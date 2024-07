Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Tento týden si nejvíce pozornosti uzmul Samsung. Vedle něj se však dostalo i na novinky pod značkou CMF, které si také ukážeme. Tak vítejte u mNews.

mNews #245 – CMF ukazuje lákavé novinky za super ceny

Podcast v audio formě

Samsung je teď všude, stejně tak i na našem kanálu. A já zde jen rychle připomenu, co se vlastně světu představilo. Předně to jsou dva nové telefony Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 s ohebnou konstrukcí. Ty přináší inovované Galaxy AI funkce, třeba možnost generovat obrázky podle vaší skicy. Dále jsme se dočkali dvojice hodinek – Watch7 a Watch Ultra, které se chlubí extrémní odolností a větší baterií. Nechyběla ani sluchátka v podobě Galaxy Buds3 a Buds3 Pro. Samsung strávil léta vývojem, a nakonec vyvinul v podstatě AirPods. A představil se také chytrý prsten Galaxy Ring, který se ovšem zatím na náš trh nepodívá. Informace o všech těchto produktech získáte na našem YouTube i webu.

CMF Phone 1 od společnosti Nothing čeří vody levných zařízení. Vyniká „modulárním“ designem, odolností IP52, a velkou baterií s kapacitou 5 000 mAh. Telefon má 6,67" Super AMOLED displej, 4nm čipset Dimensity 7300, 8 GB RAM a až 256 GB úložiště. Fotoaparát má 50Mpx snímač a technologii Ultra XDR. Cena začíná na 4 369 Kč za 128GB model. To zní docela parádně. Ale je tu problém. Hlavní nedostatky jsou absence NFC nebo ultraširokoúhlého objektivu či stereo reproduktorů. Hlavně to NFC bude pro spoustu lidí stopka.

A tím CMF nekončí. Společnost představila také sluchátka a hodinky. A důraz je opět kladen na poměr ceny a výkonu. Stejně tak netradiční design. Sluchátka CMF Buds Pro 2 pořídíte za 1 499 Kč a potěší vás výdrží 11 hodin, případně 43 hodin s pouzdrem. To je paráda. Skvělá je i kvalita a nechybí ani podpora LDAC, prostorový zvuk nebo adaptivní ANC. A snad nejvíc nás dostalo pouzdro s otočným ovladačem, kterému můžete přiřadit různé funkce. CMF Watch Pro 2 mají hliníkové tělo, kulatý ciferník, IP68, AMOLED displej a výdrž asi 11 dnů. Navíc si můžete vyměnit lunetu třeba za jinou barvu. A cena? 1 699 Kč je velmi příznivých.

Nové vylepšení turistické mapy od Seznam.cz zahrnuje lepší vizualizaci skal, stínů a vrstevnic. Tato aktualizace, která se rozšířila z České republiky do sousedních středoevropských zemí, usnadňuje orientaci v horách a je dostupná v aplikaci i na webu. Mapy.cz také představily další funkce, jako je Vodácká navigace a zobrazení míst s omezeným přístupem, a umožňují plánování výletů s kočárkem nebo přípravu na radarová měření rychlosti. Tak kam v tomhle počasí vyrazíte na výlet?

