otisků prstů v displeji (umístěnou dál od spodního rámečku), která by mohla být „férovější“ pro leváky, i když je jasné, že se najde velké množství fanoušků Sony, kteří nedají na aktuální řešení dopustit.

Haptická odezva je stále pouze průměrná. Drobnou změnu oproti předchozí generaci najdeme v hmotnosti, která nyní činí 164 gramů, zatímco u předešlého šlo o 159 gramů. Stále se jedná o špičkovou (nízkou) hmotnost vzhledem k použité baterii, mou největší výtkou k testovanému modelu je tak již zmiňovaná náchylnost zad na otisky. Výrobce by se mohl inspirovat plastem použitým u CMF Phonu 1, který je mnohem praktičtější a takřka se nešpiní ani v černém provedení.

Líbilo se nám špičková odolnost dle IP68 a IP65

podpora nanoSIM + eSIM + paměťové karty

možnost vytažení slotu na SIM nehtem

Nelíbilo se nám černá verze se velmi snadno ušpiní

pomalejší a ne vždy zcela spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: tohle si za rámeček nedáte

Největší slabinou je nepochybně displej, který je zkrátka už notně zastaralý a uspokojí již jen nenáročné, případně ty, kteří doposud byli zvyklí na 60Hz obnovovací frekvenci a smíří se s rámečky. Tradičně mohu pochválit absenci průstřelů či výřezů a částečně omluvit i rámečky nahoře a dole, kde se ukrývá selfie kamera a výřez pro reproduktor, ale už ne zbytečně široké rámečky po stranách. Sony sice mezigeneračně zlevnilo Xperii 10 o rovných tisíc korun, ale osobně bych raději zaplatit stejnou cenu jako loni a dostal lepší displej. Ovšem vymlouvat se na cenu je vlastně od věci, neboť i již zmiňovaný CMF Phone 1 dokáže za necelé 4,5 tisíce korun nabídnout celkově o dost lepší obrazovku.

Pokud se smíříte s tím, že Sony pouze zrecyklovalo displej z předešlého modelu (který v mnohém již tehdy zaostával za konkurencí), můžete se těšit na bezproblémový (tj. dostatečně vysoký) maximální jas i přítomnost stále víceméně prémiového ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus. Rovněž jemnost 449 PPI je více než dostačující (a v daném segmentu nadprůměrná), stejně tak výrobce nezapomněl na podporu HDR (nikoliv však Dolby Vision) a filmový poměr stran 21:9. Lze však předpokládat, že u příštího modelu již poměr stran 21:9 k vidění nebude, což (doufejme) znamená rovněž to, že se dočkáme také lepšího (120Hz) zobrazovacího panelu s tenčími rámečky.

Líbilo se nám stále bez výřezu/průstřelu

Gorilla Glass Victus

dostačující jas i vysoká jemnost

Nelíbilo se nám pouze 60Hz obnovovací frekvence

bez podpory Dolby Vision

zbytečně široké rámečky po stranách

Zvuk: bez problémů

Novinka disponuje stereo reproduktory, které byly podle výrobce mezigeneračně vylepšeny a chlubí se širším dynamickým rozsahem. Ve výsledku mi připadá zvuková kvalita velmi podobná jako loni, tedy spíše průměrná. Velkou výhodou je každopádně přítomnost 3,5mm jacku či podporu kodeku LDAC pro kvalitní bezdrátový poslech. V telefonu rovněž najdete dedikovaný hudební přehrávač „Hudba“, stejně jako nechybí podpora DSEE Ultimate, 360 Reality Audio či 360 Upmix. Pochválit mohu rovněž fakt, že zvuk směřuje přímo k uživateli, nikoliv do stran.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

propracovaná hudební aplikace

Výkon hardwaru: více výkonu vždy potěší

Po hardwarové stránce je nejzásadnější novinkou nepochybně nasazení 4nm čipsetu Snapdragon 6 Gen 1, jehož výrobu má na starost Samsung. Tento čipset vás rozhodně nebude šokovat výkonem, přesto má co nabídnout – jmenovitě solidní energetickou efektivitu, dostatečný výkon pro běžného uživatele a nově i podporu 4K videa.

Nabízí se také spíše základní 128GB úložiště s podporou až 1,5TB paměťových karet. I přesto se domnívám, že by bylo patřičné, kdyby měla Xperia 10 VI již rovnou 256 GB, minimálně s přihlédnutím k tomu, že tolik často vídáme už jako základ i u výrazně levnějších smartphonů. Nasazení 8 GB RAM LPDDR5 je naopak relativně adekvátní ceně. Na závěr dodám, že během používání jsem se nesetkal s tím, že by se Xperia 10 VI nadměrně zahřívala, a to třeba ani během spuštěných náročných benchmarkových testů.

Líbilo se nám dostačující výkon

8 GB RAM a podpora až 1,5TB karet

Nelíbilo se nám spíše menší integrované úložiště

Výdrž baterie: hlavní eso v rukávu

Navzdory mírnému zvýšení hmotnosti zůstala zachována kapacita baterie 5 000 mAh, která se může zdát na první pohled pouze průměrná, avšak v kombinaci s použitým hardwarem a softwarem novinka stále nabídne dechberoucí výdrž na nabití. Mohu potvrdit, že zde máme čest s třídenním telefonem, jehož limity mohou být v případě potřeby ještě o něco dál. Teoreticky by tak stačilo Xperii 10 VI nabíjet jednou týdně, avšak netřeba se omezovat, neboť se mezigeneračně i mírně zvýšila rychlost nabíjení. Zatímco u předešlého modelu trvalo nabití z 0 na 60 % hodinu, u Xperie 10 VI jsem stejnou úroveň nabití zaznamenal za 50 minut, nabití z 0 na 81 % pak trvalo přesně 74 minut. Sice se nejedná o žádné úchvatné hodnoty, ale vzhledem k výdrži je rychlost nabíjení dostačující. Co naopak tradičně schází, to je podpora bezdrátového nabíjení. Domnívám se, že kdyby Sony nasadilo nový typ tzv. „křemíkové“ baterie, mohlo by si dovolit zachovat rozměry i výdrž a ještě pod záda vměstnat cívku pro bezdrátové nabíjení. Toho se ale zřejmě u Sony jen tak nedočkáme...

Líbilo se nám fantastická výdrž

mezigeneračně o něco rychlejší nabíjení

Nelíbilo se nám bez podpory bezdrátového nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Z hlediska konektivity nabídne Xperia 10 VI Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Samozřejmostí je také 5G a NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 48Mpx senzor v hlavní roli

Novinka přebírá shodnou fotovýbavu od předešlé generace s tím rozdílem, že byl tentokrát vynechán 2násobný teleobjektiv. Přitom právě ten dělal sestavu fotoaparátů zajímavější a konkurenceschopnější, tudíž je jeho odstranění vcelku škoda.

Hlavní senzor Ultraširokoúhlý snímač Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 8 Mpx 8 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/2" 1/4,0" 1/4,0" Velikost pixelů 0,8 µm 1,12 µm ? µm Ohnisková délka 26 mm 16 mm 27 mm Rozsah objektivu ?° 120° ?° Ostření PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne

Při pohledu na snímače je přitom ihned zřejmé, že hlavní parádu má udělat primární 48Mpx senzor Sony IMX582, který nově zastává i funkci teleobjektivu funkcí dvojnásobného výřezu, tj. dvojnásobného zoomu. Je zajímavé, že dvojnásobně přiblížené snímky jsou častokrát světlejší než „standardní“ 1× přiblížené fotografie a záběry z ultraširokoúhlého objektivu. Kvalita je přitom stále pouze průměrná. Sony má sice schopnost mnohdy zachytit reálné odstíny a barvy, ale zároveň si také zpravidla vyláme zuby na nastavení expozice a HDR. Stále tak platí, že zatímco některé oblasti snímku budou „přepálené“, jiné zase zbytečně tmavé, což je velmi dobře viditelné na záběrech s oblohou.

V oblasti množství detailů lze za průměrný považovat pouze hlavní snímač, fotografie z ultraširokoúhlého objektivu jsou již totiž poměrně „měkké“ a detaily jim schází (a to nejen v rozích). Selfie kamerka je rovněž pouze pro nenáročné, obličeje jsou poměrně hodně digitálně vyhlazené (což možná někdo s vráskami ocení) a mají pouze průměrné množství detailů.

Sony Xperia 10 VI 4K 30 FPS

Pochválit lze naopak solidní 4K video s maximálně 30 FPS, které lze natáčet pouze na hlavní snímač. Celkově fotovýbava Xperie 10 VI příliš nenadchne a v daném segmentu lze rozhodně najít lépe fotící smartphony.

Líbilo se nám konečně podpora 4K videa

Nelíbilo se nám hůře fungující HDR a nastavení expozice

nově již bez teleobjektivu

Software: podpora, jakou si zaslouží

Sony Xperia 10 VI dorazila na trh s Androidem 14 a lehkou (letos upravenou) nadstavbou od Sony, která přináší několik dalších možností nastavení a působí příjemně. Telefon se může pochlubit relativně svižným chodem (pomineme-li například zmínku o čtečce), i kvůli 60Hz displeji však používání zkrátka nepůsobí tak svižně, jak by mohlo. V době psaní této recenze (druhá polovina července) smartphone obsahoval červnové bezpečnostní záplaty. Velkou pochvalu si však novinka zaslouží za stejně dlouhou podporu, jakou nabízí Xperia 1 VI, tedy tři velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám garance 3 aktualizací OS a 4 let záplat

víceméně čistý Android

Zhodnocení

Sony Xperia 10 VI je zkrátka „svá“ a jistě si své fanoušky najde. Ty potěší především úchvatná výdrž na baterii, vysoká odolnost a třeba i netradiční design. Příliš nadšeni však již nebudou z displeje ani fotovýbavy. V obou oblastech má totiž Sony co dohánět, pochválit však výrobce rozhodně mohu za solidní délku softwarové podpory.

Konkurence Nothing Phone (2a) sice postrádá vysokou odolnost Xperie 10 VI, nabídne však lepší displej i fotovýbavu a také výkonnější čipset. Výměnou za 3,5mm jack a slot pro paměťové karty můžete získat také včasnější softwarové aktualizace. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2a) Rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro , 2×2,8 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Oblíbený Samsung Galaxy A55 se chlubí hliníkovým rámečkem i lepší fotovýbavou. Rámečky kolem displeje má však obdobně tlusté (či snad ještě širší) než Xperie 10 VI, nerozumí si s paměťovými kartami ani 3,5mm jackem a má nižší odolnost IP67. Potěší však delší softwarovou podporou. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A55 256 + 8 GB Rozměry 161,1 × 77,4 × 8,2 mm , 213 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1480 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz